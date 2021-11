Į sostinę grįžtantis Vilniaus fortepijono festivalis skelbia „Paryžietiškus vakarus“

Publikos lauks susitikimai su esamomis ir kylančiomis ryškiomis žvaigždėmis, kaip antai žinomiausių konkursų laurais garsėjantys Lorenzo Mazzola, Ádámas Szokolay, Pietro De Maria, François-Frédéricas Guy ir kiti.

„Vilniaus fortepijono festivalis nuo pat pradžių tapo svaria Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertinės veiklos dalimi, be kurios jau neįsivaizduojame nuoseklaus rudens sezono ritmo“, – artėjančiu festivaliu džiaugėsi Filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė.

„Vengiu publikai siūlyti „katę maiše“ ir kviečiu į festivalio sceną tuos pianistus, kurie tikrai įdomūs, kurie turi ką pasakyti“, – apie Vilniaus fortepijono festivalio programos sudarymo prioritetus sakė jo meno vadovė prof. Mūza Rubackytė. Pasak festivalio sumanytojos, šiemet jame bus gvildenama kultūrinių ryšių tema, publika kviečiama pakeliauti, kartu tiesti muzikinius tiltus tarp Paryžiaus ir Vilniaus.

„Festivalio programa yra skirta Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms. Šalia šio vėlyvojo romantiko mes išgirsime įvairių epochų prancūzų ir pasaulio kompozitorių kūrinių: juk Paryžiaus kultūra persmelkė Liszto, Chopino estetiką, Debussy muzika paveikė jauną Bartóką ir daugelį kitų. Pamatysime scenoje ryškių prancūzų muzikos atlikėjų, tarp jų batutos meistrą Victorieną Vanoosteną ir garsų nūdienos pianistą François-Frédéricą Guy.

Džiaugiamės prancūzų muzikos meistriškumo kursų tęstinumu. Šįkart į Vilnių atvyks žymus prancūzų pianistas ir dirigentas, garsaus prancūzų pianisto ir pedagogo litvako Vlado Perlemuterio sekėjas, profesorius Jeanas-François Heisseris“, – kalbėjo Mūza Rubackytė, pristatydama VII Vilniaus fortepijono festivalį.

Tradiciniai Prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (lapkričio 25 d.), o devyni festivalio koncertai – Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Čia lapkričio 17 d. nuskambės festivalio preliudas – pianistės Guodos Gedvilaitės koncertas, kuriame dalyvaus ir Čiurlionio kvartetas, o programa bus skirta pianistės sceninės veiklos 30-mečiui.

Iškilmingas festivalio pradžios koncertas vyks lapkričio 20 d. Jo programą „Prancūzų muzikos šedevrai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“ atliks prancūzo Victorieno Vanoosteno diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, o C. Saint-Saënso Antrąjį fortepijono koncertą su orkestru skambins pati festivalio vadovė Mūza Rubackytė.

Lapkričio 21 d. publikos lauks tradicinis festivalio koncertas visai šeimai „Maestra ir jaunieji talentai“, čia bus proga sužibėti prof. Mūzos Rubackytės pakviestiems, M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ globojamiems jauniesiems atlikėjams.

Talentų paieška, atradimai ir pristatymas Lietuvos publikai – viena iš pianistės Mūzos Rubackytės nuosekliai atliekamų misijų. Šiuo požiūriu visada maloniai stebina festivalio rečitaliai, kuriuose skambina neeilinio talento žvaigždės.

Lapkričio 23 d. dvigubame rečitalyje „Vengriška inspiracija“ pasirodys 2019 m. Ferenco Liszto konkurso Parmoje laureatas Lorenzo Mazzola (Italija) ir 2019 m. Bélos Bartóko konkurso Budapešte nugalėtojas Ádámas Szokolay (Vengrija). Minėtasis garsus prancūzų pianistas François-Frédéricas Guy rečitalį surengs lapkričio 25 d. O lapkričio 30 d. lauks svečio iš Italijos Pietro De Maria rečitalis.

Gaila, bet festivalyje negalės dalyvauti ispanų pianistas, 2021 m. Tarptautinio fortepijono konkurso Klivlande nugalėtojas ir F. Chopino pianistų konkurso Varšuvoje III vietos laimėtojas Martíno Garsía Garsía, vietoj jo kviečiamas kitas konkurso Klivlande nugalėtojas, o informaciją apie gruodžio 2 d. numatytą rečitalį dar tikslinama ir bus paskelbta vėliau.

