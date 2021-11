VII Vilniaus fortepijono festivalis prasidės Guodos Gedvilaitės jubiliejiniu preliudu

Šiemet jo tema – „Paryžietiški vakarai Vilniuje“. Programoje numatyti devyni koncertai, leisiantys išgirsti esamas ir kylančias fortepijono pasaulio žvaigždes. Vyks ir tradiciniai Prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai, juos ves pianistas ir pedagogas prof. Jeanas-François Heisseris.

Festivalis prasidės lapkričio 17 d. skambėsiančiu preliudu – pianistės Guodos Gedvilaitės jubiliejiniu koncertu.

Pianistės Guodos Gedvilaitės atliekamos programos visuomet originalios ir naujos, pilnos fantazijos ir laisvės jas interpretuojant. Jos scenos partneriai yra ne tik žymūs klasikos muzikai, bet ir aktoriai, baleto artistai arba džiazo instrumentininkai.

Šįkart su pianiste pasirodys išradingumu garsėjantis Čiurlionio kvartetas. Skambės pianistės sceninės veiklos 30-mečiui pažymėti skirta programa, VII Vilniaus fortepijono festivalio kontekste tapsianti turiningu didžiulio renginio preliudu.

Pianistė parengė autobiografinę programą, kurią apibūdina taip: „Skambės Ludwigo van Beethoveno bagatelės iš mano Vilniaus mokslų laikotarpio, simbolinė „Atsisveikinimo“ sonata, kuria noriu papasakoti apie tuos metus, kai atsisveikinau su namais ir išvykau studijuoti į Frankfurtą, sonatoje girdėsis ir išsiskyrimo liūdesys, ir grįžimo, pasimatymo džiaugsmas.

Labai džiaugiuosi gimtadienio dovana: kompozitorė Loreta Narvilaitė man parašė kūrinį „Garsas prabyla į tylą“. Opusas parašytas mano vardo inicialų tonacijoje – G – ir prasideda liaudies dainos „Anoj pusėj Nemuno“ melodija. Pasak kompozitorės, nors užaugau prie Nemuno, jai aš gyvenu „anoj pusėj“.“

Į savo biografinę programą pianistė, žinoma, įtraukė Claros Schumann opusų. Pastaraisiais metais šios talentingos ir modernios XIX a. asmenybės kūrybą G. Gedvilaitė puoselėja itin intensyviai, rengia „Claros Schumann salonus“, kuriuose muzikuoja solo, su draugais ir kolegomis.

Iššūkius mėgstanti atlikėja skambins ir retai scenose atliekamus opusus kairei rankai, taip atskleisdama ne tik savitą ir užburiantį Aleksandro Skriabino muzikos pasaulį, bet ir nepaprastą techninį meistriškumą. Kitas įdomus akcentas – ukrainiečių ir lenkų kilmės XIX a. pianisto, dirigento ir kompozitoriaus Felixo Blumenfeldo opusas kairei rankai.

Tai vėlgi neeilinių atlikėjiškų sugebėjimų reikalaujantis kūrinys, kuriame viena ranka siekiama atskleisti kompozitoriaus braižui būdingas savybes – Fryderyko Chopino įtakotą romantišką melodingumą, lyriką, elegantišką faktūrą, o kartu ir virtuozinę ornamentiką, audringas, sodrias kulminacijas.

Šiais kūriniais, išmoktais pandeminių ribojimų laikotarpiu, pianistė nori priminti, jog iš muzikų, nors ir suvaržytų, muzikos neatimsi – grojimas viena ranka simbolizuoja nepasidavimą ir kovą už būvį.

Koncerto finalas – muzikos vienišiumi vadinamo, itin retai skambančio XX a. pirmos pusės kompozitoriaus Nikolajaus Medtnerio Fortepijoninis kvintetas C-dur, jį G. Gedvilaitė atlieka su Čiurlionio kvartetu, su kuriuo pianistę sieja ilgametė muzikinė draugystė.

Guodos Gedvilaitės sceninės veiklos 30-mečiui skirtas koncertas vyks lapkričio 17 d., trečiadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Šis koncertas atkeltas iš 2020 m. lapkričio 25 d., anksčiau įsigyti bilietai galioja.

Filharmonijos koncertuose yra būtinas galimybių pasas.

