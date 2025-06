Atidaromas „MO lauke“ renginių ciklas: koncerte – atmosferiški ir nostalgiški garsai

Šįkart „MO lauke“ scena erdve šviežiausiems atlikėjų kūrybos etapams bei skirtingais būdais pasakojamoms asmeniškoms istorijoms.

Pasirodys mylimoje miesto vietoje

Jonas Narbutas, žinomas kaip „Kabloonak“, dalinasi turintis ypatingą ryšį su MO muziejumi – kūrėjo mėgstamoje geografinėje miesto vietoje įsikūrusiame muziejuje darbuojasi jo mama. Gražiausias Vilniaus peizažas atlikėjui atsiveria nuo J. Basanavičiaus gatvės viršaus, o nusileidus kalnu žemyn ten, kur stovi MO muziejus, jį visuomet aplanko jausmas, jog grįžo namo.

„Čia anksčiau stovėjusiame „Lietuvos“ kino teatre pamačiau pirmuosius savo gyvenime filmus, reikšmingai įsirėžusius atmintin, vėliau, nors ir labai jaunas, buvau vienas iš dalyvavusiųjų akcijose prieš „Lietuvos“ nugriovimą.

Dabartinis tos erdvės įveiklinimas man patinka, manau, kad tai net geriausia, kas galėjo nutikti, džiugu kad vieta toliau tarnauja žmonėms“, – pasakoja J. Narbutas.

Gegužės mėnesį pasirodė naujausias „Kabloonak“ albumas „Expired/Inspired“. Pasak J. Narbuto, ką tik užbaigus vieną kūrybinį etapą jau kyla noras žvalgytis į naujus horizontus.

„Jaučiuosi lyg pavalgęs pusryčius – praėjo pora valandų ir jau galvoji apie pietus. Toks nesibaigiantis procesas, gal net galima sakyti – liga, nes nesvarbu, kiek nervų, laiko ir finansų naujų leidinių sukūrimas ir išleidimas reikalautų, vis pabaigus vieną jau nejučiomis gyveni kitu.

Ir viskas vardan to 30 procentų, kurie teikia džiaugsmo visame procese – dažniausiai tai yra pirmoji fazė, prisėdimas prie naujų idėjų ir nesuvaržytas jų plėtojimas“, – dalinasi atlikėjas.

Naująjį kūrinį „Expired/Inspired“ autorius vadina albumu, kuriam reikia skirti laiko – nors sako norėjęsis sukurti kažką „lengvai virškinamo“, pačiam leidinys vis labiau skamba gana alternatyviai.

Dėl to menininkas sako dar turintis daug noro su šiuo kūrybos etapu supažindinti ir daugiau klausytojų, o pasirodymas „MO lauke“ scenoje tampa puikia proga šviežutėlę programą išgirsti vilniečiams. J. Narbutas žavisi „MO lauke“ koncerte pasirodysiančių kolegų kūryba, o pats šiuo metu muzikoje sako ieškantis naujo visos vasaros garso takeliu galinčio tapti skambesio.

„Dainose ieškau tam tikrų garsinių tekstūrų ir nuotaikos, visada domina žanrų derinimas bei maišymas. O šiuo metu, atrodo, ieškau to naujo artisto, kurį galėčiau zulinti per vasarą ir, aišku, vis grižtu prie senai pamėgtų: štai „Spotify“ rodo, kad paskutinis grotas kūrinys – King Krule „If Only It Was Warmth“, – atskleidžia „Kabloonak“.

Dangaus skliautas susitiks atmosferišką muziką

Livija Šiaudvirtaitė, klausytojams pažįstama kaip Livija Gemma – vienas šviežiausių ir įdomiausių alternatyviosios popmuzikos vardų Lietuvos scenoje. Pavasarį debiutavusi su albumu „Dangus jau rausta“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje elektroninę muziką studijuojanti kūrėja tyrinėja atmosferišką, kiek nostalgišką skambesį, kuriame svarbią vietą užimą jautrūs ir asmeniški tekstai.

Pasak menininkės, jos kūriniams reikalingas įdėmus įsiklausimas, tad vienos judriausių miesto centro gatvių šurmulyje sutelkti klausytojų dėmesį bus nemažas iššūkis. „Visgi svarbu tai, mano muzikoje – daug kvėpavimo ir erdvės pojūčio, tad bus įdomu pajausti dangaus skliauto MO terasoje ir mano muzikos sinergiją“, – sako Livija Gemma.

Atlikėjos kūryboje bene esminę vietą užima itin asmeniškos emocijos ir patirtys, dainose įgyjančios abstraktų ir atpažįstamą pavidalą. Įkvėpimą Livija Gemma sako atrandanti ir kasdienybėje – nostalgiškame, namus primenančiame jazminų kvape, draugų ir aplinkinių kūryba ar paprasčiausiu buvimu. Įkvėpimas kūrėjai slypi ir kitose kultūros formose – laukdama pasirodymo meno muziejuje ji sako besižavinti skirtingais vizualiųjų menų atstovais.

„Žaviuosi tapytojais Angela Lane, M. K. Čiurlioniu, Pranu Griušiu, jų paveikslai mane giliai paliečia ir, manau, alsuoja ta pačia estetine pajauta kaip mano muzika. Su kiekvienu iš jų norėčiau ką nors sukurti, pavyzdžiui, garso instaliacijas jų parodoms.

Taip pat su viena talentingiausių ir žavinčių fotografių Lina Scheyniu – svajoju viena jos fotografija padabinti kažkada ateityje išleisiamos dainos viršelį“, – dalinasi Livija Gemma.

Ambient garsovaizdžiais pasakojamos istorijos

Trečiasis koncerto dalyvis Paulius Kilbauskas vadinamas lietuviškos neavangardinės elektronikos veteranu ir lyderiu – kompozitorius, multiinstrumentalistas, grupės „Empti“ įkūrėjas per kelis karjeros dešimtmečius tiek vienas, tiek su kitais muzikantais ėmėsi itin plataus spektro veiklų: nuo apdovanojimus pelniusių filmų garso takelių iki teatro ar tarpdisciplininių projektų.

„Kilbausko darbai susilaukia rimtų įvertinimų – „Sidabrinės gervės“, „The Game Awards“ apdovanojimų. Tačiau daug svarbesnis yra jo muzikos savotiškas folklorizavimasis: be jo kompozicijų, veiklos su „Empti“ ir įvairiausiais muzikantais tiesiog neįsivaizduojama pastarųjų dešimtmečių Lietuvos muzikinė panorama ir garsinė aura.

Esame įprate prie Kilbausko švelnių pasažų ir eterinių harmonijų, kutenančių ritmų ir dinamiškų proveržių“, – apie kolegos kūrybą atsiliepia kompozitorius, Nacionalinės premijos laureatas Šarūnas Nakas.

Instrumentinė Pauliaus Kilbausko muzika MO muziejaus terasoje kvies tyrinėti garsovaizdžius ir jungiant skirtingus žanrus bei stilius pasiūlys savotišką ambient muzikos istorijų pasakojimą, leidžiantį kiekvienam susikurti asmeninę klausymosi partirtį.