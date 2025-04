Pasaulinio garso pianistas Fazilas Say koncertuos Vilniuje su orkestru

Fazilas Say klausytojus žavi savo įvairialypiu talentu. Jis yra pianistas virtuozas, aukščiausiu meistriškumo lygiu įvaldęs klasikinį fortepijono repertuarą, ir sykiu – nuostabus improvizuotojas, savo pasirodymais nepaliekantis klausytojų abejingais. Prancūzų dienraštis „Le Figaro“ Fazilą Say pavadino „genijumi“. Sakoma, kad koncertai su šiuo atlikėju – labiau betarpiški, atviresni, įdomesni – jie paliečia širdį. Daugelio šalių publiką pakerėjusi Fazilo Say muzikinė kūryba pasižymi originaliai persipynusiais klasikos, šiuolaikinės, džiazo muzikos skambesiais ir paveikiai įterptais etninės muzikos elementais.

Jau beveik 40 metų besitęsiančio Fazilo Say kūrybinio kelio pradžia galima laikyti 1986 metus, kai Ankaroje, kur tuomet mokėsi 16-metis pianistas, apsilankė vokiečių kompozitorius Aribertas Reimannas ir jį lydėjusiam pianistui Davidui Levine’ui parekomendavo būtinai apsilankyti miesto konservatorijoje, kad šis išgirstų berniuką, kuris „groja kaip velnias“. Nuo 1987 m. Fazilas Say studijavo pas D. Levine’ą Diuseldorfo Roberto Schumanno aukštojoje muzikos mokykloje ir Berlyne, o iki tol Ankaroje mokėsi pas Mithatą Fenmeną. Jis išsyk pastebėjo Fazilo kūrybingumą ir greta klasikinio repertuaro įvaldymo skatino Fazilą kasdien improvizuoti. Sąlytis su laisvu kūrybiniu procesu ir formomis išugdė neiilinį Fazilo Say kaip improvizuotojo talentą bei atvėrė platesnį požiūrį į atlikimą ir kūrybą. Puiki technika ir neeilinis muzikalumas, atliekant tiek J. S. Bacho, J. Haydno, W. A. Mozarto, tiek kitokio pianizmo reikalaujančius L. van Beethoveno ir F. Liszto kūrinius, leido Fazilui Say 1994 m. laimėti Jaunųjų atlikėjų konkursą Niujorke. Nuo tol pianistas bendradarbiauja su pripažintais Amerikos ir Europos orkestrais ir dirigentais. Pianistui pavyko sukaupti įvairų repertuarą – nuo minėtų J. S. Bacho ir Vienos klasikų iki romantizmo ir šiuolaikinių opusų, įskaitant ir jo paties kūrybą.

Fazilas Say yra koncertavęs visuose penkiuose kontinentuose, daugelį metų jis groja duete su pasaulinio garso smuikininke Patricia Kopatchinskaja. Kiti jo scenos partneriai – žymusis smuikininkas Maximas Vengerovas, „Minetti Quartet”, violončelistas Nicolas Altstaedt ir mecosopranas Marianne Crebassa. 2016 m. Fazilas Say buvo apdovanotas Beethoveno prizu Bonoje, 2017 m. – Duisburgo miesto muzikos prizu.

2005–2010 m. jis buvo Dortmundo „Konzerthaus“, 2010–2011 m. – Berlyno „Konzerthaus“ reziduojantis atlikėjas. 2011 m. jis buvo kviestinis Šlezvigo-Holšteino festivalio menininkas. Taip pat rezidavo daugelyje festivalių Paryžiuje, Tokijuje, Hamburge, Stambule, buvo Frankfurto simfoninio orkestro ir Rheingau muzikos festivalio rezidentas, pastarajame apdovanotas Rheingau muzikos prizu. Taip pat atlikėjas koncertuoja tokiose salėse kaip Niujorko „Carnegie Hall“ ir Frankfurto „Alte Oper“. Artimiausiu metu menininkas surengs pasirodymus Ciuricho „Tonhalle“, Hamburgo Elbės filharmonijoje ir kt. Ne tik kaip pianistas, bet ir kaip kompozitorius jis buvo Ciuricho kamerinio orkestro ir Drezdeno filharmonijos rezidentas.

Per savo beveik tris dešimtmečius trunkančią karjerą Fazilas Say parašė kūrinių Zalcburgo festivalio, Šlezvigo-Holšteino muzikos festivalio, Vienos koncertų salės, Drezdeno filharmonijos, Louis Vuittono fondo, „BBC“ ir kitų reikšmingų muzikos organizacijų užsakymu. Greta fortepijoninės ir kamerinės muzikos, kuri sudaro jo kūrybos pagrindą, jis kuria simfoninę muziką, solo koncertus, yra dviejų oratorijų autorius. Šalia aktyvios koncertinės veiklos, Fazilas Say yra išleidęs nemažai įrašų „Teldec Classics“ ir „na?ve“ leidyklomis, yra laimėjęs net keturis „ECHO Klassik“ apdovanojimus. Nuo 2016 m. jis bendradarbiauja su „Warner Classics“.

Pasaulinio garso pianisto Fazilo Say pasirodymas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte – spalio 30 d. LVSO koncertų salėje Vilniuje. Bilietus platina „Bilietai.lt“. Koncertą rengia „Vilniaus festivaliai“.