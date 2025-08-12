Vilniuje koncertuos Keri-Lynn Wilson diriguojamas Ukrainos laisvės orkestras ir Rachelė Willis-Sørensen

Ne kartą Nacionalinės filharmonijos scenoje matyta ir visada laukiama dirigentė K.-L. Wilson pirmą kartą čia įžengs su savo įkurtuoju Ukrainos laisvės orkestru, jau trejus metus keliaujančiu po pasaulio scenas. Ukrainos laisvės orkestrą K.-L. Wilson subūrė 2022 m. pavasarį kaip atsaką Rusijos invazijai į Ukrainą. Jį sudaro muzikantai iš Ukrainos, karo pabėgėliai ir užsienyje gyvenantys ukrainiečiai. Kolektyvo gastrolių, pasirodymų sąrašas vis ilgėja – tai garsiausios pasaulio scenos, katedros, festivaliai.
„Tą dieną, kai Putinas įsiveržė į Ukrainą, buvau nepaprastai pikta ir pasiryžusi padaryti kažką, kad pasipriešinčiau tokiam barbarizmui. Ne tik dėl to, kad mano šaknys ukrainietiškos, Ukrainoje gyvena artimi giminaičiai, kurių vienas kariauja rytiniame fronte nuo 2014 m., bet pirmiausia dėl tokio tautos ir jos kultūros užpuolimo, kuris tiesiog reikalavo atsako. Negaliu paimti į rankas ginklo, bet galiu savo batutą paversti ginklu“, – yra sakiusi K.-L. Wilson.
K.-L. Wilson kartu su vyru, „Metropolitano“ operos generaliniu direktoriumi Peteriu Gelbu, taip pat Lenkijos nacionalinės operos direktoriumi Waldemaru Dabrowskiu ne tik subūrė muzikus, bet ir parengė gastrolių infrastruktūrą, siekdami „pademonstruoti amžiną muzikos galią ir neįveikiamą žmonių kultūrinį atsparumą“.
Per gastroles 2022 ir 2023 m. vasaromis Ukrainos laisvės orkestras pasirodė prestižinėse Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų koncertų salėse. Orkestras atliko ukrainiečių kompozitorių Valentyno Silvestrovo, Myroslavo Skoryko, Yevheno Stankovičiaus kūrinius, šalia jų skambėjo Vakarų klasikinės muzikos meistrų Ludwigo van Beethoveno, Fryderyko Chopino, Johanneso Brahmso, Giuseppe’s Verdi kompozicijos. Koncertai buvo tiesiogiai transliuojami per televiziją ir radiją, patraukė tokių leidinių kaip „The New York Times“, „The Washington Post“, „The Guardian“, „The Times“, „Le Monde“, „Die Welt“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ dėmesį.
2024 m. vasarį, minint antrąsias karo metines, įrašų kompanija „Deutsche Grammophon“ išleido Ukrainos laisvės orkestro atliekamos Beethoveno 9-osios simfonijos įrašą. Tų pačių metų gegužę pasirodė ir dokumentinis filmas „Beethoveno 9-oji: odė žmonijai“, jo premjerą transliavo ARTE TV kanalas. 2024 m. vykusiame „Beethoveno 9-osios laisvės ture“ orkestras žinute apie Ukrainos kultūrinę laisvę ir tapatybę dalijosi su publika nuo Paryžiaus iki Londono ar Varšuvos. Šių orkestro gastrolių kulminacija tapo koncertas Niujorko Šv. Jono pranašo katedroje ir Kennedy centre Vašingtone.
„Mano didžiausia viltis, kad vieną dieną, neilgai trukus, Ukrainos laisvės orkestras galės pasirodyti ir Ukrainoje – savo publikai, o per tą koncertą švęsime Ukrainos ir jos drąsių žmonių pergalę prieš siaubingą nelaimę, kurią šalis buvo priversta išgyventi“, – viliasi dirigentė K.-L. Wilson.
Vilniaus festivalio scenoje su orkestru pasirodys pasaulinio garso operos solistė R. Willis-Sørensen. Vienas „įspūdingiausių operos pasaulio balsų“, – taip leidinys „Le Monde“ sykį pavadino šią solistę. „Metropolitan“, „Covent Garden“, Neapolio „San Carlo“, Bavarijos, Berlyno, Vienos valstybiniuose ir kituose operos teatruose pasirodanti dainininkė garsėja repertuaro įvairiapusiškumu – ją galima išgirsti atliekant kūrinius nuo Wolfgango Amadeus Mozarto iki Richardo Wagnerio, būtent pastaruoju galės mėgautis ir Vilniaus festivalio publika. Programoje numatyta Richardo Wagnerio operos „Tristanas ir Izolda“ įžanga ir Izoldos mirties scena („Liebestod“).
Kitas operinis rugpjūčio 20 d. koncerto programos kūrinys – vieno ryškiausių šiuolaikinės Ukrainos kompozitorių Maximo Kolomiietso Siuita iš operos „Chersono motinos“ („The Mothers of Kherson“). Tai bus premjera. Kaip pasakoja pats kompozitorius, siuita buvo parašyta dirigentės K.-L. Wilson prašymu ir dienos šviesą išvys anksčiau nei pati opera.
Ši siuita – tai gyva tragiškų įvykių, pasakojamų kompozitoriaus rašomoje operoje, refleksija. „Chersono motinos“ pasakoja apie trijų Chersono moterų likimą. Jos išgelbsti savo vaikus, kuriuos okupavę miestą buvo pagrobę rusai. Ši istorija dokumentiška, pilna dramos, vilties ir nevilties. „Operoje stengiausi atkurti šviesius jausmus ir perkelti juos į siuitą, virstančią vientisu muzikiniu pasakojimu. Rašiau kūrinį su tikėjimu žmonėmis, meile artimiems ir viltimi ateičiai“, – sako kompozitorius M. Kolomiietsas.
Viso festivalio kulminacija ir apogėjumi taps Ukrainos laisvės orkestro ir jo dirigentės K.-L. Wilson atliekama Ludwigo van Beethoveno Penktoji simfonija („Likimo“). Kaip yra rašęs muzikos kritikas Michaelis Clive’as, Beethoveno „Likimo“ simfonija – tai kūrinys-ikona, kurį, atrodo, kiekvienas žinome nuo gimimo, o jame nuskamba „pati žymiausia pradžia klasikinės muzikos istorijoje“.
Vilniaus festivalio koncertas „Slava Ukraini! Ukrainos laisvės orkestras, Keri-Lynn Wilson, Rachel Willis-Sørensen“ vyks rugpjūčio 20 d. trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Daugiau informacijos – interneto svetainėje filharmonija.lt. Festivalio rengėjai: Lietuvos nacionalinė filharmonija, VšĮ „Vilniaus festivaliai“. Festivalio rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Juozas ir Laima Magelinskai, „Artis Centrum Hotels“.