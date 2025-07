„Vilnius Jazz“ festivalyje – paskutinė proga Europoje išgirsti gyvąją avangardo legendą Wadada Leo Smithą

Oficialiai patvirtinta, kad spalio 17 d. festivalio scenoje Vilniaus senajame teatre pasirodys vienas iškiliausių avangardo scenos menininkų iš JAV trimitininkas Wadada Leo Smithas ir Niujorke gyvenanti šveicarų pianistė Sylvie Courvoisier. Tai skirtingų kartų muzikai, bet abu – ypatingo kalibro ir braižo menininkai, už nuopelnus džiazui įvertinti daugybe prestižinių apdovanojimų, kuriantys projektus su iškiliausiomis šių laikų džiazo ir improvizacinės muzikos asmenybėmis.

Šiuos artistus sieja ilgametė partnerystė. Wadada Leo Smitho trimitas skamba pianistės seksteto albume „Chimaera“, kurį įtakingi kritikai pripažino viena 2023-ųjų džiazo viršūnių. Šie metai žymi naują dueto bendradarbiavimo etapą: spalio 3-ąją įrašų kompanija „Intakt“ išleis pirmąjį bendrą jųdviejų albumą „Angel Falls“. Poetinio polėkio kupinas albumo kompozicijas menininkai pristatys artėjančiame europiniame koncertų ture. Gruodį 84-ąjį gimtadienį švęsiantis Wadada Leo Smithas vadina jį savo paskutiniuoju Europoje.

Wadada Leo Smithas yra vienas novatoriškiausių 7-ojo dešimtmečio džiazo avangardo kartos kompozitorių ir muzikos teoretikų. Tikrasis šio menininko vardas yra Ishmaelis – Wadada jis pasivadino 9-ajame dešimtmetyje, tapęs rastafariečiu (rastafarizmas – Jamaikoje kilęs religinis ir kultūrinis judėjimas, turintis stiprią socialinę ir politinę potekstę).

Jau penkis dešimtmečius Smithas yra legendinio AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians – Kūrybingų muzikantų tobulėjimo asociacijos) narys. „Vilnius Jazz“ lankėsi ne vienas šios 1965-aisiais įkurtos organizacijos, tapusios Čikagos eksperimentinės scenos katalizatoriumi, atstovas.

Smithas garsėja savita abstrakčios muzikinės kalbos sistema, įtakojusia jo kaip artisto, daugelio ansamblių lyderio ir švietėjo kūrybą. Šiuo metodu Smitho sukurtos partitūros eksponuotos daugelyje Amerikos muziejų.

Išskirtinį šio menininko braižą formavo platūs interesai ir netradicinis išsilavinimas. Jis yra studijavęs kompoziciją, trimitą, fortepijoną, muzikos istoriją, tyrinėjęs Afrikos, Japonijos, Indonezijos, Europos ir Amerikos muzikos paveldą, tapo Kalifornijos menų instituto menų daktaru ir garbės daktaru.

Šio menininko muzikos esė išversti ir publikuoti Islandijoje, Graikijoje, Italijoje ir Japonijoje. Jis įsteigė afroamerikietiškos improvizacinės muzikos programą Kalifornijos Menų institute, nuo 2024-ųjų yra Harvardo universiteteo kviestinis lektorius, taip pat rengia meistriškumo kursus, kūrybines dirbtuves, rezidencijas įvairiose JAV aukštosiose mokyklose.

Smithas išleido per 100 muzikos albumų kaip projektų lyderis ar vienas lyderių. Jo kūrybinę biografiją puošiantys vardai – tikra įžymybių enciklopedija: Anthony Braxtonas, Leroy Jenkinsas, Roscoe Mitchellas, Henry Threadgillas, Lesteris Bowie, Josephas Jarmanas, Cecilas Tayloras, Carla Bley, Don Cherry, Hanas Benninkas, Marion Brown, Charlie Hadenas, Jackas DeJohnette, Vijay Iyeru, Johnas Zornas ir daugelis kitų.

Smithas sulaukė pripažinimo ir kaip šiuolaikinės akademinės muzikos kūrėjas. Jo kompozicijas atlieka elitiniai kolektyvai, tarp jų – „Kronos“ kvartetas, AACM ir Los Andželo filharmonijos orkestrai, San Fransisko „Contemporary Music Players“, Niujorko „New Music Ensemble“, „California E.A.R. Unit“.

Menininkas septynis kartus įvertintas Tarptautinės džiazo žurnalistų asociacijos prizais, tarp jų – kaip Metų trimitininkas, Metų muzikas, Metų kompozitorius. Metų džiazo artistu, trimitininku ir geriausio albumo autoriumi bei Metų kompozitoriumi jį titulavo džiazo žurnalas „Down Beat“. Jis buvo nominuotas Pulizerio muzikos prizui, pelnė Amerikos menų ir literatūros akademijos, Doris Duke, Amerikos Religijos akademijos Menų apdovanojimus, „Vision“ festivalio apdovanojimą už gyvenimo laimėjimus. Smitho kūrybą propaguoja 2017-aisiais įkurtas kasmetinis CREATE festivalis. Jo meno kalibrą liudija daugybė kitų įvertinimų, jam suteikti grantai, stipendijos, rezidencijos.

Šveicarų pianistė Sylvie Courvoisier daugiau kaip du dešimtmečius reiškiasi Niujorko avangardinio džiazo scenoje. Ji yra ne tik meistriška improvizuotoja, muzikos kūrėja, bet ir akademinio repertuaro interpretuotoja.

Pianistės trio, kuriame groja bosininkas Drew Gressas ir būgnininkas Kenny Wollesenas, žurnalas „Down Beat“ pripažino vienu ryškiausių dabarties fortepijoninių trio, duetą su gitariste Mary Halvorson – savičiausiu Niujorko improvizuotojų tandemu. Su savo suburtais įvairios sudėties ansambliais ji išmaišė Europą, Šiaurės ir Pietų Ameriką, gastroliavo Azijoje ir Australijoje.

S. Courvoisier pasirodė koncertų salėse, džiazo klubuose ir tarptautiniuose festivaliuose su visa plejada muzikos žvaigždžių, tarp jų – Yusefu Lateefu, Tony Oxley, Timu Berne, Joey Baronu, Jo?lle Léandre, Vincent‘u Courtois, Marku Dresseriu, Lotte Anker, Tomaszu Stanko, Butchu Morrisu.

Ji kuria muziką teatrui, radijo projektams, koncertų salėms įvairių fondų ir festivalių užsakymu. Menininkės kūryba įvertina Amerikos menų ir literatūros akademijos Muzikos apdovanojimu (2025 m.), Vokietijos tarptautiniu „Jazz Piano“ prizu (2022 m.), Šveicarijos muzikos prizu (2018 m.), SUISA fondo džiazo prizu (2017 m.), Šveicarijos fondo „Vaudoise de la Culture“ Didžiuoju prizu (2010 m.) ir šios šalies Jaunojo kūrėjo prizu (1996 m.).

38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt