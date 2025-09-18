Operos žvaigždės J. J. Orlińskio koncertą Vilniuje pradės publikos numylėtinių NIKO specialiai parengta muzikinė programa

Šį koncertą pradės lietuvių publikos numylėtiniai – Vilniaus miesto ansamblis NIKO ir dirigentas, kompozitorius Gediminas Gelgotas, kurie atliks ekskliuzyvinę programą su kerinčiais Maxo Richterio, Ludovico Einaudi ir paties Gedimino Gelgoto kūriniais.
Gediminas Gelgotas ir NIKO atliks specialiai šiam vakarui sukurtą vientisą muzikinę programą, kurioje skambės klausomiausio gyvo kompozitoriaus Ludovico Einaudi, virš milijardo perklausų surinkusio ir virš milijono albumų pardavusio Maxo Richterio ir Dalai Lamai bei Popiežiui Pranciškui koncertavusio paties G. Gelgoto kūriniai.
Įdomu tai, kad visa skambėsianti muzika yra įkvėpta baroko arba cituoja šios epochos kompozitorius: NIKO programa taps labai simboliška įžanga į „#LetsBaRock“ – įstabų baroko ir šiuolaikinės, džiazo, poproko muzikos miksą.
Koncertą pradės G. Gelgoto sukurtos XVII a. kompozitoriaus Pancrace’o Royerio kūrinio „Vertigo“ rekompozicijos pasaulinė premjera. Po to skambės Ludovico Einaudi „Sequence“ iš naujausio kompozitoriaus albumo „The Summer Portraits“ (leid. „Deutsche Grammophon“, 2025).
Kaip pasakojo L. Einaudi, šio kūrinio atsiradimui daug įtakos turėjo baroko kompozitorių Antonio Vivaldi bei Johno Eccleso muzika. Pastarojo kūrėjo muzikos atgarsiai taip pat aiškiai girdimi ir šiame koncerte skambėsiančiame Maxo Richterio kūrinyje „Love Song“ iš jo albumo „In A Landscape“ (2024). Koncerte NIKO atliks ir dar vieną M. Richterio kūrinį iš to paties albumo „And Some Will Fall“, kuriame kompozitorius naudoja lėtus arpedžio ir styginių faktūras, atspindinčias baroko epochos kontrapunktinį stilių.
Be to publika išgirs ir anksčiau sukurtą G. Gelgoto kompoziciją „Sanctifaction“, kuri prasideda ryškiai barokine įžanga, vėliau kontrastuojančia su ritmiška ir aštria kūrinio muzikine medžiaga.
Vilniaus miesto ansamblis NIKO – styginių instrumentų grupė, žinoma dėl savo patrauklių ir originalių pasirodymų, atliekanti progresyviąją klasikinę muziką mintinai, integruojanti į savo pasirodymus aukščiausio lygio styginių instrumentų meistriškumą bei minimalistinius vizualinius scenos efektus.
Muzikavimo džiaugsmas, originalumas, drąsa ir išskirtinė atlikimo kokybė – visi šie žodžiai tinka apibūdinti NIKO. Pastaraisiais metais NIKO debiutavo pasaulinio lygio salėse, tokiose kaip Niujorko „Weill Recital at Carnegie Hall“, Leipcigo „Gewandhaus“, Londono „Saint Martin-in-the-Fields“ ir „Roundhouse“, Ciuricho „Tonhalle“, Ekso „Grand Théâtre de Provence“, Liepojos „Great Amber“, Odesos filharmonija.
NIKO taip pat pasirodė Jo Šventenybės Dalai Lamos bei Popiežiaus Pranciškaus vizitų Lietuvoje metu, koncertavo Jos Ekscelencijai Norvegijos Karalienei Sonjai. Ansamblis bendradarbiauja su pasaulinio lygio atlikėjais, tarp kurių – Kristjan Järvi, David Geringas, Roman Patkoló Mari Samuelsen, David Nebel, Peter Gregson, Ksenija Sidorova, Ole Edvard Antonsen, Janusz Wawrowski, Francesco Tristano ir kiti. 2006 m. NIKO įkūrusio kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto muzika skamba prestižiniuose Europos festivaliuose.
Vilniaus miesto ansamblis NIKO su Gediminu Gelgotu pradės operos žvaigždės, kontratenoro J. J. Orlińskio išskirtinį koncertą „#LetsBaRock“ – rugsėjo 23 d. LVSO Koncertų salėje Vilniuje. Bilietus platina „Bilietai.lt“.