„Dėlionė orkestrui VI“ – intriguojanti kelionė po slaptus Klaipėdos koncertų salės koridorius

Į pirmąjį pasirodymą Klaipėdos koncertų salėje (KKS) sausio 21 d. 18 val. 30 min. bilietai jau išparduoti, todėl skelbiamas papildomas koncertas 16 val. 30 min.

Koncerte Klaipėdos kamerinis orkestras „iškonstruos“ ir atgal „sukonstruos“ orkestrą. Atlikėjai, „nublokšti“ į nemuzikines erdves, gros solo ar, susibūrę į ansamblius, kurs netikėtus baroko, kantri, džiazo, modernaus ir klasikinio tango, instrumentinio roko bei kitų muzikos stiliaus instaliacinius performansus.

Pasak Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovo Mindaugo Bačkaus, kai kurios iš KKS erdvių nėra koncertinės, jose niekada nevyksta meno kolektyvų pasirodymai.

„Klausytojai tarsi keliaus per Klaipėdos koncertų salės pastatą ir netikėtas jo vietas – konferencijų salę, Klaipėdos brass kvinteto repeticijų patalpą, taip pat pateks ant pačios scenos ir stebės pasirodymą tiesiog joje stovėdami. Klausytojui visada įdomiausia patirti tai, ko nesitiki“, – pasakojo M.Bačkus.

Orkestro meno vadovas sakė, kad dažnai lankytojai orkestrą supranta kaip žmonių grupę, akompanuojančią solistui, kartais atliekančią muziką, kurią jiems diriguoja dirigentas, tačiau yra ne visai taip. Kolektyvas susideda iš talentingų ir įdomių asmenybių, galinčių atsiskleisti ir nustebinti netikėtais talentais, puikiu įvairių muzikos stilių išmanymu.

Koncerte kiekvienas orkestro narys turės savo erdvę ir laiką atsiskleisti. O klausytojai – neeilinę galimybę atsidurti vos už kelių žingsnių nuo kiekvieno atlikėjo ir iš arti pajusti atliekamos muzikos galią.

„Programa klausytojui yra patraukli keliais aspektais: visada malonu klausytis gražios, skirtingų stilių muzikos. Be to, retai gyvenime galima išgirsti net penkis mini koncertus skirtingose erdvėse per vieną valandą. Manau, kad tokia renginio forma labiausiai intriguoja publiką“, – apie programos populiarumą pasakojo M.Bačkus.

Į įvairių muzikos stilių projektą „Dėlionė orkestrui VI: muzikos išprovokuoti ir nublokšti“ klausytojai kviečiami sausio 21 d. 16 val. 30 min. ir 18 val. 30 min.