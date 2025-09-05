„Vilnius Jazz“ gurmanus gaivins maištingo Prancūzijos džiazo gūsiai

„Vilnius Jazz“ scenoje išgirsime (spalio 15 d.), Strasbūro „Jazzdor“ festivalyje pristatytą „Improdimensijos orkestro“ programą, vilniečių parengtą drauge su prancūzų improvizuotojais Marcu Ducret, Bruno Chevillon‘u, Peteriu Bruunu, šveicaru Samueiliu Blaseriu.
„Vilnius Jazz“ festivalis yra „Improdimensijos orkestro“ krikštatėvis: čia 2020 metais debiutavo šis kolektyvas, sužavėdamas publiką azartu, išradingumu, neįprastais ausiai skambesiais. „Vilnius Jazz“ scenoje „Improdimensijos orkestras“ jau yra pristatęs dvi savo lyderių Liudo Mockūno ir Arno Mikalkėno autorinės muzikos programas, šio orkestro muzikantų ansamblius ir pasirodęs su M.Ducret. Dabar laukia nauja kolektyvo programa, sudaryta iš M.Ducret ir L.Mockūno kūrinių.
Prancūzų džiazui festivalyje atstovaus net trys grupės. Vieną įdomiausių savo projektų „Bonbon Flamme“ pristatys (spalio 15 d.) prancūzų violončelininkas Valentinas Ceccaldi, pakvietęs kartu groti nepaprastai kūrybingas asmenybes iš Prancūzijos, Belgijos ir Portugalijos. Šio kvarteto muzika stebina improvizuotojų vaizduote, yra kupina netikėtumų.
Neseniai „Bonbon Flamme“ triumfavo asociacijos „Jazzé Croisé“ (AJC) konkurse (buvo atrinkta tarp trijų įspūdingiausių grupių iš 80-ties). Ši asociacija remia ambicingus džiazo projektus ir jų tarptautinę sklaidą. Ji skyrė „Bonbon Flamme“ kūrybos grantą ir gruodžio pradžioje pristatys šią grupę tarptautinei džiazo prodiuserių, žurnalistų ir kitų profesionalų auditorijai. „Bonbon Flamme“ muziką AJC apibūdina kaip „laukine energija trykštantį džiazo, „noise“, dekonstruoto bliuzo ir „groove“ mišinį“.
„Vilnius Jazz“ festivalyje grupė gros savo naujo albumo, įkvėpto mistiškos meksikiečių Mirusiųjų dienos atmosferos, kompozicijas.
Gaivią klasikinio roko ansamblio reinkarnaciją festivalyje įkūnys (spalio 19 d.) prancūzų gitaristo ir kompozitoriaus Julieno Desprez suburtas trio „Abacaxi“. Jo muziką kritikai vadina „intensyvaus elektrinio garso skulptūromis“. Šio trio pasirodymuose susilieja „noise“, fankrokas, garso menas ir vizualinis šou su šviesos blyksnių choreografija bei stepą primenančiu gitaristo šokiu grojant efektų pedalais. Pasak žurnalo „DownBeats“, šiuo metu tai vienas įdomiausių džiazo padangėje tarpžanrinių ansamblių.
Po dešimties metų pertraukos į „Vilnius Jazz“ sceną grįžta kertinė Prancūzijos džiazo asmenybė – smuikininkas Dominique Pifarély, šį kartą grosiantis (spalio 16 d.) su tokio pat kalibro prancūzų žvaigžde pianistu ir kompozitoriumi Francois Couturier.
Muzikantai suvienijo savo talentus solidžiai programai po beveik trijų dešimtmečių pertraukos nuo 1997-ųjų, kai prestižinė Vokietijos įrašų kompanija ECM išleido šio dueto albumą „Poros“. Šių metų pradžioje ECM pristatė naują dueto darbą „Preludes and Songs“ („Preliudai ir dainos“), kurio muzikai bus skirtas festivalio koncertas.
Pasak D.Pifarély, tai nėra dueto sugrįžimas į praeitį. „Mes susitinkame dabartyje, kurią abu pasiekėme skirtingais keliais. Todėl siekėme pasidalyti idėjomis įsiklausydami į vienas kitą, gerbdami vienas kito patirtį“, – aiškino smuikininkas.
„Preludes and Songs“ – tai muzikantų kelio tęsinys, brandžiai įpasminant jųdviejų kūrinius ir džiazo standartais tapusias Duke'o Ellingtono, G.Gershwino, J.J.Johnsono, J.Brelio kompozicijas. Improvizacija – tik vienas kelių, atvedusių D.Pifarély ir F.Couturier į šiandieną. Šių menininkų techninė meistrystė, platus akiratis ir laki vaizduotė leidžia jiems sklandžiai migruoti tarp džiazo, šiuolaikinės akademinės ir improvizacinės muzikos pasaulių.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt Platesnė informacija apie festivalį – vilniusjazz.lt
Festivalisdžiazasprancūzų kultūra
