VII Vilniaus fortepijono festivalyje – pianistų pasaulio naujienos

„Džiaugiuosi, galėdama Lietuvos publikai pristatyti šiuos įdomius ir turinčius ką per muziką papasakoti pianistus“, – sakė Vilniaus fortepijono festivalio meno vadovė Mūza Rubackytė.

Festivalis tęsia tradiciją Vilniaus scenoje pristatyti karščiausias pianistų pasaulio naujienas – pastarųjų metų tarptautinių pianistų konkursų laureatus. Lapkričio 23 d. dvigubame rečitalyje „Vengriška inspiracija“ publika išgirs du 2019-aisiais konkursuose prizines vietas laimėjusius pianistus – Lorenzo Mazzolą iš Italijos ir Ádámą Szokolay iš Vengrijos. Koncerte skambės Ferenco Liszto, Bélos Bartóko ir Ernsto von Dohnányi kūriniai.

Jau būdamas dvylikos metų italų pianistas Lorenzo Mazzola ėmė skinti laurus nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei pelnė stipendijas. 2017 m. jis tapo absoliučiu pirmosios premijos nugalėtoju VII tarptautiniame Andrea Baldi konkurse Bolonijoje, o 2019 m. spalio mėnesį tapo Parmoje vykusio F. Liszto konkurso trečiosios vietos laureatu.

Šiame konkurse jis pelnė ir specialųjį prizą už vengrų kompozitoriaus Sonatos h-moll, kurią atlikėjas skambina ir šių metų Vilniaus fortepijono festivalyje, interpretaciją. Kaip trečiasis prizas pianistui buvo įteiktas žiuri narės prof. Mūzos Rubackytės kvietimas surengti solo rečitalį Vilniaus fortepijono festivalyje.

Antroje koncerto dalyje skambins jaunasis vengrų atlikėjas Ádámas Szokolay, kuris vos aštuonerių metų buvo priimtas mokytis į F.Liszto akademijos mokyklą išskirtiniams jauniesiems talentams, vėliau studijavo Bardo koledže Niujorke, o šiuo metu yra Veimaro F. Liszto aukštosios muzikos mokyklos studentas.

Beje, Veimare Á.Szokolay dalyvavo prof. M.Rubackytės meistriškumo kursuose. Būdamas 23 metų, Ádámas Szokolay 2019 m. nugalėjo Tarptautiniame B. Bartóko pianistų konkurse Budapešte, pelnė pirmąją vietą bei keletą prizų – tai B. Bartóko muziejaus ir B. Bartóko radijo kvietimai surengti pasirodymus su Dėro filharmonijos simfoniniu bei F. Liszto kameriniu orkestrais. Pianistui taip pat buvo įteiktas žiuri narės prof. Mūzos Rubackytės kvietimas surengti rečitalį Vilniaus fortepijono festivalyje.

Lapkričio 25 d. Filharmonijoje vyks rečitalis „François-Frédéricas Guy skambina Lisztą, Debussy, Beethoveną“.

„Beethovenas yra alfa ir omega mano kaip menininko gyvenime...“ – sakė Vilniuje viešėsiantis vienas garsiausių nūdienos Prancūzijos pianistų François-Frédéricas Guy. Pasirodymus jis rengia visame pasaulyje, yra pristatomas kaip vienas ryškiausių vokiečių romantizmo fortepijoninio repertuaro ir ypač L. van Beethoveno kūrybos interpretuotojas.

Pianistas yra įrašęs visas šio Vienos klasiko fortepijonines sonatas ir koncertus. Rengdamas išskirtinį rečitalį Vilniaus fortepijono festivalyje F.-F. Guy Lietuvos klausytojams pateiks žymiojo Vienos klasiko dvejų fortepijoninių sonatų „Audra“ ir „Aurora“ interpretacijas.

Vakaro programoje – ir pianisto tėvynainio impresionisto C. Debussy pjesės. Tai subtilūs, pastelinių atspalvių fortepijoniniai paveikslėliai iš Antrosios preliudų knygos. Greta jų – vengrų romantiko F.Liszto, savo virtuoziškais pasirodymais užkariavusio ir XIX a. Paryžiaus koncertų sales bei auditorijas, dvi filosofinės minties ir sodrių sąskambių persmelktos pjesės iš jo itin poetiško ir gilaus fortepijoninio ciklo „Poetinės ir religinės harmonijos“.

Lapkričio 30 d. festivalyje skambės rečitalis „Svečias iš Italijos Pietro De Maria skambina Clementi, Beethoveną, Chopiną“. Filharmonijos scenoje pasirodys Venecijoje gimęs italų pianistas Pietro De Maria, kurio viena iš mokytojų buvo garsioji fortepijono metrė Maria Tipo.

Fortepijono pasaulio dėmesį P. De Maria atkreipė 1990 m., kai garsiajame P. Čaikovskio pianistų konkurse Maskvoje pelnė kritikų apdovanojimą. Tais pačiais metais jis tapo pirmosios vietos laureatu Tarptautiniame D. Ciani konkurse Milane, o 1994 m. nugalėjo G.Andos konkurse Ciuriche.

