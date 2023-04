Atkeliauja džiazo opera apie audringą bokso žvaigždės gyvenimą

2013 metais Sent Luiso teatre rampos šviesas išvydęs „Čempionas“ apie bokso žvaigždės likimo vingius – pirmoji T. Blanchard'o opera. Vėlesnę – „Ugnį, užsklęstą mano kūne“ (Fire Shut Up in My Bones) – tik prieš kelis mėnesius matė LRT žiūrovai. Ji įspūdingai pradėjo 2021–2022 metų „Metropolitan Opera“ sezoną – tai buvo pirmoji šio teatro istorijoje juodaodžio kompozitoriaus opera.

O dabar į Niujorko sceną atkeliavo jo „Čempionas“. Balandžio 29 d. šį kūrinį išvysime „Forum Cinemas Vingis“ kino teatre Vilniuje.

Kankino praeities šmėklos

Režisuoti „Čempioną“ ėmėsi Jamesas Robinsonas, labai sėkmingai „Metropolitan Opera“ scenoje susidorojęs su „Ugnimi, užsklęsta mano kūne“ bei G. Gershwino „Porgiu ir Bese“. Abiejuose spektakliuose šauniai darbavosi ir „Čempiono“ choreografė Camille A. Brown.

„Čempiono“ libretą parašė Pulitzerio premijos laureatas scenaristas, filmų kūrėjas ir aktorius Michaelas Cristoferis. Jame jis apžvelgė svarbiausias E. Griffitho gyvenimo stoteles – nuo jaunystės gimtajame mieste Mergelių salose iki šlovės metų Niujorke, jo sporto karjeros kulminacijas ir liūdną saulėlydį slaugos namuose Long Ailende.

Tad vaizduojant pagrindinį herojų, neapsieita be dviejų artistų: 37 metų bosas baritonas Ryanas Speedo Greenas įkūnijo jauną boksininką, o 52 metų Ericas Owensas – praeities šmėklų kankinamą ligotą senolį. E. Griffithas buvo vienos didžiausių sporto istorijoje tragedijų kaltininkas: 1962 m. bokso ringe jis mirtinai nokautavo varžovą ir dėl to sielojosi visą likusį gyvenimą.

Opera prasideda nuo scenos slaugos namuose, kur boksininkas baigė savo dienas sirgdamas demensija. Ją galėjo sukelti ne tik profesinės galvos traumos – kartą bokso žvaigždę, grįžtančią iš gėjų klubo, kone mirtinai pridaužė banditai. Užpuolimo priežastis liko neatskleista. E. Griffithas buvo biseksualus ir to neslėpė.

Įliejo džiazo patirtį

T. Blanchard'as įliejo į operą visą savo kaip džiazo solisto ir kino muzikos kūrėjo patirtį. Jis yra daug nuveikęs kaip trimitininkas, pianistas ir kompozitorius: karjerą pradėjo 1982 m. Lionelio Hamptono orkestre, tuometiniame „The Jazz Messengers“, sukūrė muziką daugiau kaip 40 filmų, o įgrojo – per 50 filmų.

Džiazo pradas ryškus daugelyje T. Blanchard'o kūrinių, o „Čempione“ skleidžiasi įvairiais pavidalais – nuo intravertiškų išsisakymų iki bravūriškų vokalinių arijų, aštrių disonansų.

Turtinga operos partitūra patikėta rinktinių solistų ansambliui. Boksininko motiną Emeldą, išsižadėjusią savo septynių vaikų, dainuos sopranas Latonia Moore, gėjų baro savininkę Kathy Hagen – mecosopranas Stephanie Blythe. Operą diriguos „Metropolitan Opera“ muzikos vadovas Yannickas Nézet-Séguinas.

Teatras keičia kursą

Maestro ir teatro vadovas Peteris Gelbas ryžosi įdomiam eksperimentui. Praradę viltį pritraukti naujos auditorijos amžinąja klasika, stringant bilietų pardavimui, jie nutarė atsigręžti į gyvųjų kompozitorių operas, nors kelios tokios pastaraisiais metais buvo šaltokai sutiktos kritikų.

Tandemą įkvėpė neseniai rodytos kompozitoriaus Kevino Putso operos „Valandos“ visokeriopa sėkmė. Veikalas pranoko lūkesčius ne tik komerciškai – kone pusę jo publikos sudarė teatro naujokai. Pasaulinės premjeros „Metropolitan Opera“ scenoje buvo sulaukta po 16 metų.

O per ateinančius penkerius metus teatras planuoja parodyti net septynias pasaulines premjeras ir iš viso 17 šiuolaikinių operų premjerų. Jau įtikintos ir „Valandų“ žvaigždės peržiūrėti savo tvarkaraščius, kad galėtų prikelti 65 spektaklį kitą sezoną. Be to, K.Putsas ketina imtis naujo veikalo.

Į „Metropolitan Opera“ planus taip pat įtraukta pirmoji juodaodės kompozitorės Gabrielos Lenos Frank opera apie Meksikos tapytojų porą Fridą Kahlo ir Diego Riverą, Matthew Aucoino „Demonai“ pagal F. Dostojevskį. Svarstoma adaptuoti operos scenai 1987-ųjų romantinę kino komediją „Pamišę“ („Moonstruck“), patikint šį darbą kompozitoriui Ricky Ianui Gordonui ir filmo scenaristui.

Teatro vadovai teigė siekiantys sveiko klasikos ir šiuolaikinių operų balanso ir ramino tradicijų mėgėjus, kad R. Wagneris, G. Puccini ir G. Verdi repertuare visada bus, o 2024–2025 m. sezone atsiras R. Strausso „Moteris be šešėlio“ ir „Salomėja“, tikėtina su Asmik Grigorian.

Įdomu, kad drąsūs „Metropolitan Opera“ užmojai savaip primena tolimą praeitį. Juk pirmaisiais savo gyvavimo dešimtmečiais ši 1883 metais įkurta kompanija taip pat rėmėsi savo meto muzika. Vien 1910-aisiais ji pristatė 15 pasaulinių premjerų.

T. Blanchard'o operos „Čempionas“ transliacija iš Niujorko teatro „Metropolitan Opera“ kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ – balandžio 29 d. 19. 55 val.