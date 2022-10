„Metropolitan Opera“ sezoną kino teatruose pradeda M. Callas išgarsinta „Medėja“

Tačiau vėliau Luigi Cherubini opera „Medėja“, sukurta 1797-aisiais, buvo statoma teatruose retai. Į Niujorko „Metropolitan Opera“ sceną šį rudenį ji įžengė pirmą kartą šio teatro istorijoje. Mat klasicistinį ir romantinį muzikos pasaulius jungiantis veikalas buvo sukurtas kur kas mažesnei scenai, o pagrindinis jo personažas – dėl mylimo Jasono neištikimybės drauge sugyventus vaikus ir varžovę nužudanti Medėja – neįsivaizduojamas be ypatingų vokalinių ir sceninių duomenų įkūnytojos.

Amerikietė Sondra Radvanovsky, kurią spalio 22-ąją išvysime „Forum Cinemas“ kino teatrų Vilniuje ir Kaune ekranuose Medėjos vaidmenyje L.Cherubini operoje, apdovantota ir stipriu, paslankiu sopranu, ir dramatišku artistės temperamentu. Šią artistę jau ne kartą matėme transliacijose įspūdingai atliekančią dramatiškiausius operų vaidmenis. Ji – nuostabi Norma V.Bellini operoje ir Elizabetė G.Donizetti operoje „Roberto Devereux“.

Anot kritikų, fantastišku dainavimu ir intensyvia vaidyba „Medėjoje“ ji piešia ne tiek demoniškos, keršto apakintos kerėtojos, kiek įskaudintos mylimojo išdavystės ir niekšingo elgesio aistringos moters portretą.

Jai padeda vienas populiariausių „Metropolitan Opera“ režisierių Davidas McVicaras, siekiantis atskleisti herojės dvasinę būklę ir pabrėžiantis nemalonias Jasono, įgijusio statusą ir galią Medėjos dėka, bet ją išdavusio, savybes.

D.McVicaras sukūrė ir efektingą spektaklio scenografiją, kuriai pasitelkė veidrodžius. O prabangūs Doey Lüthi kostiumai žiūrovus nukels į L.Cherubini operos sukūrimo laikus – XVIII amžiaus pabaigą.

Neabejojama, kad S.Radvanovsky bus kviečiama Medėjos vaidmeniui ir į kitus garsiuosius pasaulio teatrus. Prie L.Cherubini operos premjeros sėkmės Niujorke taip pat prisidėjo vokaline meistryste žibantys amerikiečių tenoras Matthew Polenzani (Jasonas), rusų mecosopranas Jekaterina Gubanova (Medėjos patikėtinė Neris), italų sopranas Janai Brugger (Medėjos varžovė Glaukė) ir italų bosas Michele Pertusi (Korinto karalius Kreontas). Italų maestro Carlo Rizzi padeda jiems atskleisti savo geriausias vokalines savybes.

Visi šie menininkai pasirodys ir spalio 22-osios spektaklyje, kuris bus tiesiogiai transliuojamas iš scenos Niujorke. Per spektaklio pertraukas su publika bendraus „Metropolitan Opera“ primadona Joyce DiDonato, lydėsianti žiūrovus į teatro užkulisius ir kalbinsianti spektaklio žvaigždes ir kitus kūrėjus.

Kartu su pirmąja šio sezono operos transliacija iš Niujorko startuoja nauja „Metropolitan Opera“ platforma „Live at Home“, leisianti stebėti transliacijas ne tik kino teatrų, bet ir televizijos ekranuose.

Šį sezoną operos mėgėjų laukia net 10 tiesioginių transliacijų iš vieno garsiausių pasaulio teatrų, tarp jų – keturių dar niekada čia nerodytų operų pastatymai.

Išvysime po 17 metų pertraukos į „Metropolitan Opera“ sceną grįžtantį naujai įkūnytą Richardo Wagnerio „Lohengriną“ ir po 19 metų perkurtą Wolfgango Amadeaus Mozarto „Užburtosios fleitos“ spektaklį. Transliacijų repertuare – taip pat naujos „Don Žuano“ bei Umberto Giordano „Fedoros“ versijos.

Pernai sulaukęs sėkmės savo operos „Ugnis mano kauluose“ („Fire Shut Up in My Bones“) pasauline premjera amerikiečių trimitininkas ir kompozitorius Terence'as Blanchard'as šį transliacijų sezoną pristatys naują kūrinį – operą „Čempionas“, įamžinusią realaus boksininko gyvenimo istoriją. Dar viena šiuolaikinė premjera – Kevino Putso „Valandos“ – prikels Michaelo Cunninghamo romano, kurį išgarsino ir kino filmas, herojes.

Po „Medėjos“ operos mėgėjai „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje ir Kaune vėl laukiami lapkričio 5-ąją naujoje Giuseppe's Verdi „Traviatos“ versijoje.

„Metropolitan Opera“ teatro spektakliai „Forum Cinemas“ ekranuose Lietuvoje rodomi jau 14-tą sezoną. Šiandien šis projektas apima daugiau kaip 2200 kino teatrų daugiau nei 70 pasaulio šalių.

L.Cherubini operos „Medėja“ tiesioginė transliacija iš Niujorko „Metropolitan Opera“ teatro „Forum Cinemas Vingis“ kino teatre Vilniuje ir „Forum Cinemas“ Kaune – spalio 22 d. 19.55 val. Seanso trukmė – 3 val. 10 min.