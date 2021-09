Klaipėdos dramos teatro afišoje – naujos premjeros, virtualūs pašnekesiai ir dar kvapni kava

Į smagų sezono sutiktuvių renginį pakviestiems svečiams atskleisti teatro užkulisiai, drąsesni netgi metė iššūkį aktoriams – scenoje ekspromtu kūrė savo mizanscenas.

Pirmoji 86-ojo sezono premjera - lenkų režisieriaus Jano Klatos spektaklis pagal Aleksandro Puškiną dramą „Borisas Godunovas“ - jau įvyko rugsėjo 1-ąją. Kita premjera - Latvijos režisieriaus Elmaro Senkovo spektaklis „Varovai“ - numatyta po dviejų savaičių.

Svečiai nenusileido aktoriams

Uostamiesčio teatralai naująjį KVDT sezoną pristatė antrojo aukšto fojė įkurtame jaukiame, gal kiek fantastika dvelkiančiame salone, tarp eklektiškai sudėliotų spektaklių rekvizitų. Iš teatro saugyklų ištraukti butaforiniai gyvūnai, valgiai, net stiklainiai su marinuotais agurkais.

Mokykliniame suole kaip gimnazistai įsitaisę teatro vadovai Tomas Juočys ir Gintaras Grajauskas dalinosi naujienomis, mintimis apie ateities planus, prisimindami ir rūpesčius dėl galimybių pasų.

Į renginį atvykę svečiai, lydimi teatro aktorių Renatos Idzelytės ir Tomos Gailiutės, galėjo iš arti pamatyti specialiai ta proga eksponuojamus naujausio KVDT spektaklio „Borisas Godunovas“ kostiumus – senovinius ir šiuolaikinius. Apie juos ir kitus aktorių rūbus pasakojo teatro siuvėja Loreta Paugienė.

Didžiojoje teatro scenoje su „Boriso Godunovo“ scenografijos idėja ir galutiniais rezultatais supažindino Spektaklių aptarnavimo dalies vedėjas Rytis Veverskis, pažymėjęs, jog stulbinantys teatro stebuklai atsiranda iš įprastų medžiagų – metalo, faneros, dažų, bet tam reikia nemenkų dvasios pastangų.

Mažojoje salėje į naujojo sezono sutiktuves atvykusių klaipėdiečių laukęs režisierius Paulius Tamolė. Melpomenės gerbėjus kvietė išbandyti jėgas lyg ir paprastoje, bet tuo pat metu sudėtingoje atrakcijoje – užkopti į sceną ten ir tris minutes gyventi persikūnijus į norimus personažus.

Koks teatras be gardžios kavos?

Po tokių išbandymų sulaukę aktorių komplimentų improvizacijų dalyviai ir kiti svečiai teatro kavinėje „Drama-cha-cha“ buvo vaišinami ne marinuotais agurkais, o burnoje tirpstančiais gardžiais desertais. Kavinė nuo šiol dirbs ne tik prieš spektaklius ar per pertraukas.

Po ilgesnės pertraukos teatro patalpose vėl atidarytą kavinę, kaip ir pirmojo aukšto vestibiulyje įkurdintą skaityklą su mikštasuoliais, bus galima aplankyti kasdien – antradienias ir penktadieniais nuo 12 iki 19 val., o šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 iki 16 val.

Sėkminga tokios kavinės veikla didžia dalimi priklausys nuo spektaklių kokybės ir jų lankomumo. Tai suprasdami „Drama-cha-cha“ šeimininkai šiek tiek apgailestavo, kad „Boriso Godunovo“ statytojas J.Klata kažkodėl atsisakė pertraukų, per kurias žiūrovai būtų galėję atsigaivinti kava, pakelti šampano taurę.

Kavinė vardą pasiskolino iš pavasarį pristatytos KVDT įvaizdinės atributikos linijos – aliuzijos į teatro įvairiapusiškumą, reikšmingą jo talpumą. Verslininkus pradžioje, jeigu nesiseks, gelbės kiti verslai – jie dar valdo senamiestyje prie burlaivio „Meridianas“ veikiančią populiarią vyninę.

Paskutinė ekskursijos po teatrą stotelė – salonas iš spektaklių rekvizito. Jame teatro direktorius T. Juočys ir meno vadovas G. Grajauskas atskleidė artimiausius planus ir sumanymus, pasakojo ir apie kitais metais numatomus didžiulius darbus.

Pristatys įšaldytą premjerą

Po jau nuskambėjusios „Boriso Godunovo“ premjeros klaipėdiečiai dabar rengiasi dar vienai - rugsėjo pabaigoje publika pirmą kartą išvys E. Senkovo kurtą spektaklį „Varovai“ pagal Davido Farro pjesę.

„Šis spektaklis kol kas rodytas tik teatro darbuotojams, paskui stabtelėjome. Nėra paprasta grįžti į vėžes: aktoriai primiršta tekstus, dingsta pastatymo atmosfera, režisieriui – nauji iššūkiai“, – apie koronaviruso pandemijos smarkiai pakoreguotą pernykštį sezoną prisiminė G. Grajauskas.

