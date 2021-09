Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras 81-ąjį sezoną pradeda „Ekstazės poema“

Aleksandro Skriabino „Ekstazės poema“, Franciso Poulenco ir Georges’o Bizet kūrinių programa LNSO ir jo meno vadovas Modestas Pitrėnas viltingai žengia į naują sezoną, nuoširdžiai tikėdami, kad pandemijos suvaržymai nebetrukdys skleisti muzikavimo džiaugsmo, o koncertų salėse turėsime galimybę sugrįžti į įprastą šeštadieninių simfoninių koncertų ritmą.

Orkestro sezono pradžios vakarą su Lietuvos muzikantais koncertuos brolių Lucaso ir Arthuro Jussenų fortepijoninis duetas iš Olandijos, kurį Lietuvos publika turėjo progos išgirsti dar 2018 m. Vilniaus festivalyje. Apie šį duetą danų dirigentas Michaelis Schønwandtas po vieno koncerto išreiškė entuziastingą susižavėjimą: „Tai lyg vairuoti du BMW vienu metu!“

Koncertą pradėsianti Aleksandro Skriabino „Ekstazės poema“ dideliam orkestrui – tarsi didingas himnas žmogaus valiai, protui ir ekstazės būsenai, kurią sukelia kūrybos džiaugsmas. Programoje skambės ir Franciso Poulenco, garsiosios „Šešeto grupės“ nario, Koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui, deklaruojantis romantizmui priešingus estetinius idealus, išaukštinantis formos paprastumą bei aiškumą, skaidrią faktūrą ir nevengiantis sąsajų su populiariąja muzika.

Koncertą pabaigs Georges’o Bizet Simfonija C-dur – ankstyvasis opusas, vis dėlto jau bylojantis apie neeilinį septyniolikmečio Paryžiaus konservatorijos studento talentą, melodijų grožį ir išradingą orkestruotę.

Priminsime, kad su LNSO koncertuosiantys olandų pianistai L. ir A. Jussenai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, grojo Olandijos karalienei Beatričei, o 10-ies ir 13-os metų jau koncertavo Amsterdamo „Concertgebouw“ scenoje su Olandijos radijo kameriniu orkestru, diriguojant Jaapui van Zwedenui. Jussenai mokėsi pas Janą Wijną, Marią João Pires, Toną Hartsuikerį, Menahemą Presslerį, Dmitrijų Baškirovą.

Nuo 2010 m. pianistai yra pasirašę išskirtinę sutartį su „Deutsche Grammophon“ įrašų kompanija. Jų ketvirtas CD, į kurį 2015 m. Jussenai kartu su „Academy of St Martin in the Fields“ orkestru ir dirigentu seru Neville’iu Marrineru įrašė Wolfgango Amadeaus Mozarto Koncertus, pelnė „Auksinio disko“ apdovanojimą ir „Gramophone UK“ įtraukė jį į „50 garsiausių Mozarto kūrinių įrašų“ sąrašą.

Puikių įvertinimų sulaukė ir vėlesnis L. ir A. Jussenų F. Poulenco ir Camille’io Saint-Saënso kūrinių albumas, o tai ypač svarbu, laukiant šių pianistų ruošiamos F. Poulenco Koncerto dviem fortepijonams interpretacijos Vilniuje, Filharmonijos scenoje.

Modesto Pitrėno diriguojamo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 81-ojo sezono atidarymas su brolių Lucaso ir Arthuro Jussenų fortepijoniniu duetu vyks rugsėjo 25 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Filharmonijos koncertuose yra būtinas galimybių pasas.