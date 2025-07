Per Lietuvą keliauja jausminga Sarbievijaus poezija jo amžininkų muzikos apsuptyje

Minėta Sarbievijaus poezijos rinktinė buvo išleista Romoje, kur poetas ir susiformavo kaip kūrėjas antikinės literatūros, architektūros ir dailės įtakoje. „Canto Fiorito“ koncertuose greta skaitomos poezijos iš minėto jubiliejinio rinkinio, skambės poeto amžininkų Romos kompozitorių J. H. Kapsbergerio, G. Carissimi, S. Landi kūriniai, taip pat kitų garsiausių to laiko Italijos muzikos autorių C. Monteverdi, F. Cavalli, D. Castello, C. M. Cozzolani kompozicijos tomis pačiomis temomis, kaip ir Sarbievijaus eilės. Ankstyvojo baroko laikotarpiu, muzika buvo laikoma “poezijos tarnaite”, padedančia perteikti, sustiprinti tekste užkoduotas reikšmes ir emocijas.

Sarbievijus savo kūryboje seka Horacijaus poezija, tačiau antikos motyvus dažniausiai susieja su Biblijos siužetais, žemišką meilę paverčia dieviškos meilės troškimu. Jo kūryboje itin gausu “Giesmių giesmės” motyvų, išplėtotų į jausmingą religinę lyriką, kurioje Dievas yra geidžiamas, laukiamas mylimasis.

Kai tik žemės klausaus, kai dangui atgręžiu aš ausį,

Žemė man šaukia: mylėk, šaukia Olimpas: mylėk.

Jūra šalta, net audroj įsišėlusi, kviečia mylėti,

Meile švytruoja žaibai, meilė – perkūnų griausme.

Tavąją meilę ugnis man atneša, atneša vėjas,

Aidas, lekiąs nuo uolų, kai atsitrenkia banga.

(Ištrauka iš Sarbievijaus poezijos)

Greta tikėjimo, Sarbievijaus poezijoje gausu ir filosofinių temų, kuriose pabrėžiami dvasios turtai, eilės dažnai persmelktos žemiško gyvenimo laikinumo pojūčio, barokinės “memento mori” (lt. atmink, kad mirsi) nuostatos. Šios temos rezonuoja ir ankstyvojo italų baroko muzikos kūriniuose.

Koncertuose poeziją skaitys dainininkė Renata Dubinskaitė, kartu su ja vokalinius kūrinius duetu atliks ansamblio meno vadovas, korneto ir išilginės fleitos virtuozas Rodrigo Calveyra. Jiems akomponuos iš Ispanijos atvykęs teorbos atlikėjas Miguel Rincon, kuris atskleis visas ekspresyviąsias šio senojo daugiastygio gitarų giminės instrumento savybes. Garsus muzikantas yra akomponavęs tokioms žvaigždėms kaip Cecilia Bartoli, Pl?cido Domingo, Joyce DiDonato, Philippe Jaroussky ir kitoms įžymybėms.

Koncertai vyks:

Liepos 17 d. 18 val. Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo bažnyčioje (koncertas nemokamas);

Liepos 18 d. 18 val. Antazavės dvare;

Liepos 19 d. 19 val. Birštono kurhauze (koncertas nemokamas).

Koncertai Palangoje ir Vilniuje bus surengti lapkričio mėnesį.