Thomo Vinterbergo kino filmo „Medžioklė“ įkvėptas spektaklis „Varovai“ žiūrovus nukels į provincialaus miestelio pasaulį, kur visko pasitaiko. Iš mažos melagystės auga siaubinga drama, įniršusi minia savo pyktį nukreipia į niekuo dėtą žmogų.

Tai nėra pirmasis talentingo režisieriaus E.Senkovo darbas Klaipėdos dramos teatre. Kitas jo spektaklis „Mama Drąsa“ pagal Bertoldo Brechto pjesę „Motušė Kuraž ir jos vaikai“ pelnė Auksinį scenos kryžių už geriausią režisūrą.

Teatralai atsigręžia į vaikus

Dar viena spektaklio vaikams „Sniego karalienė“ premjera numatyta gruodį. P.Tamolės režisuotame pastatyme bus kalbama apie užšalusius jausmus. Šis spektaklis Europos teatruose pristatomas kaip universalus kultūros produktas, tinkantis ir mažiesiems ir suaugusiems žiūrovams.

„Sukurti vaikams patrauklų spektaklį nėra lengva. Mūsų repertuare yra tik du, o reikėtų daugiau. Nutarėme negudrauti, neieškoti įmantrių formų, tiesiog pristatysime gražų klasikinį veikalą“, - kalbėjo pastabų dėl sumenkusio uostamiesčio teatralų dėmesio vaikams anksčiau sulaukdavęs T. Juočys.

P.Tamolė, įkvėptas vaikų literatūros klasika tapusios Alano Alexanderio Milne knygos personažų, Klaipėdos dramos teatre jau kūrė interaktyvų spektaklį – „Pūkuotuko pasaulis“.

Pastaruoju metu teatre vaikų vis daugėja. Jau antrus metus čia veikia studija, kurioje aktorė Kamilė Andriuškaitė moksleiviams atveria vartus į teatro pasaulį, padeda jiems įgyti drąsos, išlaisvinti vaizduotę.

Stiprėja virtuali bendrystė

„Norime, kad publika būtų arčiau mūsų, kad ir vaikai augtų šalia teatro, būtų jame. Studija įkurta su šia mintimi. Kol kas ji kukli – vienos grupės, vieno amžiaus vaikams. Vos tik ją atidarėme, jauniesiems aktoriams spektakliuose iškart atsirado vaidmenų. Jie pasirodys E. Senkovo „Varovuose“, jau vaidina J. Klatos pastatyme „Borisas Godunovas“.

Dar vieną į jaunimą orientuotą KVDT projektą subrandino karantino situacija - platformoje „Zoom Zoom in My Room“ pasiūlytas žaidimas – rinkti geriausią melagį. Teatro aktoriai pasakojo įvairias istorijas, o žiūrovai balsuodami turėjo nuspręsti, kas tai - tiesa, ar melas. Per apklausą paaiškėjo, kas juos labiausiai domina, apie ką galvoja, kokiomis temomis norėtų diskutuoti.

„Jaunimui rūpi, pavyzdžiui, kūno kultas, feminizmas. Rengiame naują projektą – aktoriai ir toliau bendraus su moksleiviais, kalbėsis jiems rūpimomis temomis“, – apie naują, tiesa, ne teatro scenoje, o virtualioje erdvėje vyksiantį švietėjišką projektą pasakojo T. Juočys.

Atgaivins K. Čapeko veikalą

KVDT kalendoriuje numatytos gastrolės Lenkijoje – spalį Vroclave vyksiančiame tarptautiniame teatro festivalyje „Dialog“ klaipėdiečiai parodys paskutinįjį Klaipėdos teatre Eimunto Nekrošiaus režisuotą spektaklį „Kalės vaikai“ pagal rašytojo Sauliaus Šaltenio to paties pavadinimo romaną.

Naujųjų metų pradžioje numatoma kibti į spektaklį pagal čekų rašytojo ir dramaturgo Karelo Čapeko pjesę „R.U.R“, beje, prieškariu rodytą Lietuvoje. Nuo to laiko joks lietuvis prie jos neprisilietė.

„Planuojame šią K. Čapeko pjesę išsiversti iš naujo, ją inscenizuos jaunas, bet jau tituluotas režisierius Tadas Montrimas. Jo spektaklis „Dėdė Vania“ apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi. Tikimės, kad „R.U.R“ bus geras ir įdomus projektas“, – pasakojo G. Grajauskas.

Prie K. Čapeko veikalo prisidės vaizdo menininkas Artis Dzērve ir scenografė Irina Komissarova.

Klaipėdą atranda italai

Vasarą Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame teatro festivalyje „TheATRIUM“ italų režisieriaus Alessandro Serra spektaklis „Makbetas“ pagal Williamo Shakespeare'o tragediją buvo vienas įdomiausių reginių. Režisierius surengė meistriškumo pamokas uostamiesčio aktoriais, o šiuo metu dėlioja naujos ir ilgesnės savo viešnagės Klaipėdoje planus.

