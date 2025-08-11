Festivalis ORIENT grįžta į Vilnių su gydančia muzikos patirtimi

Rugpjūčio 18 ir 20 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje nuskambės koncertas, kuris žada ne tik muzikinį malonumą, bet ir gilų, beveik ritualinį patyrimą. Scenoje pasirodys Senny Camara iš Senegalo, atstovaujanti gydomosios muzikos tradicijai, kur muzika veikia kaip emocinio, dvasinio ir fizinio ryšio forma.
Senny Camara – viena iš keleto moterų pasaulyje, viešai grojanti tradicine afrikietiška arfa – kora. Šimtmečiais šis magiškas instrumentas buvo skirtas tik vyrams – moterims buvo draudžiama net jį liesti. Šiandien Senny groti korą leidžia ne bendros lyčių lygybės tendencijos, o talentas, nežemiška jos balso galia ir gilios Senegalo džiunglių paslapčių žinios. Senny kūryboje susilieja šimtmečius skambėję folkloro motyvai ir šiuolaikinė dvasinė žinutė, kalbanti apie moters vietą pasaulyje, gamtos ciklus ir žmonių tarpusavio ryšį.
Šis koncertas – tai reta proga Lietuvos publikai išgirsti muziką, kuri ne tik atliekama, bet išgyvenama. Muziką, kuri jungia laikus, kartas ir kultūras, kalba apie žmogaus ryšį su pasauliu, su savimi ir su kitais.
Bilietų ieškokite: www.bilietai.lt
Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt