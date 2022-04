Festivalį „Klaipėdos muzikos pavasaris“ atidarys šiuolaikinė opera

Šiuolaikinio ispanų kompozitoriaus Ricardo Llorcos operos–monodramos „Tuščios valandos“ („The Empty Hours“) premjera įvyko 2020 m. festivalyje „Permainų muzika“. Tuos klausytojus, kurie dar neturėjo progos išvysti operos, Klaipėdos koncertų salė kviečia suskubti tai padaryti balandžio 2 d. 18 val. 30 min.

Atskleidžia aktualias visuomenės problemas

Spektaklis pasakos apie vienišą moterį, turinčią priklausomybę nuo interneto ir gyvenančią savo fantazijų pasaulyje. Siužetas liudys apie vieną skausmingiausių išgyvenimų, kuriuos tenka patirti šiandienos žmogui – vienišumą ir vis stiprėjantį tuštumos pojūtį.

Solisčių partijas atliks aktorė Monika Valkūnaitė ir sopranas Agnė Stančikaitė. M.Valkūnaitė teigia, jog „opera–monodrama labai aktuali šiomis dienomis ne tik dėl to, kad joje kalbama apie internetines pažintis, bet taip pat apie tai, kaip žmonėms kartais sunku socialiai pritapti; kaip tikras žmogaus kontaktas gali kelti nerimą ir kartu to kontakto be galo reikia. Tokį sąmyšį išgyvena spektaklio veikėja.“

Režisierės Loretos Vaskovos nuomone, „šiandieninei pandemijai praeinant, šio kūrinio aktualumas padidėja, nes jame yra tai, ką mums teko išgyventi, t. y. izoliacija. Skirtumas tik tas, kad pagrindinė operos veikėja dėl savo vidinių priežasčių pasirenka izoliuotis į jaukų, gražų ir mielą fantazijų pasaulį, o mes buvome izoliuoti dėl išorinių veiksnių, todėl teko kurtis gyvenimą izoliacijoje.

Manau, kad būtent dėl užsidarymo savyje ar bute šis kūrinys turėtų atrasti atgarsį mumyse, nes veikėja, kaip ir mes, patiria padidintą vienišumo jausmą.“

Diriguos A.Soriano iš Ispanijos

Operos pastatymą inicijavo lietuvių kilmės ispanų dirigentas, „New York Opera Society“ meno vadovas Alexis Soriano, anksčiau dirigavęs keliems šio kūrinio pastatymams. Pasak dirigento, „estetiškai įtaigi vaizdo instaliacija skatina žiūrovus savo akimis regėti ir pajusti, ką patiria pagrindinė operos veikėja, vis giliau grimzdama į savo atskirtį ir neviltį.

Opera kviečia mąstyti apie tai, kaip lengva pasiduoti pagundai nuo visų atsiskirti, kai vis daugiau bendraujama su kompiuteriais ar kitais žmonėmis, pasitelkiant vien kompiuterius.“

Operą atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovaujamas meno vadovo Mindaugo Bačkaus, vokalinis ansamblis „Singchronize“, vadovaujamas meno vadovo Egidijaus Kavecko, ir pianistė Gaivilė Simaitytė.