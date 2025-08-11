Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
KultūraScena

Festivalis ORIENT grįžta į Vilnių su gydančia muzikos patirtimi

2025 m. rugpjūčio 11 d. 10:51
Estijoje nuo 1992 metų vykstantis muzikos festivalis „Orient“ sugrįžta į Vilnių ir kviečia publiką į ypatingą patirtį. Vienas seniausių Azijos bei Artimųjų Rytų muzikai skirtų festivalių Baltijos šalyse šį kartą atveria duris į dar tolimesnius horizontus – į Afriką, jos šaknis, ritmus ir dvasią. Publika susipažins Vakarų Afrikos tradicija, kuri išlieka gyvybinga ne muziejuose, o žmonių kasdienybėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Rugpjūčio 18 ir 20 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje nuskambės koncertas, kuris žada ne tik muzikinį malonumą, bet ir gilų, beveik ritualinį patyrimą. Scenoje pasirodys Senny Camara iš Senegalo, atstovaujanti gydomosios muzikos tradicijai, kur muzika veikia kaip emocinio, dvasinio ir fizinio ryšio forma.
Senny Camara – viena iš keleto moterų pasaulyje, viešai grojanti tradicine afrikietiška arfa – kora. Šimtmečiais šis magiškas instrumentas buvo skirtas tik vyrams – moterims buvo draudžiama net jį liesti. Šiandien Senny groti korą leidžia ne bendros lyčių lygybės tendencijos, o talentas, nežemiška jos balso galia ir gilios Senegalo džiunglių paslapčių žinios. Senny kūryboje susilieja šimtmečius skambėję folkloro motyvai ir šiuolaikinė dvasinė žinutė, kalbanti apie moters vietą pasaulyje, gamtos ciklus ir žmonių tarpusavio ryšį.
Šis koncertas – tai reta proga Lietuvos publikai išgirsti muziką, kuri ne tik atliekama, bet išgyvenama. Muziką, kuri jungia laikus, kartas ir kultūras, kalba apie žmogaus ryšį su pasauliu, su savimi ir su kitais.
Bilietų ieškokite: www.bilietai.lt
Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt
FestivalisVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.