Meistriškumo kursų vadovą, pianistą François-Frédéricą Guy išgirsime skambinant solo su Lietuvos kameriniu orkestru. Lapkričio 27 d. Vilmanto Kaliūno diriguojamame koncerte „Fortepijono perlai su Jeanu-François Heisseriu ir Mūza Rubackyte“, be kita ko, skambės Fantazija „Žvėrių karnavalas“ („Le carnaval des animaux“) dviem fortepijonams ir orkestrui.

Festivalio muzikines keliones gruodžio 4 d. vainikuos pabaigos koncertas „Retai atliekami opusai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“. Čia su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru solo skambins Andrius Žlabys.

Festivalio proga Filharmonijos fojė bus eksponuojama Dmitrijaus Matvejevo nuotraukų paroda, atspindinti ryškias šio festivalio dešimtmečio akimirkas, nuotaikas, įspūdžius.

Raginame publiką nepraleisti puikios progos pasimėgauti fortepijono muzika. Pridedame viso Vilniaus fortepijono festivalio programą ir kviečiame į renginius. Daugiau informacijos: www.filharmonija.lt.

***

VII VILNIAUS FORTEPIJONO FESTIVALIS

„Paryžietiški vakarai Vilniuje“

2021 m. lapkričio 17–gruodžio 4 d.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė

Festivalio meno vadovė prof. Mūza Rubackytė

Festivalio programa skiriama kompozitoriaus Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms

Lapkričio 17 d., trečiadienį, 19 val.

„Festivalio preliudas. Guodos Gedvilaitės sceninės veiklos 30-mečiui“

GUODA GEDVILAITĖ (fortepijonas)

Dalyvauja ČIURLIONIO KVARTETAS

Programa: LUDWIG VAN BEETHOVEN – 7 bagatelės, op. 33; Sonata fortepijonui Nr. 26, op. 81a („Les Adieux“); CLARA SCHUMANN – Scherzo, op. 14; Impromptu „Souvenir de Vienne“, op. 9; ALEKSANDR SKRIABIN – Preliudas ir Noktiurnas kairei rankai, op. 9; FELIX BLUMENFELD – Etiudas kairei rankai, op. 36; LORETA NARVILAITĖ – „Garsas prabyla į tylą“ (2020, premjera, dedikuota Guodai Gedvilaitei); NIKOLAJ MEDTNER – Fortepijoninis kvintetas C-dur, op. posth

Bilietai – 10, 15, 20 Eur. Koncertas atkeltas iš 2020 m. lapkričio 25 d., bilietai galioja

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 19 val.

Festivalio pradžios koncertas

„Prancūzų muzikos šedevrai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistė MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija)

Dirigentas VICTORIEN VANOOSTEN (Prancūzija)

Programa: GABRIEL FAURÉ – Siuita orkestrui „Pelėjas ir Melisanda“ („Pelléas et Mélisande“), op. 80; CAMILLE SAINT-SAËNS – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 g-moll, op. 22; ERNEST CHAUSSON – Simfonija B-dur, op. 20

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur. Koncerto partneris – Vilniaus klubas

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 12 val.

Koncertas visai šeimai „Maestra ir jaunieji talentai“

MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija) ir

M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ jaunieji atlikėjai

Programoje – Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, Ferenc Liszt, Claude Debussy, Michail Glinka–Milij Balakirev

Bilietai – 6, 8, 10 Eur

Lapkričio 23 d., antradienį, 19 val.

Dvigubas rečitalis „Vengriška inspiracija“

2019 m. Ferenco Liszto konkurso Parmoje laureatas LORENZO MAZZOLA (fortepijonas, Italija)

2019 m. Bélos Bartóko konkurso Budapešte nugalėtojas ÁDÁM SZOKOLAY (fortepijonas, Vengrija)

Programa:

I dalis (atlieka LORENZO MAZZOLA): FERENC LISZT – „Gedulingoji gondola II“ („La lugubre gondola II“), S. 200-2; „Pilki debesys“ („Nuages gris“), S. 199; Sonata h-moll, S. 178

