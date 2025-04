Festivalis „Kaunas Jazz“ – jau visai netrukus: susipažinkite su turtinga programa

* Jazz Island (Vad. A. Novikas) (Lietuva)

Balandžio 24 d. 18 val. Prekybos ir pramogų centras Akropolis, Kaunas

Renginys nemokamas. „Jazz Island“ yra daugiabalsę a cappella profesionaliai atliekantis kolektyvas. Šio gerai sustyguoto balsų orkestro dirigentas – Artūras Novikas, kuris ne tik išugdė šiuos jaunus žmones, jiems vadovauja, bet ir aranžuoja visą kolektyvo repertuarą.

* Roseye (Nyderlandai)

Balandžio 24 d. 19 val. Volfas Engelman Galerija, Kaunas

Festivalio pirmąją dieną, balandžio 24-ąją Kauno erdvėje „Volfas Engelman Galerija“ koncertą surengs grupė „Roseye“, suvienijusi penkis jaunus talentingus muzikantus iš skirtingų šalių.

Nyderlanduose įsikūrusi grupė – tikri žanrų rėmų laužytojai, savo kūryboje apjungę džiazą, soulą, elektroninę muziką, hiphopą ir kitus stilius.

* Prof. Giedrius Kuprevičius – Siuita „SymphoJazzBells“ karilionui ir fonogramai (Lietuva)

Balandžio 25 d. 18 val. Karo muziejaus sodelis, Kaunas

Renginys nemokamas. Siuita „SymphoJazzBells“ karilionui ir fonogramai. Pasaulinė premjera. Dalys: 1.Bossa nova 2.Keliaujantis Jazzmen’as 3.Valse 4.Intermezzo 5.Blues 6.Funk

* Vaikų piešimo akcija Kaunas Jazz ant grindinio

Balandžio 25 d. 18:00 Karo muziejaus sodelis, Kaunas

Vaikų piešimo akcija Karo muziejaus sodelyje – itin smagi „Kaunas Jazz“ tradicija, visada, be jokių išimčių, sukelia džiugią šypseną į renginį atvykstantiems garsiems muzikantams. Daugelis džiazo festivalių visame pasaulyje vyksta pagal įprastą schemą (koncertai viduje ir po atviru dangumi, improvizacijų vakarai ir t.t.). Tačiau kito džiazo festivalio, kurio įžanga tampa varpų skambesys ir ant grindinio piešiantys vaikai, bent jau mes nežinome.

* James Carter (JAV)

Balandžio 25 d. 19 val. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Didžioji scena, Kaunas

Kai 2004-aisiais Jamesas Carteris pirmą sykį žengė į „Kaunas Jazz“ sceną, apie jį buvo kalbama kaip apie ryškiai iškilusią Amerikos džiazo žvaigždę. Šiandien jis pelnytai pristatomas kaip vienas geriausių ir labiausiai gerbiamų savo kartos džiazo muzikantų.

* Džiazo mados (Lietuva)

Balandžio 25 d. 19.30 val. Vienybės aikštė – lauko scena, Kaunas

Renginys nemokamas. Jau tradicija tapęs renginys „Džiazo mados“ sugrįžta į didžiąją Kaunas Jazz sceną.

* Vilnius Funk Collective (Lietuva)

Balandžio 25 d. 20 val. Vienybės aikštė – lauko scena, Kaunas

Renginys nemokamas. Debiutavęs „GARAŽAS’23“ konkurse, šis 12-os narių kolektyvas, įkvėptas legendinių Earth Wind and Fire, Chaka Khan, Tower of Power ir Average White Band, kviečia visus soul’o, funk’o, bei R&B muzikos gerbėjus praleisti Balandžio 25-osios vakarą po atviru dangumi kartu su funk’o muzika.

