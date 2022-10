D. Pulausko trio koncertu Švedijoje pradėtas bendradarbiavimas su Jonšiopingo džiazo klubu

„Labai džiugu vėl grįžti į Jonšiopingą, nes mes su savo sekstetu šiame mieste ir Smolando regione prieš 20 metų koncertavome 10-yje scenų pagal Lietuvos ir Švedijos mainų programą muzikos srityje „Mucicaknlinks: Sweden–Lithuania 2002–2003“ (Muzikos saitai: Švedija–Lietuva 2002–2003).

Spalio 6 dieną Jonšiopingo džiazo klube grojau jau su savo naujuoju džiazo trio – atlikome kompozicijas iš mūsų naujausio albumo „DAA“. Maloniai nustebino, kad mūsų dėmesingai klausėsi ir kūrybą šiltai priėmė gausi ir labai profesionali publika. Jautėme stiprų ryšį su auditorija. Smagu, kad šiame mieste yra stipri džiazo kultūra“, –įspūdžiais po koncerto dalijosi kompozitorius, pianistas, trio lyderis Dainius Pulauskas.

Prieš 10 metų Jonšiopingo regiono valdžios sprendimu buvo pastatytas svarbus regiono kultūrai multipleksinis centras „Kulturhuset Spira“, kurio 4-iose scenose kasdien vyksta įvairių žanrų koncertai, teatro ir šokio spektakliai, performansai.

Kultūros centrą suprojektavo garsus švedų architektas Gertas Wingårdhas. Jo architektūrai būdingi aukštųjų technologijų sprendimai, derinami su jausmingomis, lyriškomis aliuzijomis į gamtą. Išraiškingas pastato fasadas yra iš stiklo, kuris atvežtas iš Lietuvos.

Scenos menų centre „Spira“ vykusiame koncerte švedų publika akustinio Dainiaus Pulausko ansamblio, kuriame su lyderiu groja talentingi jaunesnės kartos džiazo muzikantai – kontrabosininkas Armanas Isojanas ir būgnininkas Augustas Baronas. Trys bendraminčiai menininkai perteikia savo požiūrį į pasaulį, kviesdami į dvelkiančias šiaurietišku santūrumu ir romantika muzikos erdves.

Trio atliko išskirtinai Dainiaus Pulausko kompozicijas, nuspalvintas baltišku koloritu, imponuojančias išraiškos priemonių ir stilistine įvairove, kontrastais, spontaniškomis improvizacijomis, bet kartu artimas akustinio džiazo trio atlikimo standartams.

„Jonšiopingo džiazo klubas labai džiaugiasi bendradarbiavimu su Lietuvos kultūros atašė Liana Ruokyte-Jonsson, inicijavusia ilgalaikius ryšius su muzikantais iš Lietuvos. Tai suteikė mums galimybę klausytis fantastiškos muzikos.

Prieš pasirinkdami atlikėjus šiam koncertui perklausėme nemažai lietuviško džiazo per jos pateiktas įrašų nuorodas, taip pat jos inicijuotą ir vykdomą lietuvių džiazo vaizdo koncertų sklaidos programą #coolsoundsLT „YouTube“ platformoje „Lithuanian Art and Culture in SE-FI-DK“.

Jau kurį laiką Jonšiopingo džiazo muzikos mėgėjai nebuvo gyvai girdėję lietuvių džiazo, tad atėjo laikas pasidomėti, kas vyksta kaimynų džiazo scenoje. Ir pagaliau mums pavyko surengti gyvą lietuvių džiazo atlikėjų koncertą. Dainiaus Pulausko trio mūsų klausytojams padovanojo fantastišką muzikos šventę“, – sakė Jonšiopingo džiazo klubo programų vadovas Claesas Åkessonas.

Dainiaus Pulausko trio koncertą surengė Jonšiopingo džiazo klubas, bendradarbiaudamas su Lietuvos kultūros atašė Švedijoje, Suomijai ir Danijai. Koncertą parėmė Lietuvos kultūros institutas.