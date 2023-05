Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ prasideda: iki sekmadienio Jaunimo teatre karaliaus džiazas

Repertuare – ne tik pasaulinio garso žvaigždžių koncertai, bet ir galybė kitų veiklų – nuo nemokamų dieninių koncertų „Džiazo vitrinos“ scenoje ar konferencijos iki „Lewben Art Foundtation“ kuruojamos šiuolaikinio meno ekspozicijos ar muzikos mugės.

Festivalį atidarys gaivališkas danų kompozitorės, grupių lyderės ir perkusininkės Marilyn Mazur solo. Marilyn Mazur yra apdovanota vienu svarbiausių džiazo pasaulio prizų „Jazzpar“, Vokietijos džiazo prizu kaip geriausia būgnininkė, išrinkta Švedijos Karališkosios menų akademijos nare, apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas, o svarbiausias pasaulio džiazo žurnalas „Downbeat“ ne sykį ją rinko geriausia perkusininke. Menininkė – buvusi legendinių Mileso Daviso, Wayne‘o Shorterio, Jano Garbareko grupių narė.

Taip pat repertuare – vienos ryškiausių savo kartos Norvegijos džiazo žvaigždžių – Beady Belle ir jos suburtos grupės koncertas. Dainininkė Beady Belle – įvairių žanrų ir prasmingos poezijos kokteilį maišanti menininkė, pelniusi didžiulį ne tik publikos, bet ir kolegų susidomėjimą bei pagarbą. Šios išradingos kūrėjos rankose džiazo melodijos gali virsti žavingais elektroninės muzikos piešiniais, staiga įkaisti iki diskotekų ritmų ar tapti nebanaliomis popdainomis.

Festivalio lankytojus džiugins ir Danijoje gyvenančios saksofonininkės ir kompozitorės Marijos Faust programa „Jazz Catastrophe: 4th mutation“. Menininkė jau ne vienus metus ryškiai žiba tarptautinėje džiazo arenoje, stebindama savo originaliu kūrybiniu mąstymu ir netradiciniais sprendimais. Šiandien jos kolekcijoje – jau penki Danijos muzikos apdovanojimai, o kiekvienas naujas projektas nustebina muzikos gurmanus.

Dar viena festivalio pažiba – „Tiger Trio“ pasirodymas. Tai trys pripažintos menininkės – ryškios laisvo ir improvizacijų kupino džiazo asmenybės. „The New York City Jazz Record“ fleitininkei Nicole Mitchell skyrė šių metų kovo mėnesio viršelį, JAV žurnalas „Downbeat“ ją ne sykį rinko geriausia metų fleitininke, o groti kartu kvietė patys „Art Ensemble Of Chicago“. „Ko gero, išradingiausia fleitininkė per tris džiazo dešimtmečius“, – taip Nicole pristato „The New York Times“.

Ryškus „Vilnius Mama Jazz“ akcentas – žymios prancūzų trimitininkės, kompozitorės ir aranžuotojos Airelle Besson programa „TRY!“. Gausybe apdovanojimų įvertinta Airelle Besson išgarsėjo Europos džiazo scenoje savo virtuoziškumu ir galingu grojimu. Jos išsilavinimas – ir klasikinė, ir džiazo muzika, o didžiausią įtaką jai daro Bachas ir Keithas Jarrettas. Airelle Besson 2017 m. Paryžiuje vadovavo šiemet pirmąsyk Lietuvoje koncertuosiančiam Euroradijo džiazo orkestrui.

„Euroradio Jazz Orchestra“ pasirodymas festivalyje – neeilinis įvykis. Šis orkestras – tarptautinis bigbendas, kaskart buriamas vis kitoje šalyje iš geriausių muzikantų, deleguojamų visuomeninių transliuotojų. 2023 metais pirmą kartą jo būstine tampa Lietuva. Į festivalio sceną žengs net aštuoniolika muzikantų iš penkiolikos šalių, o koncertas bus transliuojamas visoje Europoje. Šiemet orkestrui muziką kuria ir ją diriguos kompozitorius Jievaras Jasinskis, kuris šiam projektui parašė naują opusą „P(i)e(a)ce of Vilnius“.