* Ida Nielsen & The Funkbots (Danija)

Balandžio 25 d. 21 val. Vienybės aikštė – lauko scena, Kaunas

Renginys nemokamas. Balandžio 25-ąją Kaunas Jazz sceną sudrebins tikra funk muzikos stiliaus viruozė – Ida Nielsen!

* Daiva Starinskaitė, Jam session (Lietuva)

Balandžio 25 d. 23 val. Volfas Engelman Galerija, Kaunas

Renginys nemokamas. Daiva Starinskaitė – viena ryškiausių Lietuvos hip-hopo, soul ir džiazo vokalisčių. Scenoje ji žavi emocionalumu, artistiškumu ir unikaliu balsu, kurį meistriškai naudoja kaip lygiavertį ansamblio instrumentą, jungdama skirtingus muzikos stilius į harmoningą visumą.

* Džiazo gatvė: LINDY HOP Social dance by ALL THAT SWING (Lietuva)

Balandžio 26 d. 12.30 val. Vikonda MODERN stage ties restoranu „Miesto sodas“, Kaunas

Renginys nemokamas. Šokių studija All That Swing ruošia gerą dozę lindyhopo šokių bei kviečia kauniečius pašokti pagal senais gerais laikais alsuojančią džiazo muziką ar tiesiog pasigrožėti lindyhopo šokėjais. Autentiška senųjų laikų dvasia bei gera nuotaika garantuota!

* Džiazo gatvė: Gruodžio džiazas (Lietuva)

Balandžio 26 d. 13 val. Vikonda FUSION stage ties Laisvės al. 68, Kaunas

Renginys nemokamas. Festivalio „Kaunas Jazz 2025“ Džiazo gatvės scenoje išvysite Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės mokinius, kurie specialiai šiai progai yra paruošę energingą, kūrybišką, įvairių muzikinių spalvų pilną ir džiazuojančią programą!

* Džiazo gatvė: Stop Jazz feat. Dominyka Mauliūtė (Lietuva)

Balandžio 26 d. 13.30 val. Vikonda FREE stage ties Vasario 16-osios g., Kaunas

Renginys nemokamas „Kaunas Jazz“ scenoje – grupė „Stop Jazz“ feat. Dominyka Mauliūtė. Tai talentingi akademinio džiazo skyriaus muzikantai iš Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos. Prie grupės prisijungs ir buvusi jų narė – džiazo gitaristė Dominyka Mauliūtė, kuri savo išskirtiniu gitaros skambesiu papildys grupės pasirodymą. Grupės programoje skambės ne tik klasikinis džiazas, bet ir šiuolaikiniai kūriniai, apjungiantys vokalo elementus, funk, soul.

* Džiazo gatvė: Lina Rovaitė Quintet (Lietuva)

Balandžio 26 d. 14.30 val. Vikonda FUSION stage ties Laisvės al. 68, Kaunas

Renginys nemokamas. Lina Rovaitė Quintet – tai projektas, subūręs penkis profesionalius džiazo muzikantus, dalintis savo muzikinėmis patirtimis vienoje scenoje.

* Džiazo gatvė: Social dance, Bachata pasirodymas by SALSA KAUNAS (Lietuva)

Balandžio 26 d. 14.30 val. Vikonda MODERN stage ties restoranu „Miesto sodas“, Kaunas

Renginys nemokamas. „Salsa Kaunas“ – viena didžiausių ir giliausias tradicijas turinti Lotynų Amerikos socialinių šokių mokykla Kaune ir visoje Lietuvoje surengs social dance, Bachata pasirodymą.

* Džiazo gatvė: Cool Jazz Ensemble (Lietuva)

Balandžio 26 d. 15 val. Vikonda FREE stage ties Vasario 16-osios g., Kaunas

Renginys nemokamas. Cool Jazz Ensemble – tai jaunų muzikantų džiazo grupė, jungianti įvairius džiazo stilius – nuo klasikinio iki modernaus. Įkvėpimo jie semiasi iš 1940–1960 m. džiazo eros, interpretuodami džiazo standartus šiuolaikiškai ir suteikdami jiems modernių atspalvių. Grupės skambesį išskiria sudėtingos harmonijos, greiti tempai ir energinga bebop įtaka.

