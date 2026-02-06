Lietuvos kultūra Italijoje šiemet toliau kvies pažinti, bendrauti, dalintis

Pernai rugsėjo pabaigoje „Romaeuropa“ festivalyje prasidėjusi Lietuvos kultūros programa Italijoje tęsiasi šiemet ir truks iki spalio pradžios.
Lietuvos kultūros instituto kartu su kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaityte-Kazulėniene bei Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje inicijuotą ir organizuojamą kultūros programą sudaro platus spektras renginių, kurie leidžia Italijos publikai susipažinti su reikšmingiausia šiuolaikinės Lietuvos kultūros scena.
„Cultura Lituana in Italia 2025–2026“ apima parodas, menininkų rezidencijas, koncertus, performansus ir dirbtuves, taip pat profesinių mainų projektus, kurie remiasi partnerystėmis tarp Italijos ir Lietuvos institucijų. Šia iniciatyva siekiama sudaryti galimybes Lietuvos menininkams būti matomiems svarbiausiuose Italijos festivaliuose, muziejuose, bienalėse ir stiprinti mūsų kultūros tarptautiškumą, sukurti galimybes ilgalaikiam dvišaliam ryšiam tarp Lietuvos ir Italijos organizacijų”, – sakė Lietuvos kultūros instituto vadovė Julija Reklaitė.
Šių metų programa sausį startavo Triesto kino festivalyje – lietuviški filmai pristatyti beveik visose festivalio programose bei sulaukė įvertinimų. Specialųjį žiuri paminėjimą už geriausią režisūrą pelnė Vytauto Katkaus filmas „Svečias“, sėkmė lydėjo ir industrijos renginyje „When East Meets West“, kur Lietuvos bei Estijos bendros gamybos filmui „Kapeika“ (rež. Lina Lužytė, prod. Dagnė Vildžiūnaitė, „Just a Moment“) buvo skirtas „GoGo2025 Residency“ prizas.
„Žvelgdami į šiuos metus, tikimės dar stipresnio programos tęstinumo, kuris neabejotinai prisidės prie oficialaus Lietuvos ir Italijos kultūrinio bendradarbiavimo, tarpinstitucinių ryšių ir gilesnio abipusio šalių supratimo stiprinimo. Kultūra yra svarbi moralinė ir vertybinė infrastruktūra, kuri kuria pasitikėjimą, atvirumą dialogui ir padeda tvirtus pamatus ilgalaikiams dvišaliams santykiams,” – pabrėžė Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė.
Pavasario pabaigoje laukiama Lietuvos menininkų mainų projekto su Kauno bienale Val Gardenos bienalėje (it. Biennale Gherd?ina ). Pernai Kauno bienalėje prasidėjęs mainų projektas yra ilgalaikio institucinio bendradarbiavimo dalis – Lietuvos kultūros instituto vizitų programos ir kultūros atašė Italijoje darbo rezultatas. Val Gardenos bienalės pagrindinei programai kuratorius Samuelis Leuenbergeris atrinko tris Lietuvos menininkus: Andrių Arutiunianą, Eglę Kulbokaitę ir Augustą Serapiną.
„Ši partnerystė tarp „Biennale Gherd?ina“ ir Kauno bienalės kuria gyvą tiltą tarp Lietuvos ir Italijos kultūrų. Tai platforma, skirta ne tik meniniams mainams, bet ir dialogui, kuris šį pavasarį bus pristatytas Italijoje. Tikiu, kad toks bendradarbiavimas peržengia sienas ir praturtina abiejų šalių šiuolaikinio meno lauką”, – sakė Lietuvos kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė.
Kaip dar vieną būdą stiprinti Lietuvos bei Italijos menininkų ryšius kultūros atašė pabrėžė naujas galimybės abiejų šalių menininkams reziduoti ir kurti atvykus į Lietuvą arba išvykus į Italiją. Nuo 1860 metų Romoje veikiantis „Circolo Scandinavo“ yra viena seniausių rezidencijų, istoriškai telkusi Šiaurės šalių menininkus. Lietuvos kultūros programos Italijoje 2025–2026 dėka pavyko atverti šias duris ir inicijuoti pirmąjį pilotinį projektą, skirtą Baltijos šalims, kuris prasidės rezidencija, skirta Lietuvos kūrėjams.
Kinas
Triesto kino festivalis 2026 m. sausis
Laguna – Šarūnas Bartas (1964),
Renovacija – Gabrielė Urbonaitė (1993),
The Visitor – Vytautas Katkus (1991),
The Activist – Romas Zabarauskas (1990).
