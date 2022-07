Kviečia į koncertą „Muzika permainų amžiuje“ Trakų Vokės dvare

Nuostabus Trakų Vokės dvaras įsikūręs netoli Vilniaus prie Vokės upės. Nuo XIX a. priklausęs grafams Tiškevičiams, dvaras laukia lankytojų, pasipuošusių ir pasirengusių pasimėgauti dvaro sodais ir rūmų grožiu. Dvaro rūmai naujai restauruoti, sutvarkytas fontanas ir parkas, kurį kadaise įkūrė garsus landšafto architektas E. Andre.

Ūla Kinder ir Vilimas Norkūnas, Senosios muzikos grožio skleidėjai, savo srities tikri profesionalai, atpažįstami iš muzikavimo braižo – autentiško atlikimo, gyvos, širdingos, emocingos raiškos, kuri išlipa iš „rimtojo“ akademinio meno ribų. Toks išjaustas muzikavimas padeda publikai persikelti tarsi laiko mašina į atliekamų kūrinių epochas, pakeliauti laiku. Ir nuostabi žinia yra ta – kad klausytojams visai nebūtina ko nors apie Senąją muziką ar konkrečius kompozitorius „žinoti“, norint ja mėgautis. Užtenka būti.

Abu atlikėjai yra pirmieji lietuviai, Senosios muzikos – barokinio smuiko ir klavesino studijas baigę Vakarų Europoje. Ūla Kinder – Jungtinėje Karalystėje, Karališkoje muzikos akademijoje Londone ir prestižiškoje „Juilliard“ mokykloje (JAV), Vilimas Norkūnas – Austrijoje, Zalcburgo „Mozarteum“ ir Graco menų universitete. Per paskutinį dešimtmetį sukūrę gausybę koncertinių programų, solo ir kamerinei muzikai, įnešantys ženklų indėlį į Senosios muzikos sceną ir šios muzikos sklaidą toje šalyje, kurioje gyvena.

Atlikėjai dalinasi: „Gyvendami didelių pokyčių, transformacijų ir netikrumo laikais, mes, pasaulio piliečiai, galime pajusti visame pasaulyje vykstančių įvykių atgarsius ir jie mus paveikia daugeliu netikėtų būdų. Tokiais laikais mes atsigręžiame į meną kaip vienintelę paguodą. Muzika – bene geriausias mūsų pasipriešinimo ir išlikimo įrankis, ryškus vilties spindulys tamsoje. Norime jums pristatyti kūrinių rinkinį, kuris atspindi šiuos milžiniškus pokyčius per kūrybinę raišką, istorijas apie išlikimą, meilę, viltį.“

Koncertas atskleidžia ankstyvojo baroko muziką. Remdamasis citata iš Boccaccio „Dekamerono“, dainininkas-pasakotojas mums užduoda klausimą: „Nežinau, ko trokštu, ar gyventi, ar mirti, <...> matydamas, kad mane palieki“. Du puikūs kompozitoriai, sukūrę ankstyvosios sonatos formą, buvo Giovani Battista Fontana (miręs Paduvoje per 1630 metų marą) ir Marco Uccellini, kuris toliau plėtojo sonatos žanrą ir pripildė jį puošmenų bei netikėtų harmonijų. Koncerto pabaigoje muzika kalba apie amžinybę ir viltį, koncertą baigiame tarsi malda – Johanno Schmelzerio sonatos Nr. 3 tema susijusi su senoviniu choralu „Wer nur den lieben Gott läßt walten“.

