Režisieriaus Jauniaus Juodelio premjeroje – šių dienų Roberto Zucco paieškos

Nors oficialiai OKT/Vilniaus miesto teatras savo veiklą pradėjo nuo Marko Ravenhill’o „Shopping and Fucking“ pastatymo, tačiau metais anksčiau gimęs „Roberto Zucco“ jau buvo kuriamas kaip nepriklausomo teatro produktas, subūręs žmones, vėliau tapusius neatsiejama OKT teatro dalimi ir kūrusius jo fenomeną – tai scenografė Jūratė Paulėkaitė, kompozitorius Gintaras Sodeika, aktoriai Saulius Mykolaitis, Eglė Mikulionytė, Rasa Samuolytė, Dalia Michelevičiūtė, Arūnas Sakalauskas ir kiti. Būtent „Roberto Zucco“ šiam teatrui pirmą kartą atvėrė prestižinės Venecijos bienalės duris.
Pjesės „Roberto Zucco“ istorija nepavaldi laikui. Sūnus nužudo tėvą, tačiau žmogžudystės priežastis lieka neaiški. Būtent tai, jog nežinoma, kas išprovokavo sūnų mirties aktui, suteikia galimybę kiekvienam spektakliui ir laikmečiui, kiekvienai kartai ieškoti žmogžudystės priežasties savo laike, savo epochoje. Kiekviena karta gali įvardyti savo laikmečio tragediją tokią, kokią ją patiria ir nusikaltimo klausimą užpildyti savo tiesa.
„Mūsų „Roberto Zucco“ tampa mitinių herojų ir istorinių figūrų atspindžiu šiandienos pasaulyje, kurio likime tarsi veidrodyje regime sušvytuojant galios ir jėgos kultą bei ryškiausius šio kulto garbintojus – Achilą, Samsoną, Aleksandrą Makedonietį, Napoleoną, XX ir XXI amžiaus imperijų šeimininkus“, – apie artėjančią premjerą pasakoja spektaklio kūrėjai.
Režisierius J. Juodelis subūrė savo kartos menininkų komandą. Scenografiją kuria Emilis Šeputis, muziką – Natas Kunas, kostiumus – Hilda Meda Gomaraitė. Pagrindinis Roberto Zucco vaidmuo patikėtas aktoriui Matui Sigliukui, mergaitės ir damos vaidmenys – Aistei Rocevičiūtei, sesers – Gretai Petrovskytei, vaiko – Rokui Siaurusaičiui, pirmojo ir antrojo sargybinio – Martynui Mockevičiui ir Gerardui Cipariui. Spektaklio prodiuserė – Gabrielė Golubovičiūtė.
„Statyti šį spektaklį – tai ieškoti atsakymo į klausimą, kas nutinka, kai į herojaus paveikslą žiūrime panaikindami istorinę distanciją, tarsi jis būtų tarp mūsų? Kas nutinka, kai pamatome jį tokį, koks jis iš tikrųjų yra? „Roberto Zucco“ – tai iššūkis sąmoningumui: ar sugebame suvokti, jog tai, kas buvo garbinama praeityje, yra tai, ką privalome demaskuoti šiandien?“, – pasakoja menininkai.
„Zucco“ pagal Bernard-Marie Kolt?s pjesę (rež. J. Juodelis) – rugsėjo 8–9 d., 19 val., OKT studijoje (Ašmenos g. 8, Vilnius). Bilietus platina bilietai.lt
premjeraOKT / Vilniaus miesto teatrasspektaklis
