Šiaulių jaunieji talentai sėmėsi patirties iš Šveicarijos pianisto Bernhard Ruchti

Savo parengtas programas meistriškumo pamokose pristatė gausus būrys jaunųjų atlikėjų. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai, paruošti mokytojos ekspertės Raimondos Sližienės, gilinosi į sudėtingus opusus: Danielė Daukšaitė skambino L. van Beethoveno Sonatą Nr. 16, Elzė Marija Pauliukonytė atliko jausmingą C. Schumann Baladę, o Povilas Ušinskis meistriškumą demonstravo interpretuodamas W. A. Mozarto Sonatą c-moll bei virtuozišką F. Liszto Didįjį etiudą pagal N. Paganini.
Prie kursų prisijungė ir Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniai, ugdomi mokytojos metodininkės Neringos Krikščiūnės: Marija Čepinskytė atliko C. Debussy pjesę „Mažas piemenėlis“, Domantas Tautkus skambino E. Griego „Elegiją“, o Urtė Adomaitytė pristatė J. Haydno Sonatą e-moll.
Susiję straipsniai
Meistriškumo pamokų dalyvis Povilas Ušinskis džiaugėsi šia koncertinės įstaigos iniciatyva: „Buvo itin įdomu semtis žinių ir patirties, keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie kūrinių interpretacijas, tempus bei dinamiką. Bernhard Ruchti yra tikras profesionalas, kurio šilta charizma skatina tobulėti tiek pačius mažiausius, tiek vyresnius mokinius bei mokytojus. Prasminga, jog koncertinė įstaiga „Saulė“ organizuoja tokius renginius. Atsiranda galimybė jauniesiems muzikams prisilieti prie koncertinio fortepijono „Steinway&Sons“, susipažinti su užsienio talentais bei mokytis iš jų muzikinės meistrystės.“
Šios pamokos tapo įžanga į pagrindinį savaitės muzikinį įvykį. Jau šį šeštadienį, vasario 21 d., 17 valandą koncertų salėje „Saulė“ klausytojų laukia išskirtinis vakaras, kuriame Bernhard Ruchti pasirodys kartu su „Camerata Solaris“ Šiaulių miesto simfoniniu orkestru. Koncerto muzikinį vyksmą vienys dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Programoje skambės L. van Beethoveno, F. Liszto kūriniai bei dramatiškasis W. A. Mozarto Fortepijoninis koncertas Nr. 20 d-moll.
Kviečiame visus muzikos mylėtojus pasinaudoti proga ir išgirsti šį unikalų atlikėją gyvai – bilietus galite įsigyti koncertų salės „Saulė“ kasoje arba ticketmarket.lt platformoje.