II dalis (atlieka ÁDÁM SZOKOLAY): BÉLA BARTÓK – „Trys vengrų liaudies dainos iš Csíko regiono“ („3 Hungarian folksongs from Csík“), Sz. 35a; Sonata, Sz. 80; FERENC LISZT – „Ave Maria (Romos varpai)“ („Ave Maria – Die Glocken von Rom“), S. 182: „Prie vilos d’Este kiparisų“ („Aux cyprès de la Villa d’Este“) iš ciklo „Klajonių metai: tretieji metai“ („Années de pèlerinage: III“), S. 163; ERNST VON DOHNÁNYI – II dalis Presto, ma non tanto iš siuitos „Ruralia Hungarica“, op. 32a; BÉLA BARTÓK – Penkių pjesių ciklas „Lauke“ („Out of Doors“), Sz. 81

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „François-Frédéricas Guy skambina Lisztą, Debussy, Beethoveną“

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY (fortepijonas, Prancūzija)

Programa: FERENC LISZT – Pjesės Nr. 3 „Dievo palaiminimas vienatvėje“ („Bénédiction de Dieu dans la solitude“) ir Nr. 7 „Laidotuvės“ („Funérailles“) iš ciklo „Poetinės ir religinės harmonijos“ („Harmonies poétiques et religieuses“), S. 173/3; CLAUDE DEBUSSY – Pjesės iš ciklo fortepijonui „Preliudai. Antroji knyga“ („Préludes“): Nr. 1 „Brouillards“, Nr. 3 „La puerta del Vino“, Nr. 4 „Les fées sont d’exquises danseuses“, Nr. 8 „Ondine“, Nr. 7 „La terrasse des audiences du clair de Lune“, Nr. 12 „Feux d’artifices“; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata Nr. 17 d-moll, op. 31 Nr. 2 („Audra“ / „Tempête“); Sonata Nr. 21 C-dur, op. 53 („Aurora“ / „Waldstein“)

Bilietai – 10, 15, 20, 25 Eur

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 19 val.

„Fortepijono perlai su Jeanu-François Heisseriu ir Mūza Rubackyte“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Solistai: JEAN-FRANÇOIS HEISSER (fortepijonas, Prancūzija), MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija)

Dirigentas VILMANTAS KALIŪNAS

Programa: WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 27 B-dur, KV 595; JOSEPH HAYDN – Simfonija Nr. 82 C-dur, Hob. 1/82 („Meška“, „Der Bär“); CAMILLE SAINT-SAËNS – Fantazija „Žvėrių karnavalas“ („Le carnaval des animaux“) dviem fortepijonams ir orkestrui

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

Lapkričio 30 d., antradienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Svečias iš Italijos Pietro De Maria skambina Clementi, Beethoveną, Chopiną“

PIETRO DE MARIA (fortepijonas, Italija)

Programa: MUZIO CLEMENTI – Sonata fis-moll, op. 25 Nr. 5; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata fortepijonui Nr. 32 c-moll, op. 111; FRYDERYK CHOPIN – Mazurkos, op. 67 Nr. 4, op. 24 Nr. 2, op. 63 Nr. 3; Skerco Nr. 4, op. 54; Noktiurnas, op. 55 Nr. 2l; Baladė Nr. 4, op. 52

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 2 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Scenoje – konkurso Klivlande nugalėtojas“

DĖMESIO ! Negalint atvykti 2021 m. Tarptautinio fortepijono konkurso Klivlande nugalėtojui MARTÍNUI GARCÍA GARCÍA (fortepijonas, Ispanija) koncerte gros kitas konkurso laureatas. Informacija dar tikslinama ir bus paskelbta vėliau.

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 4 d., šeštadienį, 19 val.

Festivalio pabaigos koncertas

„Retai atliekami opusai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistas ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Programa: MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS – Simfoninė uvertiūra „Kęstutis“; CÉSAR FRANCK – „Simfoninės variacijos“ („Variations symphoniques“) fortepijonui ir orkestrui, M. 46; CAMILLE SAINT-SAËNS – Simfonija Nr. 2 a-moll, op. 55

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

* Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 11 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42) vyks Prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai. Kursų vadovas – pianistas ir pedagogas JEAN-FRANÇOIS HEISSER (Prancūzija). Įėjimas laisvas

Filharmonija turi teisę keisti koncertų programas ir jų atlikėjus. Spausdinimo metu informacija teisinga. 2021 11 16

Bilietus į koncertus galima įsigyti internetu www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt, Filharmonijos kasose ir Kakava.lt kasose. Perkant bilietus į visus festivalio koncertus – 30 %, į daugiau nei tris festivalio koncertus – 20 % nuolaida.