Nauja platforma menininkų pažintims ir bendradarbiavimui – LNDT „Burės“

„Buvo labai naudingas renginys, nes prisistatė daug įdomių kūrėjų, kurie dėl įvairių priežasčių mažai žinomi, – kai kurie jų baigė studijas ir gyvena užsienyje, kiti neseniai pradėjo ar norėjo pristatyti savo veiklas naujoje sferoje. Vyravo labai neformali ir draugiška atmosfera, vyko daug pokalbių, tinklaveikos, ne tik prodiuseriai atrado naujus kūrėjus, bet ir kūrėjai atrado bendraminčių“, – sakė viena iš platformos organizatorių Kristė Agota Savė.
Klaipėdos muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė sakė, kad projektas „Burės“ buvo pozityvus kūrybinio vėjo gūsis: „Labai svarbu, kad žanriškai nebuvo apsiribota tik drama, bet pakviesti ir cirko bei muzikos atstovai. Antra vertus, prisistatymų erdvė buvo atvira visiems: tiek pradedantiesiems, tiek ir jau savo kelią atradusiems.
Tai leidžia apčiuopti, kuo gyvena visi scenos menai ir tampa aikštele naujiems susitikimams ir atsiveriančioms bendradarbiavimo galimybėms. Toks formatas yra būtinas siekiant išlaikyti gyvybingą scenos menų lauką. Todėl labai sveikinu LNDT už iniciatyvą ir lyderystę.“
Menininkai, idėjos ir eskizai
Pirmiausia – birželio 3-iąją – vyko individualūs menininkų prisistatymai. Šioje dalyje dalyvavo režisieriai, dramaturgai, kostiumų dailininkai, kompozitoriai, scenografai, vaizdo ir šviesų dailininkai, šokėjai, cirko artistai ir scenaristai, iš viso 31 kūrėjas. Buvo nemažai žmonių, mokslus baigusių užsienyje, bet norinčių kurti Lietuvoje. Kai kurie dalyviai iškart sulaukė prodiuserių ir teatrų atstovų klausimų, kiti užklausų gaudavo per kavos pertraukėles.
Antrąją dieną – birželio 4 d. – vyko idėjų pristatymo sesija. Tai buvo proga papasakoti apie konkretų kūrybinį sumanymą, kuris yra pirminėje stadijoje, surasti kūrybinę komandą arba partnerius jo vystymui.
Iš viso individualiai arba grupėmis buvo pristatytos net 26 kūrybinės idėjos – tai lėlių teatras, repo opera, tarpdiscipliniai kūriniai, nauji spektakliai pagal žinomus kūrinius, dramaturgijos sumanymai, pradėtų kurti spektaklių apmatai, kūrybiniai tyrimai.
Abi dienas po pietų dalyviai buvo pakviesti persikelti į LNDT Mažąją ar Repeticijų salę, kur vyko jau vystomų pastatymų eskizų pristatymai. Čia savo darbus parodė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventai Gabrielė Tumaitė, Paulius Juška, vokalinis ansamblis YRATO, „Brothers and Sisters Saturdays“, „Taigi Cirkas“, „Daltonija“, ULNA šokio trupė, menininkė Ida Giedraitė, aktoriai Ieva Gribauskaitė, Laura Marija Rinkevičiūtė, režisierius Vaidas Jaruševičius, menininkė Severija Bružaitė.
Stebėti pristatymų ir eskizų užsiregistravo beveik 30 prodiuserių, atstovavusių įvairioms valstybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Partnerysčių ar naujų menininkų besidairantys prodiuseriai buvo iš Kauno miesto kamerinio teatro, „Kosmos Theatre“, „Tolyn gilyn“, Vilniaus senojo teatro, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, Klaipėdos dramos teatro, Panevėžio muzikinio teatro, Šiaulių dramos teatro, Vilniaus mažojo teatro, Marijampolės dramos teatro, valstybinio ansamblio „Lietuva“, MMLAB teatro, VšĮ „Visagino atspindys“, teatro „Atviras ratas“, „Menų spaustuvės“, Alytaus miesto teatro, „Low Air“.
Pamatyti, kur link juda teatras
Meno ir mokslo laboratorijos prodiuserė Rusnė Kregždaitė įsitikinusi, kad tokia platforma yra labai reikalinga: „Džiugu, kad „Burės“ tapo galimybe per kelias dienas pamatyti itin koncentruotą ateinančių scenos menų panoramą.
