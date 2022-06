Pirmą kartą Lietuvoje – legendinės fortepijono įžymybės Katia ir Marielle Labèque

„The New York Times“ Katią ir Marielle Labèque vadina geriausiu šių dienų fortepijoniniu duetu. O legendinis JAV kompozitorius Philipas Glassas, sukūręs Katiai ir Marielle Koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui, nepaliauja žavėtis talentinguoju duetu: „Seserys Labèque yra stulbinančios. Jos yra didžios atlikėjos ir didžios interpretuotojos, nuostabios muzikos puoselėtojos – ne tik šiuolaikinės kūrybos, bet apskritai – muzikos. Nepaprastai puiku yra su jomis dirbti“.

Seserys Katia ir Marielle Labèque yra bene garsiausias fortepijoninis duetas pasaulyje. Jos gimė Prancūzijoje, Bajonoje (netoli Ispanijos sienos), o jų mama Ada Cecchi, žymios prancūzų pianistės ir pedagogės Marguerite‘s Long mokinė, buvo pirmoji seserų muzikos mokytoja.

Baigusios Paryžiaus konservatoriją 1968 m., seserys įkūrė duetą ir iškart sulaukė muzikos meistrų dėmesio – pirmasis Katios ir Marielle Labèque albumas „Les Visions de l'Amen“ įrašytas glaudžiai bendradarbiaujant su kompozitoriumi Olivier Messiaenu. Duetas taip pat bendradarbiavo su daugeliu kitų žymiausių XX-XXI a. kūrėjų, kurie seserims specialiai rašė savo kūrinius.

Pasaulinio pripažinimo Labèque duetas sulaukė 1980 m., kai Katios ir Marielle Labèque įrašyta George‘o Gershwino „Žydrosios rapsodijos“ plokštelė buvo parduota daugiau kaip pusės milijono tiražu. Greta klasikinio repertuaro seserys taip pat grojo ir džiazą, regtaimą, flamenko, net dalyvavo pop ir eksperimentinio roko projektuose. Katia Labèque devintojo dešimtmečio pradžioje grojo savo tuometinio vyro, garsaus gitaristo Johno MacLaughlino grupėje.

Katia ir Marielle Labèque puikiai jaučiasi koncertuodamos ir labai didelėms auditorijoms: 2005 m. jos grojo 33 000 žmonių šventiniame „Waldbühne“ koncerte su Berlyno filharmonijos orkestru, 2016 m. – daugiau nei 100 000 klausytojų Šionbruno rūmuose klausėsi jų koncerto su Vienos filharmonijos orkestru, kuriam dirigavo Marielle vyras, žymus batutos meistras Semyon Bychkov.

Tam tikru metu Katia ir Marielle Labèque buvo panirusios net ir į baroko muziką – 1998 m. net užsakė dviejų istorinių Silbermann fortepijonų gamybą. Šiais instrumentais jos skambino koncertuodamos su garsiaisiais „Il Giardino Armonico“, „Musica Antiqua Köln“, orkestru „English Baroque Soloists“, diriguojamu sero Johno Elioto Gardinerio, ir sero Simono Rattle‘o diriguojamu „Orchestra of the Age of Enlightenment“.

Nepaprastai platų dueto repertuarą sudaro specialiai Katiai ir Marielle Labèque sukurti opusai, tokie kaip Michaelo Nymano „Water Dances“ dviem fortepijonams, Louiso Andriesseno „The Hague Hacking“ dviem fortepijonams, Philipo Glasso Koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui bei daug kitų.

Koncerte Vilniuje skambės „Grammy“ laureato, JAV kompozitoriaus, garsios roko grupės „The National“ gitaristo Bryce‘o Dessnerio Koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui, sukurtas 2017 m. taip pat specialiai Katiai ir Marielle Labèque. Kūrinio pasaulinę premjerą su prancūzių duetu griežė garsusis Klivlando simfoninis orkestras.

Kitas koncerte Vilniuje skambėsiantis kūrinys – Philipo Glasso „Four Movements“ dviem fortepijonams. Katia ir Marielle Labèque yra grojusios šio kūrinio premjeras Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje ir kitose šalyse, o dabar atveža šį kūrinį ir į Lietuvą.

Dueto diskografijoje – daugybė įrašų, išleistų garsiausių leidybinių filmų („Deutsche Grammophon“, „Decca Records“, „EMI Classics“ ir kt.). 2005 m. atlikėjos Romoje įkūrė savo fondą „Fondazione Katia e Marielle Labèque“, kurio tikslas – skatinti muzikos ir vizualiųjų menų ryšius, užsakant naujus kūrinius dviem fortepijonams ir remiant eksperimentinės muzikos grupes.

Įdomu tai, kad seserys ne tik koncertuoja, bet ir gyvena drauge. Jų namai – Bordžijų šeimai priklausę rūmai Romoje. Tačiau amžinajame mieste charizmatiškosios muzikės puoselėja ne tik klasikinį, bet ir skirtingų krypčių dabarties meną.

Fortepijono įžymybių Katios ir Marielle Labèque koncertas su simfoniniu orkestru – spalio 22 d. Vilniuje. Bilietus platina kakava.lt, koncertas vyks Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje, Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Modestas Pitrėnas.