P. De Maria buvo pirmasis italų pianistas, viešai paskambinęs visus fortepijoninius Fryderyko Chopino kūrinius šešių koncertų cikle. Visą šio lenkų romantiko fortepijoninę kūrybą pianistas įgrojo ir kompaktinėse plokštelėse, kurias išleido garsi kompanija „Decca“. Tad neatsitiktinai svarbią italų pianisto rečitalio programos dalį sudarys F.Chopino fortepijoninės kompozicijos. Greta jų P. De Maria atliks ir du sonatos žanro pavyzdžius – tai etaloniniu klasicizmu išsiskiriantis Muzio Clementi opusas bei dviejų estetikų – klasicizmo ir romantizmo – sąjungą įkūnijanti paskutinė Ludwigo van Beethoveno sonata.

Gaila, bet festivalyje šiemet negalės dalyvauti kviestasis ispanų pianistas, 2021 m. Tarptautinio fortepijono konkurso Klivlande nugalėtojas ir F.Chopino pianistų konkurso Varšuvoje III vietos laimėtojas Martínas Garsía Garsía. Tradiciniame festivalio koncerte „Scenoje – konkurso Klivlande nugalėtojas“ gruodžio 2 d. pasirodys konkurso Klivlande II vietos nugalėtojas, kroatų pianistas Lovre Marušićius. Jis atliks Domenico Scarlatti, Josepho Haydno ir Roberto Schumanno kūrinių programą.

Lovre Marušićius studijuoja Franzo Liszto aukštojoje muzikos mokykloje Veimare, vadovaujamas Grigorijaus Gruzmano. Pianistas yra pelnęs apdovanojimų įvairiuose konkursuose, tarp kurių 2018 m. iškovotos pirmosios premijos XX tarptautiniame Šv.Cecilijos konkurse Porte, Tarptautiniame muzikos festivalyje ir konkurse Paryžiuje.

2016 m. jis pelnė pirmąsias premijas tarptautiniame konkurse „Naujosios žvaigždės“ Mančesteryje, Pasaulio fortepijono pedagogų konkurse Londone bei Serbijos kompozitoriaus ir pedagogo Isidoriaus Bajičiaus konkurse Novi Sade. Pastarajame konkurse pianistui taip pat paskirti žiuri ir publikos apdovanojimai.

2020 m. vasarą L.Marušićius pateko į Klivlando pianistų virtuozų konkurso finalą, o šiais metais Klivlando konkurse iškovojo antrąją premiją. Pianistas yra Zagrebo muzikos akademijos Fortepijono katedros docentas, kaip žiuri narys jis dalyvavo konkurse Belgrade, yra Kroatijos kamerinės muzikos festivalio „Ostinato“ meno vadovas. Jo debiutinė kompaktinė plokštelė įrašyta kompanijoje „KNS“.

2018–2019 m. pianistas surengė rečitalių Kelne ir Kaselyje, taip pat koncertavo Kroatijoje, Kinijoje, Japonijoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje.

VII Vilniaus fortepijono festivalio „Paryžietiški vakarai Vilniuje“ rečitaliai Filharmonijos scenoje vyks lapkričio 23, 25, 30 ir gruodžio 2 d. 19 val. Primename, kad Filharmonijos koncertuose yra būtinas galimybių pasas. Pridedame visų dar laukiančių Vilniaus fortepijono festivalio renginių programą ir kviečiame apsilankyti. Daugiau informacijos: www.filharmonija.lt.

***

VII VILNIAUS FORTEPIJONO FESTIVALIS

„Paryžietiški vakarai Vilniuje“

2021 m. lapkričio 17–gruodžio 4 d.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė

Festivalio meno vadovė prof. Mūza Rubackytė

Festivalio programa skiriama kompozitoriaus Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms

Lapkričio 23 d., antradienį, 19 val.

Dvigubas rečitalis „Vengriška inspiracija“

2019 m. Ferenco Liszto konkurso Parmoje laureatas LORENZO MAZZOLA (fortepijonas, Italija)

2019 m. Bélos Bartóko konkurso Budapešte nugalėtojas ÁDÁM SZOKOLAY (fortepijonas, Vengrija)

Programa:

I dalis (atlieka LORENZO MAZZOLA): FERENC LISZT – „Gedulingoji gondola II“ („La lugubre gondola II“), S. 200-2; „Pilki debesys“ („Nuages gris“), S. 199; Sonata h-moll, S. 178

