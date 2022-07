Pasaulinio garso fortepijono virtuozai Lucas & Arthur Jussen koncertuos Vilniuje

29-erių Lucas ir beveik 26-erių Arthuras Jussenai yra vienas įspūdingiausių tarptautinės scenos fortepijoninių duetų. „Tai nėra tiesiog du geri pianistai, grojantys drauge. Tai gerokai daugiau, jie jaučia vienas kito smulkiausią, individualiausią interpretacijos niuansą“, sakė apie jaunuosius virtuozus muzikos įžymybė dirigentas seras Nevilis Marrineris.

O dirigentas Michaelis Schønwandtas, kuriam teko diriguoti Jussenų koncertui, žaismingai apibūdino muzikavimą su šiuo duetu: „Lyg vairuotum du galingus lenktyninius automobilius vienu metu.“

Nepaisant gana jauno amžiaus, Jussenų fortepijoninis duetas jau daugiau nei dešimtmetį yra tarptautinio koncertinio pasaulio dalimi ir vienodai entuziastingai yra liaupsinamas tiek kritikos, tiek publikos. Asmeninis Lucaso ir Arthuro Jussenų žavesys pritraukia itin gausų gerbėjų būrį socialiniuose tinkluose, o ypač dailiosios lyties gerbėjas, kurios nepaliaujamai seka kiekvieną dueto žingsnį.

Lucas ir Arthuras Jussenai groja su garsiausiais pasaulio orkestrais, tokiais kaip Concertgebouw, Bostono, Filadelfijos, Birmingemo, Academy of St. Martin in the Fields, Monrealio, Sidnėjaus, Singapūro, Šanchajaus, su Danijos nacionaliniu ir kitais simfoniniais orkestrais.

Duetas koncertuoja su įžymiais dirigentais, tokiais kaip Christophas Eschenbachas, Andris Nelsons, Manfredas Honeckas, Jukka-Pekka Saraste ir daugeliu kitų batutos meistrų. Jussenai vieną kartą jau koncertavo ir Lietuvoje, tuomet jų koncertas, kuriam dirigavo Modestas Pitrėnas, sukėlė dar negirdėtas ovacijas.

Šį sezoną Jussenai yra Berlyno „Konzerthaus“ reziduojantys menininkai, tad šių metų repertuare – koncertai su Berlyno „Konzerthaus“ orkestru bei kamerinės muzikos koncertai ir rečitaliai. 2022 m. sausį Jussenai atliko jiems sukurto turkų kompozitoriaus Fazil Say koncerto „Feniksas“ keturioms rankoms premjerą su Miuncheno filharmonijos orkestru ir dirigentu Johnu Storgårdsu.

Taip pat šį sezoną broliai Jussenai groja su Bostono simfoniniu orkestru, WDR simfoniniu orkestru, Zalcburgo „Mozarteum“ orkestru ir kitais orkestrais, rengia Beethoveno ciklą su Nyderlandų filharmonijos orkestru.

Taip pat jaunuoliai rengia rečitalius Berlyne, Miunchene, Amsterdame, Gente, Bazelyje, Budapešte, Bolonijoje, Turine, Provanso Ekse, groja Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalyje, Meklenburgo-Pomeranijos festivalyje, „Kissinger Sommer“, „Tivoli Stjernestunder Festival“ ir kt.

Lucas ir Arthuras dar būdami vaikai grojo Nyderlandų karalienei Beatrix ir anksti pradėjo pelnyti pirmuosius apdovanojimus konkursuose. Broliai yra studijavę pas fortepijono įžymybę Maria João Pires (Portugalijoje, Brazilijoje) ir pas kitus žymius pianistus, tokius kaip Menahem Pressler (JAV), Dmitrijus Baškirovas (Madride).

2010 m. Jussenai pasirašė sutartį su prestižiškiausia klasikos leidybos kompanija „Deutsche Grammophon“, o jų debiutinis albumas su Beethoveno kūriniais gavo platininio statusą ir buvo apdovanotas „Edison Klassiek“ publikos prizu. Vėliau dueto įrašyti Mozarto fortepijoniniai koncertai su „Academy of St Martin in the Fields“ orkestru, diriguojant serui Neville’iui Marrineriui, tapo auksiniu albumu.

Brolių Jussenų repertuare – F. Poulenco, C. Saint-Saënso, J. S. Bacho, S. Rachmaninovo, I. Stravinskio muzika, tačiau greta klasikos veržlusis duetas neatsisako imtis efektingos šiuolaikinės kūrybos, o šių dienų kompozitoriai mielai skiria jiems savo opusus.

Į koncerto Vilniuje programą Lucas ir Arthuras Jussenai įtraukė koncertų sales užkariavusį Joey Roukenso Koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui „In Unison“ (2017 m., premjera Lietuvoje).

Pasaulinio garso fortepijono virtuozų Lucaso ir Arthuro Jussenų koncertas su orkestru Vilniuje – Nacionalinėje filharmonijoje lapkričio 6 d. Bilietus platina „kakava.lt“, Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Vokietijoje reziduojantis pripažintas lietuvių dirigentas Vilmantas Kaliūnas.