Nacionalinė filharmonija pradeda 85-ąjį sezoną ir kviečia jį pasitikti su M. K. Čiurlioniu

„Tęsiame M. K. Čiurlionio 150-metį. Šiai progai skirtos programos skambės ir Lietuvoje, ir užsienyje. Antai Lietuvos kamerinio orkestro (LKO) ir jo meno vadovo bei dirigento, smuikininko Sergejaus Krylovo bei pianisto Luko Geniušo laukia pasirodymas Varšuvos filharmonijoje, Čiurlionio kvartetas koncertuos Rygoje, LKO Čiurlionį atliks ir Mažeikių festivalyje, o Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO) su meno vadovu ir vyr. dirigentu Modestu Pitrėnu pasirodys kaimyninėje Latvijoje, Cėsių koncertų salėje. Jubiliejiniams metams bus skirti ne tik pavieniai Filharmonijos koncertai, bet ir bene laukiamiausias šio sezono renginys – IX Vilniaus fortepijono festivalis „Diptichas Čiurlioniui“.
Atsispiriant nuo Čiurlionio, svarbus šį sezoną bus visas nacionalinės muzikos reprezentacijos laukas – bendradarbiaujant su festivaliu „Gaida“ skambės gausybė naujų kūrinių, lauks susitikimai su jas atliksiančiais žymiais atlikėjais, lietuvių kompozitorių kūrinių premjeros yra numatytos LNF kolektyvų – Čiurlionio ir Vilniaus kvartetų bei ansamblio „Musica humana“ – programose“, – sako LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė.
LNF 85-ojo sezono atidarymo šventė vyks rugsėjo 20-ąją. Koncerte „Čiurlionio kodas III“ išvysime didžiausią Filharmonijos kolektyvą – LNSO, o jam diriguos pagrindinis kviestinis maestro Victorienas Vanoostenas. Solo fortepijonu skambins lenkų fortepijono žvaigždė Szymonas Nehringas. „Čiurlionio kodas III“ – tai dviejų pavasario sezono koncertų, skirtų 150-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms, tąsa. Taip pat skambės lenkų kompozitorių muzika bei Richardo Strausso simfoninė poema „Mirtis ir pragiedrėjimas“.
Rugsėjį, minint M. K. Čiurlionio gimtadienį, Filharmonijos scenoje vyks ir partnerių rengiamo festivalio „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį“ atidarymo ir uždarymo koncertai: 17 d. atidaryme skambins pianistai Dmitri Levkovichius ir George’as Li, o rugsėjo 22 d. festivalį uždarys pianistai Andrew Brownellis, Gustavas Piekutas, Szymonas Nehringas, Dmitry Mayboroda ir Rokas Zubovas. Pasak šio festivalio meno vadovo ir rengėjo Justo Šerveniko, tai – simbolinė garsių pianistų dovana garsiajam Lietuvos menininkui.
Čiurlionio vardas ne kartą skambės ir tolesnėse Filharmonijos 85-ojo sezono koncertinėse programose, rengiamose ir LNF kolektyvų, ir čia koncertuosiančių svečių, pavyzdžiui, spalio 12 d. laukiama intriguojančios programos „Lietuvos ir Ukrainos duetų dedikacija Čiurlionio metams“. O štai lapkričio 15–29 d. vyksiantį IX Vilniaus fortepijono festivalį pradės premjera – M. Pitrėno diriguojamas LNSO pirmą kartą atliks Arvydo Malcio „Dedikaciją Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“. „Džiaugiamės galėdami įvairiai – koncertais, gastrolėmis, muzikiniais įrašais – prisidėti prie Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo“, – sako LNSO meno vadovas M. Pitrėnas.