II dalis (atlieka ÁDÁM SZOKOLAY): BÉLA BARTÓK – „Trys vengrų liaudies dainos iš Csíko regiono“ („3 Hungarian folksongs from Csík“), Sz. 35a; Sonata, Sz. 80; FERENC LISZT – „Ave Maria (Romos varpai)“ („Ave Maria – Die Glocken von Rom“), S. 182: „Prie vilos d’Este kiparisų“ („Aux cyprès de la Villa d’Este“) iš ciklo „Klajonių metai: tretieji metai“ („Années de pèlerinage: III“), S. 163; ERNST VON DOHNÁNYI – II dalis Presto, ma non tanto iš siuitos „Ruralia Hungarica“, op. 32a; BÉLA BARTÓK – Penkių pjesių ciklas „Lauke“ („Out of Doors“), Sz. 81

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „François-Frédéricas Guy skambina Lisztą, Debussy, Beethoveną“

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY (fortepijonas, Prancūzija)

Programa: FERENC LISZT – Pjesės Nr. 3 „Dievo palaiminimas vienatvėje“ („Bénédiction de Dieu dans la solitude“) ir Nr. 7 „Laidotuvės“ („Funérailles“) iš ciklo „Poetinės ir religinės harmonijos“ („Harmonies poétiques et religieuses“), S. 173/3; CLAUDE DEBUSSY – Pjesės iš ciklo fortepijonui „Preliudai. Antroji knyga“ („Préludes“): Nr. 1 „Brouillards“, Nr. 3 „La puerta del Vino“, Nr. 4 „Les fées sont d’exquises danseuses“, Nr. 8 „Ondine“, Nr. 7 „La terrasse des audiences du clair de Lune“, Nr. 12 „Feux d’artifices“; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata Nr. 17 d-moll, op. 31 Nr. 2 („Audra“ / „Tempête“); Sonata Nr. 21 C-dur, op. 53 („Aurora“ / „Waldstein“)

Bilietai – 10, 15, 20, 25 Eur

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 19 val.

„Fortepijono perlai su Jeanu-François Heisseriu ir Mūza Rubackyte“

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS

Solistai: JEAN-FRANÇOIS HEISSER (fortepijonas, Prancūzija), MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija)

Dirigentas VILMANTAS KALIŪNAS

Programa: WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 27 B-dur, KV 595; JOSEPH HAYDN – Simfonija Nr. 82 C-dur, Hob. 1/82 („Meška“, „Der Bär“); CAMILLE SAINT-SAËNS – Fantazija „Žvėrių karnavalas“ („Le carnaval des animaux“) dviem fortepijonams ir orkestrui

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

Lapkričio 30 d., antradienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Svečias iš Italijos Pietro De Maria skambina Clementi, Beethoveną, Chopiną“

PIETRO DE MARIA (fortepijonas, Italija)

Programa: MUZIO CLEMENTI – Sonata fis-moll, op. 25 Nr. 5; LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sonata fortepijonui Nr. 32 c-moll, op. 111; FRYDERYK CHOPIN – Mazurkos, op. 67 Nr. 4, op. 24 Nr. 2, op. 63 Nr. 3; Skerco Nr. 4, op. 54; Noktiurnas, op. 55 Nr. 2l; Baladė Nr. 4, op. 52

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 2 d., ketvirtadienį, 19 val.

Fortepijono rečitalis „Scenoje – konkurso Klivlande nugalėtojas“

DĖMESIO, pasikeitė atlikėjas!

2021 m. Tarptautinio fortepijono konkurso Klivlande II vietos nugalėtojas LOVRE MARUŠIĆ (fortepijonas, Kroatija)

Programa: DOMENICO SCARLATTI – Sonata E-dur, K. 380 / L. 23; JOSEPH HAYDN – Sonata h-moll, Hob. XVI/32; ROBERT SCHUMANN – „Arabeska“ („Arabeske“) C-dur, op. 18; „Trys fantastinės pjesės“ („Drei Fantasiestücke“), op. 111; „Kreisleriana“, op. 16

Bilietai – 10, 15, 20 Eur

Gruodžio 4 d., šeštadienį, 19 val.

Festivalio pabaigos koncertas

„Retai atliekami opusai. Camille’io Saint-Saënso 100-osioms mirties metinėms“

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistas ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas; JAV, Lietuva)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Programa: MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS – Simfoninė uvertiūra „Kęstutis“; CÉSAR FRANCK – „Simfoninės variacijos“ („Variations symphoniques“) fortepijonui ir orkestrui, M. 46; CAMILLE SAINT-SAËNS – Simfonija Nr. 2 a-moll, op. 55

Bilietai – 20, 30, 40, 50 Eur

* Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 11 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42) vyks Prancūzų fortepijono muzikos meistriškumo kursai. Kursų vadovas – pianistas ir pedagogas JEAN-FRANÇOIS HEISSER (Prancūzija). Įėjimas laisvas

Filharmonija turi teisę keisti koncertų programas ir jų atlikėjus. Spausdinimo metu informacija teisinga. 2021 11 20

Bilietus į koncertus galima įsigyti internetu www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt, Filharmonijos kasose ir Kakava.lt kasose. Perkant bilietus į visus festivalio koncertus – 30 %, į daugiau nei tris festivalio koncertus – 20 % nuolaida.