Lietuvoje pristatomas naujas miuziklas vaikams „Mėlyna sraigė“ – istorija apie šilelio išsaugojimą ir bendrystės galią

„Mėlyna sraigė“ – vienas vos iš kelių profesionalių miuziklų vaikams Lietuvoje.
„Pastebime, kad muzikinių spektaklių vaikams itin trūksta. Norime parodyti, kad vaikiškas teatras gali būti kokybiškas, modernus ir įtraukiantis – toks, į kurį norisi sugrįžti,“ – sako Vaidilos teatro vadovė Inga Kuliavienė.
Šilelio istorija, suvienijanti vaikus
Miuziklas pasakoja apie Mėlynąją Sraigę – mažą, bet didelę širdį turinčią heroję, suburiančią miško gyventojus bendrai kovai už jų namų – Šilelio – išsaugojimą. Iš pirmo žvilgsnio lėta ir nedrąsi sraigė, tačiau susidūrusi su sunkumais, ji atranda savyje jėgų ir tikrų draugų, kurie padeda suprasti: kartu įveikti kliūtis – daug lengviau.
„Per muzikinę pasaką žymiai lengviau įtaigiai mažiesiems žiūrovams papasakoti, kaip svarbu išsaugoti mišką, parodyti, kokie gyventojai ten gyvena ir jų lūpomis nušviesti visą Mėlynių šilelio istoriją.
Miuzikle miško gyventojai gražiai sutapatinti su žmonėmis, kuriems svarbiau savi reikalai nei šilelio išsaugojimas. Tačiau susidūrus su grėsme atsiskleidžia bendrystės galia. Istorijos pabaigoje vaikai patys pataria miško gyventojams ką daryti, kad pikti medkirčiai neiškirstų šilelio“, – dalinasi mintimis režisierė Gražina Kapčiuvienė.
Herojė, artima kiekvienam
„Argi nenorėtume, kad kiekviename iš mūsų gyventų tokia Mėlyna Sraigė – įsiklausanti, empatiška, girdinti mišką, serganti už jo išsaugojimą. Turinti įvairių draugų ir priimanti kitą tokį, koks jis yra, ir nepasiduodanti ištikus sunkumams, o suvienijanti visus bendrai kovai. Kiekvienas mūsų balsas ir kiekviena net maža pastanga yra labai svarbi, siekiant bendro tikslo. Ko negali vienas, galime visi kartu“, – teigia miuziklo autorė Inga Šeduikienė.
Mėlynos Sraigės personažas gimė iš meilės miškui, kuriame kiekvienas vabalėlis ir šapelis yra svarbūs.
„Tačiau kartais nutinka taip, kad būdami patys sau reikšmingi pametame bendrystės idėją ir tik ištikus bėdai sugebame susivienyti. Gal kartu mums pavyks išsaugoti Mėlynių šilelį ir jo gyventojus? – teiraujasi miuziklo autorė ir priduria: – Mėlyna Sraigė – tai herojus, kuria norėčiau būti kasdieniniame gyvenime. Ji lėtai apmąsto kiekvieną žingsnį, geba pasimėgauti akimirka – skrendančiu debesiu, mėlynės spalva ir skoniu, samanų kvapu.
Draugystė jai reiškia labai daug – ji tiki kiekvieno išskirtinumu, nes pati yra kitokia – ji Mėlyna, lėta, bet gebanti suburti visus bendram tikslui. Nors pasakojimo eigoje ji pasijunta vieniša ir atstumta iškilusioje bėdoje, galiausiai visi Šilelio gyventojai ir net piktieji priešai KIRTĖJAI įsiklauso į Mėlynosios Sraigės argumentus ir sutelkia jėgas Mėlynių Šilelio išsaugojimui!“
Žaisminga ir prasminga istorija
Spektaklyje netrūks nei muzikos, nei šypsenų, tačiau jame užkoduota gilesnė žinutė.
„Mėlynoji Sraigė savo rageliais prisiliečia prie mažų ir didelių širdelių. Tai miuziklas, kuris kiekvieną kartą priverčia suklusti ir įsiklausyti – į gamtą, į kitą, į save,“ – pabrėžia režisierė Dalia Šaltenytė.
Spektaklis skirtas vaikams nuo 4 iki 10 metų, tačiau jo vizualiniai sprendimai, humoras ir šiuolaikiška muzika patiks ir suaugusiesiems.
„Šiuolaikiniams vaikams reikia istorijų, kurios ne tik linksmina, bet ir įkvepia. Norėjau sukurti spektaklį, kuris skatintų kalbėtis apie jausmus, empatiją, pagalbą kitam. „Mėlyna sraigė“ – būtent apie tai,“ – sako režisierė.
Miuzikle skambės originali muzika, kurią atliks profesionalūs aktoriai ir muzikantai. Mažieji žiūrovai scenoje sutiks Boružę, Kurmį, Žiogą, Skruzdėlytes, Vorą, Bitutes, Laumžirgį ir Kamanę – spalvingus personažus, kurie kartu su Mėlyna Sraige išgyvens draugystės ir išbandymų kelionę.
„Kažkada išgirdau posakį, kad mes visi turime nusišypsoti kiekvienam sutiktam vaikui – taip jis išmoksta, kad pasaulis yra geras. Tad pasirinkę šį miuziklą mūsų repertuarui, norime ne tik nusišypsoti vaikams, bet ir žaismingai parodyti, kokia turi būti meilė gamtai ir artimui,“ – sako Vaidilos teatro vadovė Inga Kuliavienė.
Miuziklo premjera – spalio 26 d. „Vaidilos teatre“ Vilniuje, vėliau planuojamos gastrolės kituose Lietuvos miestuose.
„Mėlyną sraigė“ taps gražiu atradimu šeimoms. Tikime, kad šis muzikinis spektaklis ras savo žiūrovą, užsitarnaus mažųjų teatro lankytojų simpatijas ir sėkmingai keliaus po Lietuvą,“ – teigia I. Kuliavienė.
Pirmieji spektakliai vyks:
Spalio 26 d. (sekmadienį), 15:00 – Vilnius, Vaidilos teatras
Lapkričio 29 d. (šeštadienį), 15:00 – Vilnius, Vaidilos teatras
Gruodžio 21 d. (sekmadienį), 15:00 – Vilnius, Vaidilos teatras
Bilietai – nuo 20 € bilietai.vaidilosteatras.lt