Programoje taip pat su Lietuva kurti filmai:
December – Grzegorz Paprzycki (1984),
Two Prosecutors – Sergei Loznitsa (1964), nufilmuotas Lietuvoje, dalyvaujant lietuvių aktoriams.
Vizualieji menai ir performansas
Augustas Serapinas – 2026 m. vasaris (Art City Bologna)
Art City Bologna proga Augustas Serapinas (g. 1990, Lietuva) Fondazione Zevi pristatys kūrinį Chair of Invigilator. Publika kviečiama atsisėsti ant menininko sukurtų kėdžių ir tapti aktyvia kūrinio dalimi.
Goda Palekaitė – rezidencija IUNO, 2026 m. sausis–vasaris
Goda Palekaitė (g. 1987, Lietuva) – Briuselyje gyvenanti menininkė, rašytoja ir tyrėja, dirbanti šiuolaikinio meno, performanso, meninių tyrimų, literatūros ir antropologijos sankirtoje. Jos praktika nagrinėja istorinių naratyvų politiką, sapno ir fikcijos veiklumą bei alternatyvių žinojimų kūrimą.
IUNO – 2022 m. Romoje įkurtas šiuolaikinio meno tyrimų centras, kurį įsteigė Cecilia Canziani ir Ilaria Gianni, bendradarbiaujant su Giulia Gaibisso.
Godos Palekaitės rezidencija Romoje (nuo sausio iki 2026 m. vasario vidurio) apims susitikimus su Italijos tyrėjais ir profesionalais, vizitus kultūros institucijose bei viešą paskaitą apie jos kūrybą vasario 10 d. IUNO erdvėje. Tarp partnerių – Hertzianos biblioteka, Vokietijos archeologijos institutas, Villa Massimo, Crypta Balbi, John Cabot universitetas ir MUCIV.
Kuratoriniai mainai ir rezidencijos
2026 m. vasaris–kovas
Romos šiuolaikinio meno muziejus MACRO ir Lietuvos tarpdisciplininių menininkų asociacija (LIAA) pristato Rome–Vilnius Residency for Curators 2026 – tarptautinę kuratorinę rezidenciją, įgyvendinamą bendradarbiaujant su Vilniaus kultūros centru SODAS 2123.
Tai – bandomasis mainų projektas, kuriuo siekiama stiprinti Italijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius, skatinti dialogą tarp kuratorinių praktikų, institucinių kontekstų ir šiuolaikinių Romos bei Vilniaus meno scenų. Rezidenciją sudaro: – dviejų LIAA narių kuratorių rezidencija MACRO muziejuje Romoje (2026 m. kovo 9–13 d.); – dviejų Romoje dirbančių kuratorių rezidencija SODAS 2123 centre Vilniuje (2026 m. birželio 1–5 d.).
Circolo Scandinavo
Istorinė Romos institucija atveria savo rezidencijas Lietuvos menininkam, suteikdama darbo, tyrimų ir mainų erdves tiek pradedantiems, tiek pripažintiems menininkams. Informacija: www.circoloscandinavo.it
Bienalės
Venecijos šiuolaikinio meno bienalė – 2026 m. gegužė
Menininkės Eglės Budvytytės (g. 1981, Lietuva) dalyvavimas su filmų projektu, nufilmuotu Apulijoje ir įkvėptu lietuvių archeologės ir antropologės Marijos Gimbutienės tyrimų. Daugiau informacijos – netrukus.
Val Gardenos bienalė – 2026 m. gegužės pabaiga
Mainų projektas su Kauno bienale, vykdomas kaip ilgalaikio institucinio bendradarbiavimo dalis. Biennale Gherd?ina 10 – (Future) Paradise Garden pagrindinei programai kuratorius Samuelis Leuenbergeris atrinko tris Lietuvos menininkus naujiems kūriniams: Andrių Arutiunianą, Eglę Kulbokaitę ir Augustą Serapiną.
Festivaliai ir muzika
Cuore Lituania festivalis (Lietuvos kultūros dienos) – Bolonija, 2026 m. balandis
1996 m. įkurtas festivalis, skirtas Lietuvos kultūrai, apimantis šokį, kiną, fotografiją ir viešus susitikimus. Organizuoja Teatri di Vita – šiuolaikinių scenos menų centras.
Klasikinės muzikos koncertai, skirti M. K. Čiurlioniui
Koncertų ciklas, skirtas M. K .Čiurlioniui. Įvairiuose Italijos miestuose, bendradarbiaujant su svarbiomis muzikos institucijomis, bus atliekama simfoninė ir kamerinė muzika.