Muzikiniame performanse „Sporto grupė“ atlikėjai kūnus puoselės vargonais-treniruokliais

Beveik penkerius metus trukusio kūrybinio proceso rezultatas pakvies žiūrovus į improvizuotą sporto klubą, kuriame performansui specialiai sukurtais muzikiniais instrumentais, vargonais-treniruokliais savo kūnus puoselės šešių atlikėjų ansamblis.

Gabrielės Labanauskaitės, Gailės Griciūtės, Viktorijos Damerell, Sholto Dobie ir Gretos Štiormer kuriamo darbo idėja gimė sporto salėje, žaidžiant krepšinį. Nesinchroniškai mušinėjamų kamuolių garsai, komandos narių šūksniai – visa tai suskambo kaip vienas didelis nesurežisuotas koncertas.

Taip kilo akstinas pradėti penkerius metus trukusią kelionę į „muzikos per sportą“ bei „sporto per muziką“ tyrimą. Iš sporto salėse, aikštelėse, tinklaraščiuose, video dienoraščiuose bei reklamos skelbimuose atrastų patirčių nuotrupų ir buvo užaugintas šis darbas.

„Sporto grupei“ buvo sukurtas rinkinys dar niekur nematytų muzikos instrumentų, sujungiančių vargonų ir sporto klubų lankytojams puikiai pažįstamų treniruoklių funkcijas. „Idėja kūrinio veiksmą patalpinti sporto klubą primenančioje erdvėje kilo spontaniškai, kai pastebėjau mano kambaryje esančios fisharmonijos ir sporto salėse naudojamų „ministeperių“ panašumą.

Taip pamažu išradome dar niekur nematytus instrumentus, sykiu pasinėrėme į hermetišką, bet kartu ir nepaliaujamai judrų treniruoklių ir treniruočių, fizinio ir metafizinio prakaito kupiną pasaulį“, – pasakojo viena iš kūrinio autorių V. Damerell.

Instrumentų sukūrimo ir tobulinimo procesas užtruko kelerius metus, kol V. Damerell, kompozitorė G. Griciūtė ir DIY (do it yourself – pasidaryk pats) instrumentų inžinierius Sh. Dobie ieškojo geriausio treniruoklių skambesio.

Muziką šiam performansui padiktavo būtent jam sukurti instrumentai. Pasak kompozitorės G.Griciūtės, harmoniniams sąskambiams atskleisti buvo parinkti seni vargonų vamzdžiai, eksperimentuojant atrastos įvairios garsų išgavimo technikos. Šio performanso garsinė estetika įkvėpta netobulumo, irimo, paklaidos, laikinumo ir atsitiktinumo; ji balansuoja tarp stichiško garsų srauto ir vienas kito įsiklausyme atsirandančios dermės.

Viena iš kūrinio libreto autorių G. Labanauskaitė pažymėjo ne tik garsinį performanso unikalumą. „Sporto grupės“ libretas neturi vientiso naratyvo. Kiekviena išgirsta istorija – tai dalis visumos ir sykiu atskiras pasaulis, kuris gali būti suvokiamas ir atsietas nuo konteksto, kaip atskira daina muzikiniame albume“, – aiškino libreto kūrėja.

Muzikinis performansas „Sporto grupė“ prisiliečia prie šiuolaikinio žmogaus potyrių pasaulyje, kuriame vadovaujamasi saviieškos, savikūros ir nuolatinio tobulinimosi „dėsniais“. Viena vertus, toks didelis dėmesys individualumui, kūno ir vidiniam grožiui – visuomenės raidos ir aukštos kultūros ženklas. Kita vertus, kai savirealizaciją suprantame, kaip veikti, o ne būti – galbūt tai virsta dar vienu streso ir egzistencinio nerimo šaltiniu?

Kūrinio atlikėjų ansamblio nariai: Vaidas Bartušas, Denisas Kolomyckis, Justina Mykolaitytė, Agnė Semenovičiūtė, Jūra Elena Šedytė, Gintarė Šmigelskytė.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė.

Bilietus į renginį platina Bilietai.lt. Daugiau informacijos: www.noa.lt.