Čiurlioniui skirtas IX Vilniaus fortepijono festivalis jo meno vadovės, pianistės Mūzos Rubackytės rūpesčiu vėl taps neabejotinu fortepijono muzikos mylėtojų traukos centru ir praturtins sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose gros pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Filharmonijos salėje išgirsime skambinant pačią Mūzą Rubackytę, Guodą Gedvilaitę, Denis Pascalį, Philippe’ą Cassard’ą, François-Frédéricą Guy, prancūzų fortepijono legendą Jeaną Efflamą Bavouzet, 2024 m. Klivlando konkurso nugalėtoją Jamesą (Zijian) Wei, 2024 m. Klivlando ir 2025 m. Vano Cliburno konkursų nugalėtoją Evreną Ozelį ir 2022 m. Vano Cliburno konkurso laureatę Anną Geniušienę, jaunuosius Lietuvos talentus. Festivalį turėtų vainikuoti ilgai laukta premjera – M. Rubackytei dedikuotas maestro Stefano Lano Antrasis koncertas fortepijonui.
85-ąjį sezoną koncertuose bus paminėtos įvairios sukaktys. Antai spalio 5 d. japonų pianistas Yusuke Ishii surengs rečitalį Vytauto Bacevičiaus 120-mečiui, spalio 11 d. estų muzikai („Glasperlenspiel Sinfonietta“, Hansas Christianas Aavikas, Andres Kaljuste) atliks programą Arvo Pärto 90-mečiui, lapkričio 30 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 80-mečiui skambės koncertas „Alumni grandi“, įvairiuose koncertuose, o ypač IX Vilniaus fortepijono festivalyje bus įprasmintas ir Čiurlionio amžininko Maurice’o Ravelio 150-metis. Filharmonijos ansamblis „Musica humana“ dar kartą kvies paminėti veiklos 50-metį – spalio 15 d. šia proga numatytas koncertas „Musica humana 50. Post scriptum“.
LNSO, kaip ir Filharmonija, minės savo 85-metį, o LKO – 65-metį. Pastarasis orkestras savo 65-ąjį sezoną pradės spalio 4 d. koncertu su meno vadovu, solistu ir dirigentu S. Krylovu ir italų violončelininku, kompozitoriumi Giovanni Sollima. Abu orkestrai spalį koncertuos festivalyje „Gaida“, žadančiame įspūdingus susitikimus su neeilinio ryškumo solistais bei dirigentais ir pažintį su aktualia muzika. Abu orkestrus lapkritį girdėsime IX Vilniaus fortepijono muzikos festivalyje. Gruodis tradiciškai bus praturtintas šių orkestrų parengtomis šventinėmis programomis, bilietais į kurias verta pasirūpinti gerokai iš anksto.
„Žvelgiant jau vien į Filharmonijos 85-ojo sezono pirmo pusmečio koncertų pasiūlą norisi pasidžiaugti žanrų ir progų įvairove, besitęsiančiais partneriškais ryšiais su įvairiomis koncertinėmis organizacijomis ir diplomatinėmis atstovybėmis, savo šalies atlikėjų siūlomomis įdomiomis, konceptualiomis programomis ir visų laukiamais susitikimais su garsiais užsienio svečiais – nuo kaimynų lenkų ir estų pasirodymų iki muzikų iš JAV ar Tolimųjų Rytų. Tikėtina, sulauksime ir Jeruzalės simfoninio orkestro bei solistų Juliano Rachlino, Sarah McElravy, Alono Karivo pasirodymo, jų koncertas numatytas gruodžio 11-ąją“, – sako R. Prusevičienė.
Vertindama savo publikos lojalumą Filharmonija 85-ąjį sezoną vėl taiko abonementines nuolaidas. Klausytojai, pasirinkę tris–keturis Filharmonijos rengiamus koncertus, galės įsigyti bilietų su 25 proc. nuolaida, o pasirinkusieji penkis ir daugiau koncertų bilietų įsigis su 30 proc. nuolaida. Svarbi išimtis – nuolaida netaikoma žemiausios kainos kategorijos bilietams, taip pat didelės paklausos ir ypatingo statuso koncertų bilietams. Abonementas galioja tik Filharmonijos organizuojamiems renginiams, vykstantiems Didžiojoje salėje, rugsėjo 17 d. – gruodžio 21 d. (išskyrus gruodžio 21 d. 12 val. koncertą), o įsigyti jį galima tiek Filharmonijos kasose, tiek per kakava.lt.
Visą LNF 85-ojo sezono programą rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt. Kviečiame pasinaudoti šį sezoną siūlomu abonementu ir laukiame Jūsų koncertuose! LNF 85-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.
