Atsinaujinusiame Trakų Vokės dvare – šventinis koncertas „Je t‘aime!“

Visai nesvarbu, kam ta meilė skirta – žmogui, tėvynei, gamtai ar gyvenimui... Menininkės kuria savitą himną jausmui, kuris pažadina kūrybiškas galias, polėkį, fantaziją. Meilė yra tokia, kokią mes išgyvename. Ji gali būti audringa, beribė, gal net nežinanti saiko arba tyli, sėjanti ramybę ir susitelkimą. Kaip ir muzika, kurią išgirsite koncerte.

Skambės subtilios prancūzų melodijos, sentimentalios V.Bellini dainos, aistringi tango ritmai. Išgirsite G.Fauré, C.Debussy, F.Liszto, A.Piazzollos bei kitų kompozitorių kūrinius. Juos papildys ištraukos iš didžiosios odės meilei „Giesmių giesmė“.

Apie muziką bei šventinę nuotaiką pasikalbėjome su atlikėjomis.

– Kaip švenčiate Šv. Kalėdas?

Birutė: Kūčias ir Kalėdų pirmąją dieną stengiuosi praleisti su šeima. Tai jauki ir šilta šeimyninė šventė. Antrąją Kalėdų dieną su draugais tęsiame ilgametę tradiciją – susirenkame iš skirtingų šalių sutartoje vietoje, bendraujame, dalinamės mintimis apie tai, kokie buvo praėję metai, keičiamės dovanėlėmis.

Karolina: Kūčių vakaras ir Šv. Kalėdos – mano mylimiausios metų šventės. Jas praleidžiu su šeima, ramiai ir jaukiai. Mūsų šeimoje vyrauja iš kartos į kartą perduodamos tradicijos, kurių ir iki šių dienų laikomės, ir tuo kalėdinės šventės visuomet ypatingos, simboliškos.

Kūčių vakarą, susitikę su artimaisiais, apibendriname praėjusius metus, padėjokame už viską, kas buvo gera ir tauru, palinkime vienas kitam to, ko labiausiai trokštame. O koncertai kalėdiniu laikotarpiu tampa švente ne tik man, bet ir mano šeimai.

Tikiuosi, kad šiemet prisijungs ir mieli muzikos mėgėjai, juolab kad koncertas vyks atsinaujinusiame Trakų Vokės dvare, kurį tikrai verta pamatyti.

– Kokios kalėdinės melodijos įtrauktos i jūsų grojaraštį?

Birutė: Mano grojaraštyje daugiausia – klasikinės muzikos. Taip pat mėgstu minimalistų kūrybą. Patinka kalėdinės dainos „A Merry Little Christmas“, „Carol of the Bells“.

Karolina: Advento laikotarpiu mėgstu klausytis grigališkųjų choralų. Jie man suteikia ramybę, harmoniją, skaidrina mintis. Nors tai nėra Kalėdų šventėms skirta muzika, šventiniu laikotarpiu su malonumu klausausi kompozitoriaus Maxo Richterio kūrybos, ypač albumo „Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons“.

Į mano grojaraštį visuomet įtraukta J. S. Bacho ir Ph. Glasso fortepijoninė muzika, prancūzų kompozitoriaus Th.Rousselo projekto „Prequell“ albumai. Labai jaukus šiemet išleistas mano vieno mėgstamiausių džiazo muzikantų trimitininko Ibrahimo Maaloufo pirmasis kalėdinis albumas „First Noel“.

Šv. Kalėdų ir jų laukimo neįsivaizduoju be tokių popmuzikos hitų, kaip „Last Christmas“ ir „Driving Home for Christmas“.

– Ko norėtumėte palinkėti skaitytojams ir jūsų koncertų lankytojams?

Birutė: Visų pirma noriu palinkėti vidinės ramybės ir meilės. Gyvename labai intensyvioje epochoje, skubame, lekiame. Tad verta nors per šventes trumpam sustoti, pamąstyti ir pasiruošti naujiems darbams. Ir, žinoma, linkiu lankytis klasikinės muzikos koncertuose. Juk gyva muzika neabejotinai įkvepia, harmonizuoja bei atneša ramybę sielai.

Karolina: Norėčiau palinkėti santarvės, įsiklausymo ir sveikatos. Tegul namus ir širdis pripildo nuostabi, įkvepianti muzika.

Koncertas „Je t‘aime!“ įvyks gruodžio 29 d. 19 val. Trakų Vokės dvaro sodyboje.

