Visą vasarą skambės muzika prie vandens – „Water music“ plečia horizontus

Pasak atlikėjo ir vieno festivalio iniciatorių Justino Stanislovaičio, gyvos muzikos koncertai jau prasidėjo ir truks visą vasarą.
„Šių metų programa driekiasi per Ignaliną, Uteną, Zarasus, Varėną, Molėtus, Visaginą, Nemenčinę ir Varėną – nuo ežerų pakrančių iki mažesnių miesto erdvių. Laukia net 61 nemokamas koncertas“, – pasakojo J.Stanislovaitis.
Anot festivalio rengėjo, koncertai rengiami darbo dienomis, kad vasaros vakarais žmonės galėtų ką nors nuveikti, atsipūsti prie vandens telkinių ir pasiklausyti profesionalių atlikėjų.
„Numatomi lengvo žanro, atsipalaiduoti skirti koncertai, kad žmonės pajustų vasaros ir atostogų nuotaiką, sykiu surengtų pikniką ar suvalgytų ledų. Atradome balansą tarp atlikėjų, žanrų ir skambesio, kuriančio jaukią atmosferą prie vandens“, – pabrėžė J.Stanislovaitis.
Nuo dainuojamosios poezijos iki džiazo
Festivalyje dalyvaus įvairių žanrų atlikėjai – nuo dainuojamosios poezijos, klasikinės, pasaulio ir alternatyviosios popmuzikos iki džiazo improvizacijų. Kaip jau įprasta, publika galės išgirsti ne tik Lietuvos, bet ir svečių iš užsienio pasirodymų, praturtinančių festivalio muzikinę programą.
„Atvyks muzikantų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Ukrainos, Čekijos ir net Indijos“, – pasakojo festivalį rengiantis J.Stanislovaitis.
Festivalyje skambės dainų autorių Austino Millerio ir Amandos Esposito iš Atlantos (JAV) ir „South for Winter Duo“ (JAV, Naujoji Zelandija) atliekama americana folk muzika. Iš Indijos kilęs atlikėjas Shaunas, jungdamas klasikinius indiškus ritmus su vakarietiškomis melodijomis, kurs savitą skambesį, o iš Čekijos atvyksiantis Sharifas Khilef per ūdą, gitarą, vokalą ir autorinę kūrybą atskleis Vakarų ir Artimųjų Rytų muzikinių tradicijų sąsajas.
Koncertais džiugins ir penktos kartos bajano virtuozas iš Ukrainos Jevgenijus Musijecas ir pianistas Marky Dawsonas iš Jungtinės Karalystės. Taip pat bus galima išgirsti jauną akustinės muzikos duetą „Great Oak River“ iš Airijos.
Netrūks ir Lietuvos atlikėjų. Festivalyje pasirodys Andrius Zalieska-Zala, Gytis Ambrazevičius, Darius Žvirblis, Mindaugas Valiukas, alternatyviojo roko grupė „Sacreblue“, Karolina Mint, Josephas June'as, Martyno Vaičekausko ir Eglės Šlimaitės duetas „Tono Di Vita“ bei kiti atlikėjai.
Susiję straipsniai
Kvies atrasti Lietuvą
Anot J.Stanislovaičio, festivalio idėja – atrasti Lietuvą per muziką – šiemet atsiskleidžia ypač ryškiai.
„Norime, kad ne tik Lietuvos klausytojai, bet ir užsienio svečiai atrastų Lietuvą keliaudami per muziką – planuotų maršrutus po skirtingus šalies miestus ir kartu aplankytų festivalio koncertus. Tad šių metų naujovė – kelionių planuoklė, padėsianti patogiai susidėlioti koncertų maršrutus ir dar lengviau pažinti įvairius Lietuvos kampelius. Tikrai pajautėme, kad ne vienas atrado Palūšę, Uteną ar Nemenčinę būtent dėl festivalio“, – sakė „Water music“ rengiantis J.Stanislovaitis.
FestivalisVanduoJustinas Stanislovaitis
Rodyti daugiau žymių