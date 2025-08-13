„Vilnius Jazz“ sudrebins eksperimentinės scenos žvaigždės iš JAV „The Young Mothers“

Spalio 19 d. brandžiausių savo kompozicijų programą į festivalį atveš norvegų bosininko Ingebrigto Håker Flateno JAV suburta eksperimentinės scenos virtuozų grupė „The Young Mothers“, palikusi ryškų atspaudą Teksaso, Čikagos, Niujorko, Skandinavijos progresyvios muzikos platumose.
Tai virtuozai, su panieka žvelgiantys į žanrinius barjerus, laisvai naviguojantys tarp „free“ džiazo, grindkoro, hiphopo, eksperimentinio roko ir kitų žanrų, skambesių chaoso ir lyrinės gelmės. Grupę I. H. Flatenas subūrė 2012 metais Teksaso (JAV) sostinėje Ostine, sukvietęs vietos eksperimentinės scenos žvaigždes. Ostinas nuo seno garsėja avangardinės muzikos tradicijomis ir tarpžanrinio improvizavimo kultūra.
2014 m. pasirodęs debiutinis kolektyvo albumas „A Mother’s Work Is Never Done“ išsiskyrė leidinių sraute įelektrinančia energija, o antrasis „Morose“ (2018 m.) sutvirtino šių muzikantų kaip naujų garsovaizdžių atradėjų reputaciją. Po šešerių metų pertraukos „The Young Mothers“ parengė ilgai lauktą trečiąjį albumą „Better If You Let It“, dar labiau praplėtusį grupės garsinį peizažą netikėtais viražais, avangardinio džiazo, industrinių skambesių, siurrealaus lyrizmo ir fanko samplaikomis.
Kritikai neabejoja, kad „Better If You Let It“ – brandžiausias ir efektingiausias „The Young Mothers“ darbas. „The Wire“ portalas jį įvertino kaip vieną nuostabiausių džiazo ir hiphopo jungties pavyzdžių, MOJO pavadino „vienakrypčiu bilietu į naujas džiazo platumas“. Apžvalgininkai negailėjo liaupsių išlaisvinančiai, nežaboto polėkio albumo muzikai, lygino ją su „Weather Report“, Johno Zorno, teksasiečio Ronaldo Shannono Jacksono kūryba.
„The Young Mothers“ vitališki eksperimentai liudija, kad šiandien džiazas yra ne tik gyvas, bet ir nenuspėjamas, veržlus kaip niekada.
Grupė pelnė pripažinimą garsiausiuose džiazo festivaliuose Austrijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, JAV ir kitose valstybėse. 2017 m. šie muzikantai lipo ir į „Vilnius Jazz“ sceną.
Ansamblio lyderis Ingebrigtas Håkeris Flatenas „Vilnius Jazz“ publikai žinomas ir iš legendinių Skandinavijos grupių „The Thing“ bei „Atomic“ projektų šiame festivalyje, taip pat pasirodymų su JAV džiazo korifėjumi Davidu Murray'umi ir danų saksofonnininke Mette Rasmussen.
Bosininkas koncertavo ir įrašinėjo muziką su daugybe pasaulinių įžymybių, tarp jų – Jamesu Blood Ulmeriu, Chicku Corea, Peteriu Brötzmannu, Bugge Wesseltoftu, Johnu Scofieldu, Matsu Gustafssonu, Chrisu Potteriu, Joe Lovano, Bobby Bradfordu, Paulu Lyttonu, Hamidu Drake‘u, Tony Malaby, Joe McPhee, Evanu Parkeriu.
Keliolika metų jis gyveno JAV, iš pradžių – Čikagoje, vėliau – Ostine. I.H. Flateno muzikoje sugyvena Amerikos ir Europos džiazo bei improvizacinės muzikos atradimai, roko, hiphopo, folkloro ir kitų muzikos žanrų estetika.
2018 metais bosininkui įteiktas svarbiausias norvegų džiazo apdovanojimas „Buddy Prize“. Su „Atomic“ grupe jis du kartus pelnė „ Spellemannprisen“, vadinamą norvegišku „Grammy“. Bosininkas daug kartų figūravo tarp geriausiųjų įtakingo džiazo žurnalo „Downbeat“ kritikų apklausose.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt Platesnė informacija apie festivalį – vilniusjazz.lt
