LNSO, V. Vanoostenas ir Sz. Nehringas Filharmonijos 85-ąjį sezoną pradės programa „Čiurlionio kodas III“

Koncertų ciklas „Čiurlionio kodas“ – tai Lietuvos nacionalinės filharmonijos dedikacija M. K. Čiurlioniui, minint 150-ąjį kompozitoriaus ir dailininko gimtadienį. Šią iškilią progą Filharmonija ir LNSO sumanė įprasminti geografine M. K. Čiurlionio laikmečio retrospektyva, apie kurią pats kompozitorius nežinojo. Ciklas apima paties Čiurlionio ir jo amžininkų, tokių kaip Lili Boulanger ar Samuelis Coleridge’as-Tayloras, kūrinius bei muziką, kurios sąsajos su Čiurlioniu gana netikėtos: ne tik muzikinės, bet ir vaizdinės.
Du ciklo koncertai jau įvyko Filharmonijos pavasario sezone, o trečioji programa „Čiurlionio kodas III“ taps simboline dovana rugsėjo 22 d. minimo kompozitoriaus ir dailininko gimtadienio proga. Koncerto pradžioje skambės M. K. Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“ – vienas iš nebaigtų, tik vėliau rekonstruotų Čiurlionio opusų.
Po trečiuoju Čiurlionio kodu greta uvertiūros „Kęstutis“ slepiasi M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų opusai, atspindintys skirtingas Europos modernizmo linijas.
Programoje numatyti lenkų kompozitoriai Eugeniuszas Morawskis-Dąbrowa ir Ignacy Janas Paderewskis. Pastarojo Koncertą fortepijonui ir orkestrui a-moll skambins taip pat lenkas, pianistas Szymonas Nehringas. Neatsitiktinai tad koncerto partneris yra Lenkijos institutas Vilniuje – bičiuliškas šalių bendradarbiavimas lieka svarbus visais laikais.
Kompozitorius E. Morawskis – M. K. Čiurlionio bendramokslis Varšuvos muzikos institute, artimas viso gyvenimo bičiulis, kuriam Čiurlionis dedikavo vieną savo simfoninių poemų. LNSO koncerte išgirsime E. Morawskio Simfoninę poemą „Nevermore“ („Niekada“).
Lenkų kompozitorių ir politinį veikėją I. J. Paderewskį Čiurlionis galėjo sutikti studijuodamas Varšuvoje ar Leipcige. Nors nėra žinių, kad kūrėjų keliai būtų susikirtę, juodu sieja dėmesys tautinės kultūros puoselėjimui.
Koncertą vainikuosianti Richardo Strausso simfoninė poema „Mirtis ir pragiedrėjimas“ („Tod und Verklärung“) – tai jaunojo R. Strausso žvilgsnis į menininko mirties procesą. R. Straussas ir M. K. Čiurlionis priklauso skirtingoms muzikinėms tradicijoms, tačiau jų kūrybą jungia simbolizmo motyvas, ypač ryškus abiejų pamėgtame simfoninės muzikos žanre – simfoninėse poemose.
LNSO sezono pradžios koncerte susitiks du veržlūs, Lietuvos publikos simpatijas jau pelnę muzikai – prancūzų maestro V. Vanoostenas, kurį LNSO įsimylėjo nuo pat pirmos repeticijos ir entuziastingai bendradarbiauja kaskart jam stojus prie dirigento pulto, ir Sz. Nehringas – kol kas vienintelis lenkas, nugalėjęs viename didžiausių pasaulyje tarptautiniame Arthuro Rubinsteino pianistų konkurse Tel Avive (2017 m.). Šis laimėjimas atvėrė duris į svarbiausias pasaulio koncertų sales: „Carnegie Hall“ Niujorke, Hamburgo „Elbphilharmonie“, Barselonos „Palau de la M?sica Catalana“, Berlyno „Konzerthaus“ ir filharmoniją, Vienos „Musikverein“, Miuncheno „Herkulessaal“.
Filharmonijos ir LNSO 85-ojo sezono atidarymo koncertas „Čiurlionio kodas III. LNSO, Szymon Nehring, Victorien Vanoosten" vyks rugsėjo 20 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje.