Geriausius kūrinius pristato Prienų ir Birštono krašto menininkai: pajusti, kas lieka širdies pakraščiuose

Pasak dailininko Remigijaus Janušaičio, „Susitikimų“ idėja įkvėpta laikmečio aktualijų – pastaraisiais metais vis daugiau menininkų gyvenimui arba kūrybai Prienų ir Birštono kraštą, skelbiama pranešime žiniasklaidai. Tai jau antroji šios koncepcijos paroda, tačiau jos sumanytojas teigia neabejojąs, kad krašto kūrėjus apjungianti iniciatyva turės tęsinį.
Pirmą kartą gimtuosiuose Prienuose savo kūrybą pristato populiarėjanti jaunosios kartos tapytoja Živilė Kazlauskaitė. Menininkė teigia tikinti, kad jos itin asmeniški paveikslai leidžia žmonėms matyti savo istorijas ir vidinius išgyvenimus. Kai gamtos ramybę ir tylą papildo išgyventi sapnai ir vidiniai vaizdiniai, žmonės gali pajusti tai, kas dažniausiai lieka širdies pakraščiuose, sako dailininkė.
Šių metų parodoje „Susitikimai“ dalyvauja menininkai Remigijus Janušaitis, Jurgita Juškaitė-Jakaitienė, Živilė Kazlauskaitė, Živilė Vaičiukynienė, Audronė Baronienė, Petras Baronas, Dalia Visockaitė-Kisielienė, Nerijus Kisielius, Giedrė Trakimavičienė, Virgilijus Trakimavičius, Jurgita Buterlevičienė, Zigmas Buterlevičius, Andrius Lik, Ilona Junevičienė, Rūta Simutytė, Petras Lincevičius, Aušra Deltuvienė, Algimantas Sakalauskas, Vytenis Sakalauskas.
Paroda „Susitikimai 2“ Prienų kultūros ir laisvalaikio centre veiks iki birželio 30 d.
