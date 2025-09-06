Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
KultūraScena

Operos „Lietuviai“ premjeros svečius ant teatro laiptų pasitiko viduramžių karžygiai

2025 m. rugsėjo 6 d. 14:58
LNOBT inf.
106-asis LNOBT sezonas atidarytas! Pirmasis Lietuvos vardą garsinančios Amilcare Ponchielli operos „Lietuviai“ pastatymas, sukurtas specialiai LNOBT scenai, suviliojo didžiulį būrį muzikos gerbėjų. Ant teatro laiptų juos pasitiko legendiniai viduramžių karžygiai.
Daugiau nuotraukų (94)
Pamatyti „Lietuvių“ premjeros penktadienio vakarą į teatrą atvyko kadencijas baigusios Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga ir Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, užsienio valstybių ambasadoriai ir operos teatrų vadovai, operos pastatymą mecenavusio Vilniaus klubo nariai, žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai.
Italų kompozitoriaus Amilcare‘s Ponchielli (1834–1886) opera „Lietuviai“ priklauso klasikinės operos repertuarui. Jos libretas buvo sukurtas remiantis lietuvių poeto Adomo Mickevičiaus, rašiusio lenkų kalba, populiariąja poema „Konradas Valenrodas“. Pasaulinė šios operos premjera 1874 m. įvyko garsiajame Milano „La Scala“ teatre. Lietuviai „Lietuvius“ pirmą kartą pastatė 1981 m. Čikagos lietuvių operoje.
Pagrindinis naujojo „Lietuvių“ pastatymo autorius – garsus argentiniečių režisierius Hugo de Ana, taip pat sukūręs premjeros scenografiją ir kostiumus. Jam talkino muzikos vadovas Gianluca Marcianò, šviesų dailininkas Valerio Alfieri, vaizdo projekcijų dailininkas Sergio Metalli, choreografijos ir judesio režisierius Michele Cosentino.
Penktadienio vakarą scenoje dainavo operos solistai Viktorija Miškūnaitė (Aldona), Denisas Pivnickis (Valteris/Konradas), Tadas Girininkas (Albanis), Eugenijus Chrebtovas (Arnoldas), Konstantinas Tomanas (Vitoldas). Šeštadienio vakarą juos keis Sandra Janušaitė, Kristianas Benediktas, Liudas Norvaišas, Steponas Zonys ir Alfredas Miniotas.
LNOBT orkestrui „Lietuvių“ spektakliuose vadovauja teatro vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, teatro choro meno vadovas – Česlovas Radžiūnas.
„Lietuvių“ premjeriniai spektakliai LNOBT scenoje skambės iki rugsėjo 12 dienos. Naujasis repertuaro pastatymas sugrįš ir ateinančią žiemą: jį numatyta rodyti nuo 2026 metų sausio 30 iki vasario 1 dienos.
lietuviaiOperapremjera
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.