***

VII VILNIAUS FORTEPIJONO FESTIVALIS

„Paryžietiški vakarai Vilniuje“

2021 m. lapkričio 17–gruodžio 4 d.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė

Festivalio meno vadovė prof. Mūza Rubackytė

Festivalio programa skiriama kompozitoriaus Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms

Lapkričio 17 d., trečiadienį, 19 val.

„Festivalio preliudas. Guodos Gedvilaitės sceninės veiklos 30-mečiui“

GUODA GEDVILAITĖ (fortepijonas)

Dalyvauja ČIURLIONIO KVARTETAS

Programa: LUDWIG VAN BEETHOVEN – 7 bagatelės, op. 33; Sonata fortepijonui Nr. 26, op. 81a („Les Adieux“); CLARA SCHUMANN – Scherzo, op. 14; Impromptu „Souvenir de Vienne“, op. 9; ALEKSANDR SKRIABIN – Preliudas ir Noktiurnas kairei rankai, op. 9; FELIX BLUMENFELD – Etiudas kairei rankai, op. 36; LORETA NARVILAITĖ – „Garsas prabyla į tylą“ (2020, premjera, dedikuota Guodai Gedvilaitei); NIKOLAJ MEDTNER – Fortepijoninis kvintetas C-dur, op. Posth

Bilietai – 10, 15, 20 Eur. Koncertas atkeltas iš 2020 m. lapkričio 25 d., bilietai galioja

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 19 val.

Festivalio pradžios koncertas

„Prancūzų muzikos šedevrai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistė MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija)

Dirigentas VICTORIEN VANOOSTEN (Prancūzija)

Programa: GABRIEL FAURÉ – Siuita orkestrui „Pelėjas ir Melisanda“ („Pelléas et Mélisande“), op. 80; CAMILLE SAINT-SAËNS – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 g-moll, op. 22; ERNEST CHAUSSON – Simfonija B-dur, op. 20

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur. Koncerto partneris – Vilniaus klubas

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 12 val.

Koncertas visai šeimai „Maestra ir jaunieji talentai“

MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija) ir

Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ jaunieji atlikėjai

Programoje – Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, Ferenc Liszt, Claude Debussy, Michail Glinka–Milij Balakirev

Bilietai – 6, 8, 10 Eur

Lapkričio 23 d., antradienį, 19 val.

Dvigubas rečitalis „Vengriška inspiracija“

2019 m. Ferenco Liszto konkurso Parmoje laureatas LORENZO MAZZOLA (fortepijonas, Italija)

2019 m. Bélos Bartóko konkurso Budapešte nugalėtojas ÁDÁM SZOKOLAY (fortepijonas, Vengrija)

Programa:

I dalis (atlieka LORENZO MAZZOLA): FERENC LISZT – „Gedulingoji gondola II“ („La lugubre gondola II“), S. 200-2; „Pilki debesys“ („Nuages gris“), S. 199; Sonata h-moll, S. 178

II dalis (atlieka ÁDÁM SZOKOLAY): BÉLA BARTÓK – „Trys vengrų liaudies dainos iš Csíko regiono“ („3 Hungarian folksongs from Csík“), Sz. 35a; Sonata, Sz. 80; FERENC LISZT – „Ave Maria (Romos varpai)“ („Ave Maria – Die Glocken von Rom“), S. 182: „Prie vilos d’Este kiparisų“ („Aux cyprès de la Villa d’Este“) iš ciklo „Klajonių metai: tretieji metai“ („Années de pèlerinage: III“), S. 163; ERNST VON DOHNÁNYI – II dalis Presto, ma non tanto iš siuitos „Ruralia Hungarica“, op. 32a; BÉLA BARTÓK – Penkių pjesių ciklas „Lauke“ („Out of Doors“), Sz. 81

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „François-Frédéricas Guy skambina Lisztą, Debussy, Beethoveną“

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY (fortepijonas, Prancūzija)