Repertuare – ne vien po džiazo vėliava kuriančios grupės. Kaip tik tokia – „Graham Costello STRATA“. Grupės lyderis ir įkūrėjas – škotų būgnininkas ir kompozitorius Graham Costello. Jis į muzikos sceną įsiveržė su tokiu užsidegimu, jog jau yra tituluojamas vienu ryškiausių savo kartos džiazo muzikantų. Ir, dera pabrėžti, ne tik džiazo. Graham Costello kuria muziką, kuri klajoja tarp įvairių žanrų – nuo minimalizmo ir postroko iki ambientinių garsų ir, žinoma, džiazo improvizacijų!

Baigiamasis festivalio akcentas – pernai „Vilnius Mama Jazz“ ambasadoriaus titulu apdovanoto ilgamečio festivalio bendražygio, legendinio Lietuvos perkusininko Vladimiro Tarasovo koncertas su talentingais scenos partneriais iš Vienos – „Vladimir Tarasov's Austrian Circle“. Šiemet į sceną maestro žengs su garsiais muzikantais, kuriuos vadina gerais draugais – smuikininku Andreasu Schreiberiu, klavišininku Christophu Cechu bei bosinininku Peteriu Herbertu.

Nemokami dieniniai koncertai „Showcase“ scenoje

„Džiazo vitrinos“ scenoje pasirodys beveik penkios dešimtys ryškiausių Lietuvos ir Ukrainos muzikantų – grupės SNUS, KINVA (UA), Weird Ugly Fish / Keista bjauri žuvis, VERONIKA CHICHI QUINTET, Broken Glass 4teT, KJ Collective bei Arkady Gotesman’s project Prayer.

„Showcase“ platforma skirta ne vien muzikos klausymuisi. Čia Lietuvos muzikantai turi galimybę prisistatyti kviestiniams džiazo industrijos atstovams iš užsienio – muzikos kritikams, žurnalistams, žymiausių džiazo festivalių prodiuseriams ir organizatoriams, klubų atstovams ir kt. Šiemet jų atvyksta net devyniolika!

Šiuolaikinio meno instaliacija ir fotografijų paroda

Festivalio lankytojai išvys Aido Bareikio instaliaciją „Atkakliai įsiėdęs“ (2006 m.) iš „Lewben Art Foundation“ kolekcijos. Aidas Bareikis studijavo Vilniaus dailės akademijoje, gavęs Fulbrighto stipendiją išvyko į Niujorką, Hunterio koledže baigė magistro studijas, šiuo metu gyvena ir kuria JAV. Menininkas yra surengęs parodų Niujorko „Leo Koenig Inc“ galerijoje, Šiuolaikinio meno centre Berlyne, „P.S.1 Contemporary Art Centre / MoMA“ (Niujorkas) ir kt.

Instaliacija „Atkakliai įsiėdęs“ – pagaminta iš panaudotų daiktų ir primenanti altorių. Tai žvilgsnis į vartotojišką visuomenę, sukeliantis postapokaliptines asociacijas, pranašaujantis vertybių nykimą. Kaip ir kiekviena pabaiga yra ko nors naujo pradžia, taip ir šis kūrinys suteikia daiktams naują simbolinę ir meninę vertę, naują gyvenimą. Šiuo virsmu A. Bareikis atskleidžia gilesnę prasmę, tikėjimą žmonijos pažanga.

Festivalio metu taip pat veiks Dainiaus Labučio retrospektyvinė „Vilnius Mama Jazz“ fotografijų paroda „RETROSPEKTYVA 2002 – 2022“.

Konferencija „Nesvarumo būsena“

Gegužės 26 d., 11 val., Jaunimo teatre vyks visiems norintiems festivalio konferencija, kurioje filosofas Kristupas Sabolius skaitys pranešimą tema „Kuo žmonės taps ateityje?“, ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro Lietuvoje vadovė Kamilė Čelutkaitė – tema „Lyčių nelygybė kultūros sektoriuje: ką mums sako skaičiai ir kaip pasiekti pokytį?“, taip pat vyks diskusija „Ko išmokome iš karo Ukrainoje?“ bei pokalbis „Džiazo žurnalas XXI amžiuje – misija įmanoma?“. Reikalinga išankstinė registracija.

Tikros džiazo šventės atmosferą kurs ir daugybė kitų įdomių veiklų – autografų dalybos, interviu su muzikantais, vinilinių plokštelių ir albumų mainai, mentorystės programa, muzikos mugė, festivalio paštas ir kt.

Gegužės 26 d. festivalis po koncertų Jaunimo teatre pakvies į klubą Jazz Cellar 11, kuriame koncertuos „Trio neda / labutis / banys“.

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos ir pilna festivalio programa: www.vilniusmamajazz.lt