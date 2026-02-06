Jelgava kviečia į jau 27-ąjį tarptautinį ledo skulptūrų festivalį: menininkų kūrinuose – „Iliuzijos galia“

Šis festivalis vyks dvi dienas – šeštadienį (vasario 7-ąją) ir sekmadienį (vasario8-ąją).
Tarptautiniuose konkursuose pripažinti skulptoriai lede atskleis savo požiūrį į temą „Iliuzijų galia“, kviesdami lankytojus pažvelgti giliau nei matoma plika akimi ir patirti akimirkas, kuriose tikrovė susipina su regimybe.
Festivalį papildys plati pramoginė programa: skulptūrų kūrimo dvikovos, mokslo šou, iliuzionistų pasirodymai, ledo žaidimai ir čiuožykla, vaikams skirti spektakliai bei koncertai su Latvijoje plačiai žinomais muzikantais.
Dar prieš festivalį vykusiame eskizų konkurse žiuri atrinko šių metų festivalio dalyvius – geriausių darbų autorius.
Šiemet konkursas sulaukė didelio tarptautinio skulptorių susidomėjimo – gauta daugiau nei 40 paraiškų, iš kurių dalyvauti festivalyje atrinkta 20 skulptorių iš 12 šalių: Argentinos, Indonezijos, Lenkijos, Mongolijos, Nyderlandų, Ukrainos, Ispanijos, Suomijos, Vokietijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos.
Menininkai į Jelgavą atvyko jau vasario 1 dieną, o ledo skulptūros buvo kuriamos nuo vasario 2 iki 6 dienos.
Šiemet menininkai kvies žiūrovus pažvelgti į iliuzijų pasaulį, kuriame riba tarp realybės ir regimybės tampa trapi ir kintanti.
Skulptorių darbuose atsiskleis šiuolaikinio žmogaus santykis su technologijomis, gamtos, šviesos ir formų kuriamos iliuzijos, taip pat grožio, laimės ir vidinio pasaulio suvokimo įvairovė.
Festivalis skatins ne tik grožėtis ledo menu, bet ir susimąstyti, kaip skirtingai kiekvienas iš mūsų mato pasaulį.
Dvi talentingos skulptorės sukurs specialias ledo fotoskulptūras, kurios kvies lankytojus patiems tapti meno kūrinio dalimi – įsijausti į karalienės, princesės ar pasakos „Nuogas karalius“ veikėjo vaidmenį.
Bus galima įsiamžinti prie vieno garsiausių pasaulio cirko stebuklų – triušio pasirodymo iš skrybėlės, taip pat prie simbolinės fotoskulptūros, kurioje katinas veidrodyje mato save kaip galingą liūtą, atskleisdamas iliuzijos ir realybės priešpriešą.
Festivalio lankytojus džiugins ir kitos įspūdingos ledo fotoskulptūros, lede sustingę objektai bei įvairios ledo pramogos ir žaidimai.
Pašto sala, lauko koncertų salė „Mitava“ ir čiuožykla bus pagrindinės festivalio erdvės, kuriose lankytojų lauks tiek individualios ir komandinės skulptūros, tiek plati kultūrinė programa dviejose scenose.
Tuo tarpu Jānio Čakstės bulvaras, kuris ankstesniais metais buvo mokamos teritorijos dalis, šiemet taps laisvai prieinama šventine zona.
Čia bus eksponuojamos ledo fotoskulptūros, veiks atrakcionai ir karuselės, taip pat žiemos „svetingumo zona“ su plačiu vaišių ir užkandžių pasirinkimu, karštais ir šaltais gėrimais bei amatininkų dirbiniais.
Sutemus šventinę atmosferą dar labiau sustiprins lazerio šou, kuris vyks su pakartojimais ir bus matomas iš bet kurios festivalio teritorijos vietos.
Festivalio darbo laikas šeštadienį ir sekmadienį – nuo 11.00 iki 22.00 val. Abi dienas Pašto salos viešojoje čiuožykloje veiks ledo žaidimų zona, kviečianti prisijungti prie šaškių, stalo ledo ritulio ir domino turnyrų, o mažuosius džiugins ledo čiuožykla.
Lauko koncertų salėje „Mitava“ vyks vaikams skirti spektakliai, o Pašto salos scenoje smalsuolius įtrauks mokslo šou su įvairiais eksperimentais.
Čia pat bus galima stebėti ir skulptūrų kūrimo demonstracijas, sekant, kaip menininkų rankose gimsta tikri ledo meno kūriniai. Festivalio nuotaiką papildys ir iliuzionistų pasirodymai.
Šeštadienį lauko koncertų salėje „Mitava“ vyks ledo skulptūrų konkurso apdovanojimai ir festivalio atidarymas, po kurių pasirodys muzikinė grupė „Vintāža“, o vakaro ypatingasis svečias – charizmatiška grupė „Instrumenti“.
Sekmadienio vakaro programą pradės ekspresyvus Jelgavos ansamblis „Tandēms trijatā“, vėliau pasirodys Normunds Rutulis kartu su Garsiuoju Rygos orkestru, o festivalį užbaigs tarptautiniu mastu pripažinta ir energinga etnomuzikos grupė „Tautumeitas“.
Kiekvienas įsigytas bilietas galioja vienai dienai ir suteikia galimybę tą dieną festivalio teritorijoje lankytis kelis kartus.
Festivalį organizuoja Jelgavos miestas ir įstaiga „Kultūra“.
JelgavaLatvijaledo skulptūrų festivalis