Daugiau nei 30 kūrėjų prisistatymų, dešimtys naujų idėjų ir daugiau nei 10 spektaklių eskizų leido susipažinti su tuo, kuo šiandien gyvena ir kur link juda Lietuvos teatras. Ypač svarbu išgirsti iš užsienio grįžtančius ar studijas neseniai baigusius menininkus, tačiau ne mažiau įdomu atrasti ir naujas jau veikiančių kūrėjų idėjas. Taip pat labai vertinga, kad platforma tapo susitikimo vieta kūrėjams, teatrų vadovams, prodiuseriams ir vadybininkams. Tokios iniciatyvos stiprina scenos menų ekosistemą, skatina bendradarbiavimą ir padeda naujiems bendruomenės nariams greičiau įsilieti į profesinį lauką.“
Naujasis Klaipėdos dramos teatro vadovas Anupras Jucius, dalyvavęs renginyje, antrino R.Kregždaite, kad tai gera vieta prisistatyti svetur studijavusiems menininkams.
„Šis renginys suteikia galimybes menininkams pasiekti vieniems kitus ir kultūros prodiuserius. Jį plėtojant, galbūt net organizuojant jį ir kituose miestuose, būtų galima užtikrinti dar platesnį kūrėjų ratą. Ypač suteikiant galimybes tiems, kurie neturi daug lanksčių galimybių nuvykti į kitą miestą. Taip pat tai puiki terpė iš užsienio grįžusiems kūrėjams įsitraukti į kultūros rinką, užmegzti pirmąsias pažintis“, – teigė A.Jucius.
Viltis dėl „Burių“ plėtros ir augimo išsakė ir renginyje dalyvavęs vizualinio teatro „Kosmos theatre“ vadovas Darius Vizbaras: „Lietuvoje labai trūksta scenos menų profesionalams skirtų platformų, skatinančių sektoriaus bendradarbiavimą sujungiant visą ekosistemą: prodiuserius, kūrėjus, kultūros operatorius. „Burės“ yra puiki iniciatyva siekianti atliepti šį poreikį.
Viliuosi, kad šis renginys augs, įtrauks dar daugiau viešojo ir nepriklauso sektoriaus organizacijų ir jiems pavyks kutelkti išteklius tvariai bendradarbiauti, taip sukuriant palankesnę aplinką scenos menų kūrėjams kurti aukštą pridėtinę kultūrinę vertę. Galbūt net išaugs į tarpsektorinį formatą.“
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Nauji talentai
Renginyje dalyvavo ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro darbuotojai, kurie nustebino turį neatrastų talentų. Viena tokių – LNDT grimuotoja S.Bružaitė, kuri pristatė lėlių teatro eskizą.
„Burės“ yra nuostabus reiškinys, padedantis menininkams ne konkuruoti, bet atrasti vieniems kitus, burtis kūrybai. Man labai džiugu, kad kuriančiam žmogui yra galimybė prisistatyti ir plačiau atskleisti savo talentus, kurie ateityje gali pasitarnauti teatro labui. Smagu pristatyti save naujiems žmonėms, o dar smagiau – nustebinti kolegas, kurie įprastai mato mane tik vienu amplua. Tikiuosi, kad „Burės“ taps gražia tradicija, puoselėjančia teatro bendruomenę“, – sakė S.Bružaitė.
„Ši platforma ULNA šokio teatrui tapo svarbia vieta pristatyti naują kūrybinę idėją ir pasitikrinti ją platesniame scenos menų tekste. Tokios platformos labai reikalingos augančioms jaunoms organizacijoms ir pavieniams menininkams, nes jos suteikia ne tik matomumo, bet ir gyvą susitikimo erdvę. Čia mes galėjome išgirsti, kaip mąsto kiti kūrėjai, pajusti, kuo šiandien kvėpuoja scenos menai, užmegzti naujus ryšius ir galimas bendradarbystes.
Man atrodo, kad tokios tarpinės erdvės tarp idėjos, proceso ir būsimo kūrinio yra itin svarbios, nes jos padeda ne tik pristatyti savo darbą, bet ir augti. O profesionali teatro komanda, atidumas kiekvienam pristatymui sukūrė tikrai labai malonią ir palaikančią atmosferą“, – sakė ULNA šokio teatro atstovė Indrė Puišytė Šidlauskienė.
Vyks ir kitąmet
„Mes net neabejojame, kad tai, ką darome, yra reikalinga. Tai turėtų būti kasmetis renginys, kur galima pristatyti idėjas ir ieškoti joms prodiuserių. Tikiuosi, kad taip ir bus. Dėl to projektą ir pavadinome „Burėmis“ – tai vieta, kur menininkai gali pagauti vėją savo idėjoms įgyvendinti.
Manau, kad šalia Lietuvos nacionalinio dramos teatro kasmet rengiamo dramaturgijos festivalio „Versmė“, „Burės“ bus platforma, skirta tam, kad ir nevyriausybinės organizacijos, ir kūrėjai rastų galimybę susivienyti su valstybinėmis scenos menų įstaigomis. To iki šiol Lietuvoje nebuvo“, – sakė LNDT generalinis direktorius Martynas Budraitis, šio projekto iniciatorius.
Idėjų pristatymo platformą „Burės“ Lietuvos nacionalinis dramos teatras ketina organizuoti ir kitąmet – 2027-ųjų birželį.