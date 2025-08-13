Kauno miesto simfoninis orkestras skamba pasauliui: naujas albumas su operos žvaigždėmis

Naujasis įrašų projektas – dar vienas svarbus žingsnis orkestro tarptautinėje veikloje. Kauno valstybinės filharmonijos salė vėl virto įrašų studija, kurioje skamba galingi solistų balsai, harmoningas choro skambesys ir kerintys orkestro garsai. Visa tai taps dar vieno tarptautinio leidybinio projekto rezultatu.
Kaune jau ne pirmą kartą lankosi vienas ryškiausių lyrinių savo kartos tenorų iš Jungtinių Amerikos Valstijų Charles Castronovo. Solistas, dainuojantis didžiausiose pasaulio scenose, prieš keletą metų tarptautiniuose operos apdovanojimuose buvo pripažintas geriausiu operos vokalistu. Smagu priminti, jog tuose pačiuose apdovanojimuose geriausios operos dainininkės titulą pelnė Zalcburgo festivalyje Salomėją įkūnijusi lietuvė Asmik Grigorian.
Šioje kompaktinėje plokštelėje skambės ir amerikiečių soprano Corinne Winters balsas. Neseniai tarptautiniuose operos apdovanojimuose „Oper!“ ji buvo išrinkta geriausia 2024 metų vokaliste. C. Winters yra atlikusi daugiau nei trisdešimt pagrindinių vaidmenų didžiuosiuose pasaulio operos teatruose, o operų, kuriose ji dainavo, DVD įrašai pelnė prestižinius Tarptautinio klasikinės muzikos ir „Gramophone“ apdovanojimus.
Albumą sudarys gražiausios arijos ir duetai iš garsiausių G. Verdi operų. Prie įrašo prisijungė ir Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas). Orkestrui ir solistams diriguoja vyriausiasis orkestro dirigentas Constantine Orbelian.
Plokštelės įrašymas – nemenkas iššūkis visiems proceso dalyviams. Kauno miesto simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas teigia, kad prie leidybinio projekto dirbama įtemptu grafiku. Ypač svarbu tiksliai suplanuoti įrašų sesijų eigą, nes prie naujo albumo prisideda daugybė žmonių.
„Pats procesas tikrai sudėtingas ir reikalaujantis daug pasiruošimo, tačiau rezultatas visada džiugina. Kartu su orkestru esame įgyvendinę daugybę įvairiausių projektų, ir vis dėlto kaskart širdį užlieja pasididžiavimas, kad į Kauną pavyksta pasikviesti geriausius pasaulio solistus. Tai – didžiulis orkestro įvertinimas ir Kauno žinomumo augimas: visos kompaktinės plokštelės, įrašytos Kaune, platinamos įvairių šalių operos teatruose, internete ir specializuotose fizinėse bei elektroninėse parduotuvėse“, – sako Kauno miesto simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas.
Naujausią orkestro plokštelę įrašo Lietuvos įrašų kompanija „Baltic Mobile Recordings“, o išleis daugybę metų su šiuo kolektyvu bendradarbiaujanti JAV leidybinė kompanija „Delos“.