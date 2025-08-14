Tarptautinėse scenose koncertuojanti Eglė Petrošiūtė rengia mini-turą Lietuvoje ir Latvijoje

Šeštadienio koncertas Vilniuje
Šeštadienio koncertas ypatingas visų pirma dėl scenos partnerio. Tai bus intriguojantis duetas su pianistu virtuozu Vytautu Straižiu. Kartu studijavę Hagos Karališkoje Konservatorijoje, Eglė Petrošiūtė ir Vytautas Straižys ten formavosi kaip menininkai, praleisdavo ilgus vakarus improvizuodami jam session’uose su muzikantais iš viso pasaulio, kiauras dienas praktikuodavosi siekdami tapti savo instrumento meistrais ir valandų valandas leisdavo klausydami pačios įvairiausios muzikos iki kol vėl pakildavo saulė. Ten prasidėjo jų kūrybinė draugystė kupina įkvėpimo ir palaikymo. Kai jie muzikuoja kartu šiandien, jau girdėti visai kita branda, kadangi abu muzikai jau yra gastroliavę visame pasaulyje, nuo Brazilijos iki Indijos, bet polėkis – lygiai toks pat kaip ir prieš 12 metų.
Abu muzikai scenoje transliuoja absoliučią laisvę ir atsiduoda tėkmei, kuri visada juos suveda į intriguojantį aukščiausios prabos skambesį.
Unikali ir erdvė, kurioje šie muzikai susitiks. Koncertai Downtown Piano Lab siūlo ekskliuzyvinę ir intymią patirtį stebėti pasaulinio lygio atlikėjus iš labai arti ir mėgautis itin jaukia atmosfera pačioje Vilniaus širdyje. Tiesa, nuo rudens šį „laboratorija“ persikelia į naujas patalpas Europos prekybos centre, ir žada renginius, kurie, esant poreikiui, galės tęstis net iki paryčių.
„Škiuna Džezs“
Kitą savaitę Eglė Petrošiūtė keliauja į arti sienos su Lietuva esančią Lūznavą Latvijoje, kur su savo tarptautiniu kvartetu bei Rezeknės džiazo orkestru pasirodys festivalyje „Škiuna Džezs“. Kvartete E.Petrošiūtei talkins brazilų boso žvaigždė Matheus Nicolaiewsky, perspektyvus latvių būgnininkas Davids Eglitis bei lietuviams puikiai pažįstamas džiazo grandas Dmitrij Golovanov. „Mano nauja per vasarą sukurta programa šiame festivalyje bus atlikta pirmą kartą.“ – su nekantrumu prasitaria E. Petrošiūtė. Festivalio metu Lūznavoje vyks ir stovykla, kurioje minėti meistrai ves paskaitas jauniesiems Lietuvos ir Latvijos muzikantams padėsiančias jiems ruošti savo pasirodymus. Taip pat šiame festivalyje pasirodys ir kiti nuostabūs atlikėjai bei kūrėjai, tokie kaip „Marija Monika Dičiūnė Group“ (Lietuva) , „JazzMasters“ & Ruta Duduma – Kirse (Latvija), „GIN'GAS“ (Lietuva), „BORN in 1959“ (Lietuva) ir „Nato Brass Band“ (JAV).
Rugpjūčio 16 – Eglė Petrošiūtė & Vytautas Straižys – Downtown Piano Lab
Rugpjūčio 22 – Eglė Petrošiūtė Quartet – „Škiuna Džezs“
Rugpjūčio 23 – Eglė Petrošiūtė ir kiti svečiai su Rezekne Big Band – „Škiuna Džezs“