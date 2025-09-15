Vilniuje – ypatingas audiovizualinio meno ir muzikos renginys: laukia įspūdingas koncertas

Vienas žymiausių Lenkijos šiuolaikinės muzikos kolektyvų „Kwartludium“ susibūrė 2002 m. Ansamblis yra pasirodęs daugelyje prestižinių festivalių visame pasaulyje, tarp jų – „Unsound“ Niujorke, „Varšuvos rudenyje“, Pekino modernios muzikos festivalyje, Daegu šiuolaikinės muzikos festivalyje, „Loop Festival“ Briuselyje, „Svensk Musikvår“ Stokholme, „Klang“ Kopenhagoje, „Musica Viva“ Lisabonoje ir kt.
„Kwartludium“ taip pat koncertavo Australijoje, Pietų Korėjoje, Kinijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Italijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Serbijoje, Gruzijoje ir Turkijoje. Kvarteto kūrybinę veiklą reprezentuoja įrašai, išleisti tokiose leidyklose kaip „Dux“, „Requiem Records“, „Touch“, taip pat bendradarbiavimas su Lenkijos radiju, „TVP Kultura“, „Polmic“, „WDR 3“ ir „Deutschlandfunk“.
Kolektyvas išsiskiria ne tik ypatinga sudėtimi, bet ir didžiuliu dėmesiu naujausiai muzikai – jo repertuare gausu šiandienos kompozitorių kūrinių, parašytų specialiai šiam ansambliui. „Kwartludium“ jau yra pristatęs dešimtis pasaulinių premjerų, taip pat svarbią vietą jo veikloje užima šiuolaikinė improvizacinė muzika. Ansamblis buvo apdovanotas Lenkijos kompozitorių sąjungos garbės prizu už indėlį į šiuolaikinės lenkų muzikos sklaidą.
Koncerte Vilniuje „Kwartludium“ atliks gamtos įkvėptus audiovizualinius kūrinius, metaforiškai kviečiančius pasinerti tarp medžių. Pasirodymo metu skambės žinomos lietuvių kompozitorės Egidijos Medekšaitės kūrinio „Prakanda“ pasaulinė premjera ir vieno originaliausių Lenkijos elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūrėjų Michało Jacaszeko darbas „Catalogue des Arbres“ („Medžių katalogas“).
Pastarojo kūrinio premjera įvyko garsiajame Niujorko „Unsound“ festivalyje, taip pat skambėjo „Sonic Acts“ festivalyje. „Catalogue des Arbres“ gimė iš susižavėjimo gamta ir yra susijęs su žymiojo prancūzų kompozitoriaus Olivier Messiaeno „Catalogue d’oiseaux“ („Paukščių katalogas“), kuriame paukščių giesmės „išverstos“ į muziką. M. Jacaszeko ir „Kwartludium“ projekte susijungia lauko įrašai, instrumentinės improvizacijos ir ištraukos iš O. Messiaeno kūrinių.
Originalų garsinį sąlytį su gamta siūlantį kūrinį lydi įspūdingos vizualizacijos. Remdamasis šia muzika ir įkvėptas Lenkijos tapytojo Leono Tarasewicz darbų, portugalų režisierius ir videomenininkas Pedro Maia sukūrė vizualizacijas, naudodamas M. Jacaszeko ir savo paties nufilmuotus medžių ir lapų video fragmentus, kuriuos papildomai apdorojo analogine vaizdo manipuliacija.
Taip pat koncerte nuskambės žinomos lietuvių kompozitorės Egidijos Medekšaitės naujo kūrinio „Prakanda“ pasaulinė premjera. Dažnai tekstilės raštų įkvėptą jos muziką šįkart inspiravo medžių rievės. „Jos man priminė dykumos paviršių, vandenyną, vandens raštus – asociacijos galėtų būti begalinės. Kiekviena medžio rievė turi savo struktūrą, formą ir išvaizdą; jos tapo pagrindiniu mano įkvėpimo šaltiniu.
Muzikoje šiuos vaizdus perkėliau į daugybę garsinių raštų, o kūrinio struktūra paremta nepriklausomomis melodinėmis linijomis, kurių kiekviena turi savo laiką, aukštį, tembrą ir artikuliaciją“, taip apie savo naują kūrinį pasakojo kompozitorė. Kūrinio „Prakanda“ muziką lydės videomenininko Luko Miceikos vizualizacijos.
Vieno žymiausių Lenkijos šiuolaikinės muzikos kolektyvų „Kwartludium“ audiovizualinis koncertas – spalio 26 d., Naujuosiuose LMTA rūmuose, Teatro salėje. Bilietus platina „Bilietai.lt“. Koncerto partneris – Lenkijos institutas Vilniuje. Festivalį „Gaida 2025“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
