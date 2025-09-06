Operos „Lietuviai“ premjeros svečius ant teatro laiptų pasitiko viduramžių karžygiai

Pamatyti „Lietuvių“ premjeros penktadienio vakarą į teatrą atvyko kadencijas baigusios Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga ir Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, užsienio valstybių ambasadoriai ir operos teatrų vadovai, operos pastatymą mecenavusio Vilniaus klubo nariai, žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai.
Italų kompozitoriaus Amilcare‘s Ponchielli (1834–1886) opera „Lietuviai“ priklauso klasikinės operos repertuarui. Jos libretas buvo sukurtas remiantis lietuvių poeto Adomo Mickevičiaus, rašiusio lenkų kalba, populiariąja poema „Konradas Valenrodas“. Pasaulinė šios operos premjera 1874 m. įvyko garsiajame Milano „La Scala“ teatre. Lietuviai „Lietuvius“ pirmą kartą pastatė 1981 m. Čikagos lietuvių operoje.
Pagrindinis naujojo „Lietuvių“ pastatymo autorius – garsus argentiniečių režisierius Hugo de Ana, taip pat sukūręs premjeros scenografiją ir kostiumus. Jam talkino muzikos vadovas Gianluca Marcianò, šviesų dailininkas Valerio Alfieri, vaizdo projekcijų dailininkas Sergio Metalli, choreografijos ir judesio režisierius Michele Cosentino.
Penktadienio vakarą scenoje dainavo operos solistai Viktorija Miškūnaitė (Aldona), Denisas Pivnickis (Valteris/Konradas), Tadas Girininkas (Albanis), Eugenijus Chrebtovas (Arnoldas), Konstantinas Tomanas (Vitoldas). Šeštadienio vakarą juos keis Sandra Janušaitė, Kristianas Benediktas, Liudas Norvaišas, Steponas Zonys ir Alfredas Miniotas.
LNOBT orkestrui „Lietuvių“ spektakliuose vadovauja teatro vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, teatro choro meno vadovas – Česlovas Radžiūnas.
„Lietuvių“ premjeriniai spektakliai LNOBT scenoje skambės iki rugsėjo 12 dienos. Naujasis repertuaro pastatymas sugrįš ir ateinančią žiemą: jį numatyta rodyti nuo 2026 metų sausio 30 iki vasario 1 dienos.