„Jeigu neatsiras kliūčių, A. Serra sausį vėl atvyks padirbėti su mūsų aktoriais kūrybos dirbtuvėse. Tada ir nuspręs, kokią dramaturginę medžiagą pasirinkti naujam savo spektakliui Klaipėdoje. Įdomu, jog tai būtų pirmasis Europoje žinomo italų režisieriaus darbas užsienyje“, - pastebėjo G. Grajauskas.

KVDT vadovybė svarsto galimybę kitais metais į festivalio „TheATRIUM“ programą įtraukti naujausią A. Serros režisuotą spektaklį „Vyšnių sodas“ pagal Antono Čechovo pjesę.

Lenkė kūrėja – jau saviškė

Dar viena sezono naujiena – Klaipėdos dramos teatre vėl darbuosis lenkų režisierė Agata Duda-Gracz, šių metų festivalyje „TheATRIUM“ pristačiusį įspūdingą spektaklį „Tarp Lenos kojų, arba „Švenčiausiosios Mergelės Marijos mirtis“ pagal Mikelandželą Karavadžą“.

„Lenkjos teatrologai šį A.Dudos-Gracz spektaklį įvertino kaip vieną reikšmingiausių jos darbų. Džiaugiamės, kad ji pas mus vėl atvyks, kaip pati sakė, įgyvendinti savo senos svajonės“, - garsiąją kaimyninės šalies režisierę, dramaturgę ir scenografę saviške vadino T.Juočys.

Naujojo A. Dudos-Gracz spektaklio, kurio temos ji dar neatskleidžia, premjera Klaipėdos dramos teatre numatoma kitų metų rugsėjį.

Svečiai domėjosi, kodėl Klaipėdoje „saviškiais“ vienas po kito tampa „legionieriai“ - užsienio režisieriai? G. Grajauskas tokią repertuaro kryptį įvardijo kaip siekį plėsti kūrybos lauką: „Ieškome talentingų, dar neatrastų režisierių. Lietuvoje yra jų pertekliaus nėra, visi sukasi amžinu ratu per visus teatrus “.

Teatrų vitrinos neatsisakys

Į Klaipėdą atvyksta ne tik nauji režisieriai – kasmet pasipildo ir teatro trupė. Naująjį sezoną čia pradės aktoriai Samanta Pinaityte, Digna Kulionyte, Jonas Golubovskis ir Karolis Maiskis.

„Siekiame, kad mūsų kompanija būtų įvairi ir skirtinga. Pradėję pas mus dirbti aktoriai - talentingi ir perspektyvūs, iš jų daug tikimės“, – kalbėjo T. Juočys.

Pandemija dvejiems metams nutraukė Klaipėdos dramos teatro inicijuotą lietuviškojo teatro vitriną – įdomiausių spektaklių peržiūras. Kitų metų pavasarį šis renginys, kaip sudėtinė festivalio „TheATRIUM“ dalis, sugrįš – bus parodyta apie 15 iš visų Lietuvos teatrų atrinktų spektaklių.

„Tokios vitrinos ištrina geografijos ribas. Startavę sulaukėmė pusšimčio kultūros skautų ir agentų iš viso pasaulio dėmesio. Norime, kad lietuvių teatro būtų ieškoma Klaipėdoje, stengiamės sukurti reikiamą aplinką. Tai duos didžiulę vertę ne tik mūsų teatrui, bet ir visam miestui“, - vylėsi T. Juočys.

Kviečia ne tik į spektaklius

Žiūrovus nuo menų nubloškęs karantinas, pasak T.Juočio, ir teatralus paakino ieškoti naujų veiklos būdų: „Dėl to atsirado „Zoom Zoom in My Room“ žaidimas, inicijuota teatro paskyra sutelktinėje platformoje „Patreon“. Ją kūrėme galvodami, kad žiūrovai gali tapti teatro klubo nariais – žinančiais daugiau, galinčiais bendrauti su aktoriais. Pandemija palietė mus visus, bet ryšio su publika nepraradome“.

KVDT erdvėse išradingai pristatę naująjį sezoną teatro vadovai ir aktoriai žiūrovus kviečia ne tik į spektaklius. Jie raginami užsukti į teatrą ir be jokio konkrečiau apibrėžto tikslo – tiesiog atsigerti kavos fojė, skaitykloje pavartyti knygų apie teatrą ir jo žmones, aplankyti tenykštį muziejų.

„Norime atsiverti, tapti viešąja erdve, kurioje žmonėms būtų malonu būti, praleisti laisvesnę valandą. Per mūsų langus atsiveria žavi Teatro aikštės panorama – Klaipėdos senamiestyje nesurasi gražesnės vietelės“, - ir naujomis premjeromis, ir vaizdais, ir kvapnia kava teatro mylėtojus gundė T. Juočys.

Renginį vedusi spaudos atstovė K.Sadauskienė priminė, jog nuo rugsėjo 13-osios žiūrovai visuose Klaipėdos dramos teatro spektakliuose laukiami tik su galiojančiais galimybių pasais.