* Džiazo gatvė: 207 Collective (Lietuva)

Balandžio 26 d. 16 val. Vikonda FUSION stage ties Laisvės al. 68, Kaunas

Renginys nemokamas 207 Collective – jaunosios kartos modernaus džiazo muzikos ambasadoriai iš Kauno. Savo atliekamas programas ištobulinantis ir smulkiausių niuansų beieškantis muzikantų kolektyvas atsiskleidžia improvizacine įvairove, ritminių naujovių integracija, dinamiškumu ir autentiškumu.

* Džiazo gatvė: KAUNAS JAZZ JAM #11 – Urban all-style battles

Balandžio 26 d. 16 val. Vikonda MODERN stage ties restoranu „Miesto sodas“, Kaunas

Renginys nemokamas. KAUNAS JAZZ JAM #11 – Urban All-style Battles – įvairių gatvės šokių stilių kovos: hip hop, house, dancehall, popping, locking, b-boying, waacking, vogue.

* Džiazo gatvė: KTU Pučiamųjų grupė „The Brassbees“ (Lietuva)

Balandžio 26 d. 16.30 val. Vikonda FREE stage ties Vasario 16-osios g., Kaunas

Renginys nemokamas. „The BrassBees“ – tai išskirtinė KTU pučiamųjų grupė, kuri sujungia Kauno universitetuose studijuojančius talentingus muzikantus ir aistrą džiazo muzikai. Ši grupė, įkurta Kauno technologijos universitete, greitai išsiskyrė savo unikaliu stiliumi, energingais pasirodymais ir novatorišku požiūriu į pučiamųjų muziką.

* Džiazo gatvė: Lukas Bartaška ir Leonardas Bėkša (Lietuva)

Balandžio 26 d. 17.30 val. Vikonda FUSION stage ties Laisvės al. 68, Kaunas

Renginys nemokamas. Lukas Bartaška yra unikalaus tembro savininkas iš Kauno, įkvėptas Amerikos kultūros bei jazz, soul, neo soul muzikos žanrų. Lukas yra ne tik dainininkas bet ir dainų autorius. Jo kūryboje bei stiliuje galima išgirsti nemažai jo įkvėpėjų įtakos, nuo Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder iki Donny Hathaway, Robert Glasper, Gregory Porter.

* Michael League & Bill Laurance (JAV)

Balandžio 26 d. 19 val. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Didžioji scena, Kaunas

Pavasarį „Žalgirio“ arenoje koncertavusios grupės „Snarky Puppy“ melomanams pristatyti jau seniai nebereikia.

Prieš 20 metų kompozitoriaus, prodiuserio, instrumentininko Michaelo League įkurta grupė yra vienas ryškiausių šių dienų vardų džiazo pasaulyje.

* Jazzoteka Pre-Party By Kaunas Jazz & Lizdas Sound Institute

Balandžio 26 d. 19 val. Kavinė Kultūra, Kaunas

Renginys nemokamas.

* Domas Aleksa & Nnaji (Lietuva)

Balandžio 26 d. 19.30 val. Vienybės aikštė – lauko scena, Kaunas

Renginys nemokamas. Domas Aleksa į muzikos sceną sugrįžta su naujausiu albumu „Trippin“, kurį įrašė kartu su vokalistu Nnaji, kilusiu iš Berlyno R&B ir neo-soul scenos.

* Saulės Kliošas (Lietuva)

Balandžio 26 d. 21 val. Vienybės aikštė – lauko scena, Kaunas

Renginys nemokamas. Penkeri metai. Tiek laiko praėjo nuo paskutinio grupės Saulės Kliošas koncerto Kaunas Jazz scenoje. Balandžio 26-ąją grupė sugrįš su trenksmu!

