„Vilnius Jazz“ triptiko kūrėjai nusilenks Lietuvos kultūros šviesuoliams

Spalio 17 d. Vytautas Labutis, Tomas Kutavičius, Juozas Milašius, Arkadijus Gotesmanas ir Kristupas Gikas su žinomų videomenininkų komanda ir reperiu Pijumi Opera Vilniaus senajame teatre pristatys unikalų, specialiai festivaliui sukurtą triptiką „Pokalbiai su šviesa“.
Šis monumentalus trijų dalių projektas su Aurelijos Maknytės, Lino Liandzbergio ir Artūro Valiaugos videoprojekcijomis bei gyva scenine Roko Valiaugos transliacija – tai džiazo grandų reveransas juos ir daugelį kitų Vilniaus džiazo atstovų įkvėpusiems mūsų kultūros šviesuliams: kompozitoriui Broniu Kutavičiui (1932–2021), poetui, dramaturgui Rolandui Rastauskui (1954–2024), saksofonininkui, kompozitoriui, pedagogui Vladimirui Čekasinui.
B. Kutavičiaus muzika skambėjo „Vilnius Jazz“ festivalyje dar 1996-aisiais, atliekama Šarūno Nako vadovaujamo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio. R. Rastauskas rengė pasirodymus su Arkadijumi Gotesmanu ir Juozu Milašiumi. V. Čekasinas daugybę kartų grojo „Vilnius Jazz“ scenoje ir pelnytai yra laikomas vienu svarbiausių Vilniaus džiazo mokyklos kūrėjų, Vilniaus džiazo simboliu.
Pirmoji, B. Kutavičiui skirta triptiko dalis, pasak jos autoriaus pianisto ir kompozitoriaus Tomo Kutavičiaus, tai – tėvo ir sūnaus pokalbis. Tomas įpins į triptiką savo tėvo B. Kutavičiaus kūrinių įrašus. „Kai manęs interviu klausdavo, kas man yra Bronius Kutavičius, atsakydavau – Magas, Burtininkas. Tėvo tokie dideli sparnai, kad per juos ir žvaigždžių nesimato. Didelė laimė šiame ypatingame muzikos vakare kalbėtis su savo guru visomis įmanomomis garsų spalvomis“, – sakė T. Kutavičius.
Antrosios triptiko dalies, skirtos R. Rastauskui, sumanytojas perkusijos virtuozas A. Gotesmanas prisipažino, kad partnerystė su Rolandu jam visada būdavo kelionė per žanrą, kuris neturi pavadinimo. „Žodžių kirčiavimo pakeitimai, sinkopuotų kūno judesių kalba, čia pat ekstravagantiški jo tekstų fragmentai – kaskart viskas būdavo kitaip“, – dalijosi bendrų koncertų prisiminimais A. Gotesmanas.
Jo improvizuotame pokalbyje su R. Rastausku rašytojo tekstus perteiks reperis Pijus Opera.
V. Čekasinui skirtai trečiajai triptiko daliai maestro mokinys ir ilgametis scenos partneris saksofonininkas Vytautas Labutis surastų begalę pavadinimų: „Pokalbiai su Meistru“, „Diskusija su Mokytoju“, „Iš chaoso į tiesą“, „Kur tiesa?“, „Ar galima taip?“ ir t.t.
„Čekasinas man dažnai asocijuojasi ir su chaosu, ir su struktūra, su begalybe, siekiamybe neaprėpiamo ir tam tikra gaivališka tiesa, chaoso suvaldymu, jo gylio ir grožio atskleidimu, tiesos paieška chaose. Klausydamas lyg ir nepastebėsi struktūros jo muzikoje. Tik jis pats apie ją žino ir ją valdo, bet galiausiai struktūra (kažkas harmoningo ir taisyklingo) publiką stipriai paveikia“, – dalijosi mintimis V. Labutis.
„Pokalbiai su Šviesa“ – tai dialogas su trimis Vilniaus kultūros šviesuliais. B. Kutavičius, R. Rastauskas ir V. Čekasinas yra Šviesa, kuri niekada nedingsta, visada yra ir bus su mumis“, – sakė projekto iniciatorius „Vilnius Jazz“ prodiuseris Antanas Gustys.
Spalio 18 d. festivalyje debiutuos žinomų alternatyviosios muzikos virtuozų – saksofonininko Armino Bižio, kontrabosininko Aurelijaus Užameckio ir būgnininko Igno Kasikausko –ansambis „Llaki Trio“. Trijulė drauge muzikuoja nuo 2019-ųjų. „Vilnius Jazz“ scenoje prie jos prisijungs Kopenhagoje (Danija) gyvenantys Bolivijos fleitininkė Flavia Huarachi ir slovėnų saksofonininkas Luka Zabric.
Jau 20-tus metus iš eilės dieniniame festivalio koncerte sekmadienį varžysis džiazo konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ finalininkai.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt Platesnė informacija apie festivalį – vilniusjazz.lt