Algirdo Latėno spektaklis „Filomena Morturano“ atskleis daug tiesos ir apie mus pačius

Scenografiją ir kostiumus spektakliui sukūrė dailininkė Ramunė Skrebūnaitė, muziką – kompozitorius Linas Rimša, videoprojekcijų autorius – Džiugas Katinas.

Spektaklyje vaidina Anžela Bizunovič, Aleksandras Agarkovas, Vladimiras Serovas, Valentinas Kirejevas, Inga Maškarina, Jevgenija Rusakova, Edita Gončarova, Igoris Abramovičius, Maksimas Tuchvatulinas, Arturas Svorobovičius, Vladimiras Dorondovas ir kt.

Savitai Neapolio teatrinei tradicijai atstovaujantis dramaturgas, scenaristas, aktorius E.De Filippas (1900–1984) yra garsus visame pasaulyje. Didžiulis jo, kaip komediografo, talentas buvo pelnytai įvertintas, o kūrybos viršukalne laikoma 1946 m. parašyta pjesė „Filomena Morturano“, sulaukusi daugybės vertimų ir pastatymų pasaulio teatrų scenose.

Tai jaudinanti istorija apie moterį, visais būdais siekiančią išsaugoti savo meilę ir orumą. Kadaise pabėgusi iš viešnamio ir dvidešimt metų buvusi savo meilužio tarnaite, Filomena Morturano tetrokšta ištekėti ir įteisinti savo tris sūnus.

LRDT scenoje E.De Filippas statytas labai seniai – 1966 m. jo pjesę „Kalėdos senjoro Kupielos namuose“ režisavo Leonidas Lurjė.

Režisierius A.Latėnas sakį, kad pjesės „Filomena Morturano“ autorius – teatro žmogus iki panagių, „mėsom prikepęs“ prie savo gyvenamojo meto, todėl daugelis teatro kūrėjų nedrįsta jo imtis.

„Man patinka jo savita stilistika, išsiskiria ir pjesių problematika, be to, jo pjesė atitiko mano įsivaizdavimą – per humorą kalbėti apie labai rimtas problemas.

Mūsų laikui jis atidengė labai daug tiesos. Dėl spektaklio meto – nesinorėtų, kad tai būtų retrospektyva į pokarį ar panašiai, viską „atlankstėm“ į mūsų dienas. Žodžiu, tai spektaklis apie mus“, – sakė A.Latėnas.

Spektaklio dailininkė R.Skrebūnaitė siekė, kad kostiumas atlieptų kiekvieno personažo charakterį, kaip jo gyvenimo priešistoriją.

„Pagrindinės veikėjos kostiumą ėmiau juodą ir baltą, nes jos visas gyvenimas – pakilimas arba kritimas, nebuvo jokių pilkų ruožų.

Kitas personažas – milijonierius – gyvena kažkokiais prisiminimais, nors jam jau per šešiasdešimt metų, jis dar įsivaizduoja, kad gali šuoliuoti žirgais, tarsi neišaugęs iš vystyklų.

Dar vienas personažas – jauna tarnaitė, atsinešanti savo grubumą, netašytumą, bet kartu ir ieškanti savęs. Jai parinkau kostiumą paauglės metalistės, spygliuotą, bet tai nereiškia, kad ji bloga, o tik ieškanti, palaipsniui šylanti, ir jos kostiumas ilgainiui darosi spalvotesnis“, – atskleidė dailininkė.

Spektaklis bus rodomas rusų kalba su lietuviškais titrais.

Premjerinius spektaklius „Filomena Morturano“ LRDT taip pat numatoma rodyti lapkričio 23 ir 24 d. bei gruodžio 17 d.