Ūla Kinder

Ūla Kinder – Niujorke gyvenanti baroko smuikininkė, koncertuojanti kaip solistė su daugeliu garsių ansamblių JAV ir Europoje, drauge su Philharmonia Baroque ir Orchestra of the Age of Enlightenment. Ji yra kolektyvo American Baroque Orchestra koncertmeisterė. Ūla yra daug gastroliavusi, grojusi WQXR ir BBC Radio 3 transliacijoms ir koncertavusi daugelyje tarptautinių muzikos festivalių, įskaitant Bostono Senosios muzikos festivalį, Leipcigo „Bachfest“ ir Liucernos festivalį (Šveicarija). 2018 m. ji grojo apdovanojimus pelniusiame Londono „Globe“ teatro pastatyme „Farinelli ir karalius“ Brodvėjaus Belasco teatre (Niujorke).

Ūla yra baigusi garsiosios Juilliard aukštosios mokyklos (Niujorke) ir Karališkosios muzikos akademijos (Londone) istorinio atlikimo magistro programą, kurioje mokėsi profesorių Nicolette Moonen ir Rachel Podger barokinio smuiko klasėse. Per pastaruosius kelerius metus jai teko dirbti su žymiausiais senosios muzikos pasaulio muzikantais kaip: Masaaki Suzuki, William Christie, Laurence Cummings, Lars Ulrik Mortensen, Ton Koopman, Richard Egarr, Nicholas McGegan, Elizabeth Blumenstock ir Stephen Stubbs, daugeliu kitų.

Vilimas Norkūnas

Vilimas Norkūnas, po M. K. Čiurlionio menų gimnazijos ir LTMA studijų, iškeliavo pasisemti žinių į Vakarų Europą. Čia Senąja muzika susižavėjo dar 2002 metais, Mocarteumo universitete Zalcburge (Austrija) studijuodamas koncertinės vargonų ir sakralinės muzikos specialybes prof. Heriberto Metzgerio klasėje. Jis papildomai gilinosi ir patirties sėmėsi studijuodamas šiuos istorinius muzikos instrumentus: klavesiną, klavikordą, hamerklavyrą, taip pat basso continuo pagrindus kamerinei muzikai. Nuo 2008 metų studijas tęsė Graco menų universitete, kur 2011 metais įgijo sakralinės muzikos ir vargonų magistrą (prof. Ulricho Waltherio vargonų klasėje), 2012 metais – chorinio dirigavimo magistrą (prof. Johannes Princo klasėje). 2014 metais Graco menų universitete baigė Senosios muzikos-klavesino studijas diplomu su pagyrimu prof. Michaelio Hellio klasėje.

V. Norkūnas koncertavo su Stirijos barokiniu orkestru „Neue Hofkapelle Graz“ (Austrija), Šv. Kristoforo orkestru, su konsortu Brevis, koncertavo su chorais „Jauna muzika“, „Brevis“, „Aukuras“, įvairiais ansambliais. Surengė ne vieną koncertų eilę su barokinio smuiko virtuoze Ūla Kinder (JAV), barokinio smuiko atlikėja Vera Otasek (Austrija). Vilimas yra lietuvių atlikėjų Senosios muzikos ansamblio „Chiaroscuro“, tarptautinio ansamblio „Cordaria“ bendraįkūrėjas ir narys. Šie ansambliai ne kartą koncertavo tarptautiniuose „Banchetto musicale“ ir „Marko Skakio“, Latvijos „Vivat Curlandia“ ir „Rygos senosios muzikos“ festivaliuose.

Vilimas Norkūnas su vokaliniu ansambliu „Ignis“ tarptautiniame „Marko Skakio festivalyje“ parengė meninę programą „Canones nonnulli“ ir su šia programa gastroliavo Italijoje, o 2018 metų vasarį laimėjo 1-ąją vietą „Musica religiosa“ konkurse Kaune. Vilimas Norkūnas taip pat rengia solinius klavesino bei vargonų rečitalius. 2018–9 metais Lietuvoje ir Latvijoje pristatė klavesino solo programą „Hortus musicus“ ir 2019 metais gastroliavo su vargonų rečitaliu „Chroma“ po Lietuvą, Italiją ir Austriją, 2022 metais sukūrė „Vargonų atsiradimo istorijos“ edukacinį koncertą.