* Jazzoteka By Kaunas Jazz & Lizdas Sound Institute

Balandžio 26 d. 23 val. Muzikinis klubas Auditorija, Kaunas

* Prof. Artūras Anusauskas, Vytautas Labutis, Greta Ratovič (Lietuva)

Balandžio 27 d. 14 val. Kauno sinagoga, Kaunas

Greta Ratovič Džiazo vokalistė, švelnaus balso tembro savininkė bei unikalių balso interpretacijų, tokių kaip meistriškas instrumentų mėgdžiojimas, kūrėja. Atlieka tiek klasikinius džiazo standartus, tiek savo aranžuotes. Šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur gilina džiazo muzikos žinias bei tobulina vokalinę techniką. Prof. Artūras Anusauskas Džiazo pianistas, kompozitorius, aranžuotojas, LMTA džiazo katedros vedėjas.

* Los Secretos de Pablo ir Monika Liu – „Toli nuo namų“ (Lietuva, JAV)

Balandžio 27 d. 19 val. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Didžioji scena, Kaunas

Festivalis Kaunas Jazz skelbia dar vieną koncertą, vyksiantį Nacionaliniame Kauno dramos teatre – ypatingą programą „Toli nuo namų“ balandžio 27 dieną čia atliks grupė „Los Secretos de Pablo“.

* Heinz Affolter’s APPLETREE (Šveicarija)

Balandžio 30 d. 18 val. Jurbarko parodų ir koncertų salė (cerkvė), Jurbarkas

Festivalis „Kaunas Jazz“ šį pavasarį kvies susitikti su senai pažįstamu bičiuliu – net keturiuose Lietuvos miestuose koncertus surengs žinomas šveicarų gitaristas Heinzas Affolteris, prieš 34 metus tapęs festivalio atsiradimo liudininku.

* Heinz Affolter’s APPLETREE (Šveicarija)

Gegužės 1 d. 19 val. Volfas Engelman Galerija, Kaunas

Festivalis „Kaunas Jazz“ šį pavasarį kvies susitikti su senai pažįstamu bičiuliu – net keturiuose Lietuvos miestuose koncertus surengs žinomas šveicarų gitaristas Heinzas Affolteris, prieš 34 metus tapęs festivalio atsiradimo liudininku.

* Jazzmeia Horn (JAV)

Gegužės 2 d. 19 val. LVSO koncertų salė, Vilnius

Šį pavasarį 35-ąjį sykį vyksiantis festivalis „Kaunas Jazz“ skelbia džiugią žinią apie dar vieną šių metų sezone pasirodysiančią ryškią džiazo žvaigždę. Į Lietuvą atvyksta JAV džiazo vokalistė Jazzmeia Horn – jos pasirodymas gegužės 2-ąją įvyks LVSO koncertų salėje Vilniuje.

* Heinz Affolter’s APPLETREE (Šveicarija)

Gegužės 3 d. 20 val. VANDENIO muzikos klubas, Palanga

Festivalis „Kaunas Jazz“ šį pavasarį kvies susitikti su senai pažįstamu bičiuliu – net keturiuose Lietuvos miestuose koncertus surengs žinomas šveicarų gitaristas Heinzas Affolteris, prieš 34 metus tapęs festivalio atsiradimo liudininku.

* Heinz Affolter’s APPLETREE (Šveicarija)

Gegužės 4 d. 18 val. Joniškio Baltoji Sinagoga, Joniškis

Festivalis „Kaunas Jazz“ šį pavasarį kvies susitikti su senai pažįstamu bičiuliu – net keturiuose Lietuvos miestuose koncertus surengs žinomas šveicarų gitaristas Heinzas Affolteris, prieš 34 metus tapęs festivalio atsiradimo liudininku.

* Eglės Vakarinaitės Trio (Lietuva)

Gegužės 20 d. 14.30 val. Kauno Onkologijos ligoninė, Kaunas

Renginys nemokamas.