Ansamblis „Synaesthesis“ festivaliui „Gaida“ ruošia netikėtą programą – pasitelktas net E. Iglesias

Šiame koncerte pirmą kartą Lietuvoje nuskambės vienų ryškiausių šiandienos Europos kompozitorių – Michael Beil (Vokietija) ir Stefan Prins (Belgija) – kūriniai bei lietuvių autoriaus Mykolo Natalevičiaus pasaulinė premjera. Performatyvumo ir netikėtumo persmelktas koncertas vyks pagrindinėje Menų spaustuvės erdvėje – Juodojoje salėje.

Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“ festivalyje „Gaida“ debiutavo 2016 metais. Kasmetinio bendradarbiavimo su festivaliu dėka jau gimė nemažai išskirtinių programų, kurias ansamblis po festivalio atlieka kituose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Šių metų festivalyje „Synaesthesis“ parengė visiškai naują programą, pavadintą „I Can Be Your Hero“, kurioje skambės festivalio kviestinių kompozitorių – Michaelio Beilio ir Stefano Prinso – kūriniai, bei Mykolo Natalevičiaus pasaulinė premjera.

Ansamblio vadovė Marta Finkelštein apie šią programą sakė: „Visų šių kompozitorių vaizduotė yra pažadinama nagrinėjant įdomiausius praeities, dabarties ir ateities fenomenus. Su Enrique’s Iglesias pagalba šią programą galima apibūdinti kaip gilią idėjose ir malonią potyryje“. Ir prideda kelias jo hito „Hero“ eilutes: „Am I in too deep? (…) / Well I don’t care... / You’re here, tonight.“

Programos „meniniam herojui“ skirti du koncerte nuskambėsiantys S.Prinso kūriniai – „Piano Hero #1“ (2011–2012) ir „Piano Hero #4“ (2016). Jie atliekami koncertiniu fortepijonu, pritaikytu prie šiuolaikinių kontekstų. „Piano Hero #1“ naudojama elektroninė klaviatūra, kompiuteris, garsiakalbiai, stygomis groja virtualus pianistas.

S. Prinsas sukūrė visa ciklą „Piano Hero“ kompozicijų: „Piano Hero #4“ parašyta 2016 m. Oslo festivalio „Ultima“ ir Gento muzikos centro „deBijloke“ užsakymu.

Kitame S. Prinso kūrinyje „Fremdkörper #1“ (2008) kiekvieno instrumento skambesį išplečia gitaros stiprintuvas, sujungtas su gyvosios elektronikos sistema, kuri tarsi „įsibrauna“ į natūralų instrumento skambesį. Pasak autoriaus, tai lyg du kūnai: „Trintis tarp vienaskaitos ir daugiskaitos, kurią atspindi vokiškas žodis „Fremdkörper“ (svetimkūnis), būtent ir tapo vienu iš šio kūrinio atspirties taškų.“

M.Beilio kūriniai, kuriuos šiame koncerte atliks „Synaesthesis“, atspindi du jo kūrybos laikotarpius. „Und Sechs“ (2000) šešiems instrumentams ir magnetofono juostai buvo paskutinis kūrinys, prieš kompozitoriui pradedant dirbti su video. O štai kūrinys „Karavanas“ (2017) kaip tik ir naudoja video, tai vienas įspūdingiausių ir dažniausiai atliekamų M. Beilio kūrinių.

Jame realiu laiku kuriama vizualizacija: atlikėjai patys įgyvendina visas detales, o rezultatas – muzikos klipas, rodomas projekcijoje atlikimo metu. Koncerte numatyta ir pasaulinė premjera – tai naujausias Mykolo Natalevičiaus kūrinys „Didžioji tuštuma“ (2021), inspiruotas astronominių procesų.

Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „I Can Be Your Hero“ – lapkričio 4 d. Menų spaustuvėje 19 val. Bilietus į koncertą platina „bilietai.lt“.

Prieš koncertą įvyks susitikimas su festivalio kviestiniu kompozitoriumi Michaeliu Beiliu – Menų spaustuvėje nuo 18 val.

Festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.