Programa: FERENC LISZT – Pjesės Nr. 3 „Dievo palaiminimas vienatvėje“ („Bénédiction de Dieu dans la solitude“) ir Nr. 7 „Laidotuvės“ („Funérailles“) iš ciklo „Poetinės ir religinės harmonijos“ („Harmonies poétiques et religieuses“), S. 173/3; CLAUDE DEBUSSY – Pjesės iš ciklo fortepijonui „Preliudai. Antroji knyga“ („Préludes“): Nr. 1 „Brouillards“, Nr. 3 „La puerta del Vino“, Nr. 4 „Les fées sont d’exquises danseuses“, Nr. 8 „Ondine“, Nr. 7 „La terrasse des audiences du clair de Lune“, Nr. 12 „Feux d’artifices“; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata Nr. 17 d-moll, op. 31 Nr. 2 („Audra“ / „Tempête“); Sonata Nr. 21 C-dur, op. 53 („Aurora“ / „Waldstein“)

Bilietai – 10, 15, 20, 25 Eur

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 19 val.

„Fortepijono perlai su Jeanu-François Heisseriu ir Mūza Rubackyte“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Solistai: JEAN-FRANÇOIS HEISSER (fortepijonas, Prancūzija), MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija)

Dirigentas VILMANTAS KALIŪNAS

Dalyvauja JOMANTĖ ŠLEŽAITĖ-PAUKŠTĖ (skaitovė)

Programa: WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 27 B-dur, KV 595; JOSEPH HAYDN – Simfonija Nr. 82 C-dur, Hob. 1/82 („Meška“, „Der Bär“); CAMILLE SAINT-SAËNS – Fantazija „Žvėrių karnavalas“ („Le carnaval des animaux“) dviem fortepijonams ir orkestrui

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

Lapkričio 30 d., antradienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Svečias iš Italijos Pietro De Maria skambina Clementi, Beethoveną, Chopiną“

PIETRO DE MARIA (fortepijonas, Italija)

Programa: MUZIO CLEMENTI – Sonata fis-moll, op. 25 Nr. 5; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata fortepijonui Nr. 32 c-moll, op. 111; FRYDERYK CHOPIN – Mazurkos, op. 67 Nr. 4, op. 24 Nr. 2, op. 63 Nr. 3; Skerco Nr. 4, op. 54; Noktiurnas, op. 55 Nr. 2l; Baladė Nr. 4, op. 52

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 2 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Scenoje – konkurso Klivlande nugalėtojas“

2021 m. Tarptautinio fortepijono konkurso Klivlande nugalėtojas MARTÍN GARCÍA GARCÍA (fortepijonas, Ispanija)

Programa: WOLFGANG AMADEUS MOZART – Sonata Nr. 14 c-moll, K. 457; FERENC LISZT – „Didysis solo koncertas“ („Grosses Konzertsolo“), S. 176; „Valsas-ekspromtas“ („Valse-Impromptu“) As-dur, S. 213; JOHANN SEBASTIAN BACH – Preliudas ir fuga Nr. 16 g-moll iš „Gerai temperuoto klavyro“ II tomo („Das wohltemperierte Klavier II“), BWV 885; Preliudas ir fuga Nr. 3 Cis-dur, BWV 848, ir Preliudas ir fuga Nr. 5 D-dur, BWV 850, iš „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo („Das wohltemperierte Klavier I“); FEDERICO MOMPOU – Pjesė Nr. 16 iš ciklo „Música callada“; CAMILLE SAINT-SAËNS – Etiudas Nr. 2 („Etude pour l’indépendance des doigts“) iš ciklo „Šeši etiudai“, op. 52; FRYDERYK CHOPIN – Sonata Nr. 3 h-moll, op. 58

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 4 d., šeštadienį, 19 val.

Festivalio pabaigos koncertas

„Retai atliekami opusai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistas ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Programa: MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS – Simfoninė uvertiūra „Kęstutis“; CÉSAR FRANCK – „Simfoninės variacijos“ („Variations symphoniques“) fortepijonui ir orkestrui, M. 46; CAMILLE SAINT-SAËNS – Simfonija Nr. 2 a-moll, op. 55

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

* Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 11 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42) vyks Prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai. Kursų vadovas – pianistas ir pedagogas JEAN-FRANÇOIS HEISSER (Prancūzija). Įėjimas laisvas

Bilietus į koncertus galima įsigyti internetu www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt, Filharmonijos kasose ir Kakava.lt kasose. Perkant bilietus į visus festivalio koncertus – 30 %, į daugiau nei tris festivalio koncertus – 20 % nuolaida.