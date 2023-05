Premjeros „L. YRA S. kūrėjos: „Čia galime kūrybiškai atsiskleisti“

Paklausta, kaip jaučiasi dirbdama prie spektaklio Vilniaus mažajame teatre, kostiumų dailininkė Valdemara Jasulaitytė atsakė: „Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie spektaklio „L. YRA S.“ kūrybinio proceso. Mane visuomet įkvepia personažai, todėl labai įdomu kurti įvaizdžius teatre. Dirbdama siekiu nutolti nuo įprastų žmogaus proporcijų, atskleisti personažą per siluetą, todėl pati kuriu kostiumų konstrukcijas. Kiekvienam veikėjui ieškau formų ir kontrastų, stengiuosi su juo susitapatinti ir savo vizijas perkelti į drabužį. Kalbant apie spektaklį, turiu pasakyti, kad kaip kūrėja atrandu jame daug bendrų dalykų, man svarbu tai, ką šiuo spektakliu norima pasakyti. Panašias temas nagrinėjau studijuodama Vilniaus dailės akademijoje, iš to sukūriau visą drabužių kolekciją, kuri iki šiol sudaro mano kūrybos pamatą, todėl labai vertinu šį spektaklį ir kūrybos procesą teatre, kuris vis keičiasi ir tuo yra įdomus“.

Režisierės Gretos Štiormer sceninis darbas kartu su scenografe Aiste Marija Stankevičiūte ir kompozitore Jūra Elena Šedytė ne pirmas, kaip sako režisierė, jos trys yra tandemas. Kartu dirbusios jau ne prie vieno projekto / spektaklio, tad į kompaniją susibūrusios natūraliai ir kartu pradėjusios nagrinėti šią medžiagą. Beje, kompozitorė Jūra Elena Šedytė šiais metais buvo nominuota Auksiniam scenos kryžiui už muziką spektakliui „Orfėjas, Euridikė“ („Tarp tylos“).

„Perteikti Lyro pasaulėjautą per garsus – nelengva, tačiau labai įkvepianti užduotis. Tikiu, jog tokia kai kam artima aplinkos percepcija sukels pažįstamumo ir intymumo jausmą įvairiausiose situacijose ir išgyvenimuose (ypač vėlyvos paauglystės laikotarpiu). Šiame spektaklyje galiu įvairialypiškai kūrybiškai atsiskleisti, nes skirtingų personažų psichologinį pasaulį įprasminu per skirtingus muzikos žanrus: nuo barokinių arijų, orkestrinės muzikos iki įvairios pomuzikos ir hiphopo. Nemaža dalis muzikos gimė improvizuojant, eksperimentuojant su aktorių balsais ir įvairiomis garso technikomis. Tai praturtino kūrybinį procesą įdomiais atradimais, suteikė taip reikalingos žaismės ir netikėtumo, kurį, tikiu, patirs ir žiūrovai“, – sako „L. YRA S.“ kompozitorė Jūra Elena Šedytė.

Premjerinio VMT spektaklio „L. YRA S.“ scenografija išskiria minimalistiškai mišriu ir saikingu stiliumi. „Prisidėdama prie „L. YRA S.“ spektaklio kūrybinio proceso, jaučiuosi taip, lyg kurčiau du laikus. Vienas traukia į barokinių rūmų koridorius su visais vynuogių, augalų ir spindinčios prabangos elementais, o kitas – į ateitį, kurioje blizga plastikas, dominuoja 3D programų default’iniai pilki atspalviai ir pustuštę galerijos erdvę primenanti atmosfera. Man smalsu, kaip vienos medžiagos kalbasi su kitomis, kokias naujas prasmes kuria, pavyzdžiui, plastikinio puodelio, princo Lyro ir žiogo-šuns kėdžių derinys. Kadangi esu vizuali menininkė, šio spektaklio scenografijos kūrimo patirtis man suteikia naujų perspektyvų ir medžiagiškumų, įkvepia drąsos priimti neįprastus sprendimus“, – sako spektaklio scenografė Aistė Marija Stankevičiūtė.

Trumpai apie spektaklį „L. YRA S.“:

Tai šiuolaikinė poetiška V. Šekspyro „Karaliaus Lyro“ interpretacija, kurioje pagrindinis veikėjas rodomas ankstyvoje jaunystėje. Nors atsižvelgiama į V. Šekspyro tragedijos istorijos ir siužeto niuansus, šis kūrinys yra bandymas pažvelgti į šiuolaikinio žmogaus tapatybės paieškas per kitokią prizmę – kai labiau pasitikima išore ir įvaizdžiu nei vidiniais orientyrais ir vertybėmis.

Tai neįprastas ir naujoviškas klasikos interpretavimas, kuriame telpa ne tik klasikinė Šekspyro tragedija, bet ir šiuolaikinis jos turinio papildinys, inovatyvus dramaturgės Gabrielės Labanauskaitės sprendimas pasukti žvilgsnį į Karaliaus Lyro jaunystę, per kurią atskleidžiamos šių dienų problemos. Jos parodomos per kartų skirtumų ir žmogaus asmenybės susidvejinimo konfliktą. Medžiaga išsiskiria kinematografiškumu, leidžiančiu dramą interpretuoti, pasitelkiant platų medijų lauką – veiksmą spręsti ne įprastu psichologizuotu būdu, o per medijų kaitą, žanrų maišymą – muzikos, videomedžiagos, vaidybos sintezę. 2022 m. šio spektaklio eskizas tapo VVMT jau trejus metus organizuojamo „DramaTest“ konkurso nugalėtoju.

Spektaklyje „L. YRA S.“ vaidina: Matas Sigliukas, Vainius Sodeika, Larisa Kalpokaitė, Gintarė Latvėnaitė-Glušajeva, Eglė Mikulionytė, Mindaugas Capas, Tomas Stirna, Pijus Ganusauskas, Gintarė Šmigelskytė, Vaidas Bartušas. Spektaklio kūrybinė komanda: režisierė Greta Štiormer, pjesės autorė Gabrielė Labanauskaitė, scenografė Aistė Marija Stankevičiūtė, kompozitorė Jūra Elena Šedytė, kostiumų dailininkė Valdemara Jasulaitytė, šviesų dailininkas Povilas Laurinaitis, choreografė, judesio koordinatorė Gintarė Šmigelskytė, videomenininkas Ignas Pavliukevičius, teksto dizaineris Dovydas Černiauskas.

„L. YRA S.“ premjera gegužės 5, 6 d. 18.30 val. Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre. Bilietus platina bilietai.lt.