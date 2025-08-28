Pasaulinį pripažinimą pelnęs britų virtuozas Lawrence'as Poweris koncertuos Vilniuje

Pasaulinio garso alto virtuozas Lawrence‘as Poweris tarptautinį pripažinimą pelnė per pastarąjį dešimtmetį, kuomet jis tapo nuolatiniu kviestiniu solistu garsiausiuose pasaulio orkestruose – Čikagos simfoniniame, Bostono simfoniniame, Karališkajame Concertgebouw, Bavarijos radijo, Stokholmo, Bergeno, Varšuvos filharmonijos orkestruose, taip pat jis reguliariai koncertuoja su Londono Philharmonia, BBC simfoniniu, BBC Škotijos simfoniniu, Karališkuoju Liverpulio filharmonijos orkestrais, Europos kameriniu orkestru ir kt. Lawrence’as bendradarbiavo su tokiais įžymiais dirigentais kaip Esa-Pekka Salonenas, Paavo Järvi, Vladimiras Jurowskis, Edwardas Gardneris, Nicholas Collonas, Osmo Vänskä, Lahavas Shani, Andrew Manze‘as, Ilanas Volkovas ir kt.
Lawrence’as Poweris taip pat vertinamas pasaulyje ir kaip kamerinės muzikos atlikėjas – jis dažnai kviečiamas į Verbier, Zalcburgo, Aspeno, Oslo ir kitus žymiausius festivalius koncertuoti su tokiomis muzikos garsenybėmis kaip Joshua Bellas, Maksimas Vengerovas, Stevenas Isserlisas, Nicolas Alstaedtas, Simonas Crawford-Phillipsas, Vilde Frang ir kt. 2021 m. Lawrence’as buvo paskelbtas Londono „Wigmore Hall“ asocijuotuoju atlikėju penkerių metų laikotarpiui, kas reiškia, jog bent kartą per sezoną yra rengiami jo pasirodymai šiame prestižiniame koncertų centre.
Lawrence‘as Poweris garsėja ypač turtingu skambesiu, stulbinančiu techniniu meistriškumu ir aistra dabartyje kuriamai muzikai. Lawrence’as prisidėjo prie alto instrumento iškėlimo ne tik aukščiausio lygio pasirodymais – rečitaliuose, kamerinės muzikos koncertuose ar grodamas koncertus su orkestru, bet ir dėka savo įkurtos „Viola Commissioning Circle“ (VCC) naujų kūrinių inicijavimo programos. Jos pagrindu žymiausi pasaulio kompozitoriai sukūrė nemažą vertingą repertuarą altui ir jį nuolat sėkmingai plečia kasmet.
„Mano manymu, altas turi labiausiai intriguojantį balsą tarp visų styginių instrumentų“, – yra sakęs atlikėjas. „Kitų styginių instrumentų dydžiai yra aiškiai nustatyti, tuo tarpu altų matmenys tarpusavyje skiriasi – todėl visi altai skamba kiek skirtingai. Tai visada šiek tiek „netobulas“ instrumentas, turintis ypatingo charakterio. Galimybė girdėti tokį skambesį plačiame orkestro kontekste yra be galo jaudinanti. Manau, todėl tiek daug XX a. kompozitorių taip traukė rašyti kūrinius altui“, – apie savo instrumento išskirtinumą kalbėjo garsusis virtuozas.
Praeitą sezoną Lawrence‘as buvo reziduojantis menininkas viename svarbiausių Europos kultūros objektų – Londono „Southbank Centre“. Čia jis surengė rečitalį kartu su garsiu britų kompozitoriumi ir pianistu Thomasu Ad?su, o kartu su Esa-Pekka Saloneno diriguojamu Londono Philharmonia orkestru atliko Magnuso Lindbergo Koncerto altui premjerą Jungtinėje Karalystėje. Tarp kitų jo rezidencijos akcentų – gyvą muziką ir kino projekcijas jungiantis projektas „Lock-in“ bei projektas „Reflections“ su kūrybine studija „?me“, kuriame koncertinė erdvė virto įtraukiančiu multimedijų instrumentu.
Taip pat praėjusį rudenį ypatingo pasisekimo sulaukė ir jo pasirodymas su Škotijos orkestru, kuriame Lawrence‘as atliko Anderso Hillborgo Koncertą altui – jis nuskambės ir koncerte Vilniuje. „Nuostabus kūrinys, sukurtas išnaudojant Lawrence’o Powerio virtuoziškumą ir charizmatišką muzikinę asmenybę“, – rašė „Edinburgh Music Review“.
Pasaulinio garso britų alto virtuozo Lawrence’o Powerio pasirodymas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru – lapkričio 7 d. LVSO koncertų salėje Vilniuje. Bilietus platina „Bilietai.lt“