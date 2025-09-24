Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
KultūraScena

Barokas nebaroke: įspūdžiai iš Jakubo Józefo Orlińskio ir grupės koncerto „#LetsBaRock“

2025 m. rugsėjo 24 d. 14:12
Kotryna Lukšytė
Baroko operos muzika yra specifinis puodelis arbatos. Ją reikia  prisijaukinti, išmokti klausytis, atpažinti ir išlaikyti dėmesį sekant  nesibaigiančią melodiją. 
Daugiau nuotraukų (84)
 Šiaip ar taip, kartą atradus šį raktą, sunku nesimėgauti Claudio Monteverdi  ar Georgo Friedricho Händelio arijomis. Na, gerai, ne visi taip mėgsta  G.F.Händelį kaip aš, bet galbūt vienas žingsnių barokinės muzikos atradimo  link – jos perkūrimas populiariais muzikos stiliais? 
Tokia misija į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salę atvedė  pasaulinio garso žvaigždę – lenkų kontratenorą Jakubą Józefą Orlińskį,  kuris su pianistu Aleksanderiu Dębiczu ir grupe pristatė programą  „#LetsBaRock“. 
Publika jau pažįsta Jakubą Józefą Orlińskį kaip vieną ryškiausių  kontratenorų pasaulinėje senosios ir baroko muzikos scenoje. Jis garsėja  ne tik vokaliniais sugebėjimais, bet ir šoka breiką, kartais būna modeliu  ir turi angelo veidą, derantį prie balso ir muzikos stiliaus. 
Vaikinas puikiai išmano autentiško XVII–XVIII a. muzikos atlikimo niuansus,  yra sukūręs ne vieną vaidmenį barokinėse operose. Taigi jo talentas  subtiliai laviruoti ilgomis ir banguotomis barokinėmis melodijomis –  neginčijamas. 
Tačiau pristatyta programa buvo kiek kitokia. „#LetsBaRock“ J.J.Orlińskis  su A.Dębiczu pasirinko gerai atpažįstamas barokines arijas bei dainas ir  pažvelgė į jas naujai – iš populiariosios, džiazo ir hiphopo muzikos  perspektyvos. Tiesa, pavadinimas galbūt šiek tiek klaidinantis – roko  skambesio beveik nebuvo (nors scenoje jo buvo daugiau nei įrašuose).
Nėra didelė naujiena senąją muziką interpretuoti naujais stiliais, tačiau  neretai tokių bandymų rezultatai būna liūdni, skamba nuvalkiotai ir  tiesiog nekokybiškai. 
Šitaip nerimaudama įsijungiau albumą pirmą kartą, tačiau ir tada, ir  koncerto vakarą buvau maloniai nustebinta. Kas juos išgelbėjo? Tai, kad  jie yra labai talentingi, užsidegę ir profesionalūs muzikantai. 
J.J.Orlińskio interpretacijos šiame koncerte buvo labai subtilios. Jis  sugeba atidžiai sekti vieną lėtai besikeičiančią melodinę liniją ir iš  jos išgauti kuo daugiau emocijos, prasmės, dinamikos. 
Gyvo pasirodymo metu atsiskleidžia jo balso unikalumas – jis skiriasi  nuo kitų žinomų kontratenorų, tembre turėdamas tamsesnių, sodresnių  atspalvių. 
Be J.J.Orlińskio, scenoje dar grojo projekto bendraautoris, pianistas  A.Dębiczas, bosistas Wojciechas Gumińskis ir būgnininkas Marcinas  Ułanowskis. A.Dębiczas – ne tik pagrindinis aranžuotojas, bet ir  fortepijono meistras, gebantis tokatišką melodiją suvaldyti taip pat  lengvai, kaip ir džiazo improvizaciją. 
Su J.J.Orlińskiu šiuolaikinėse interpretacijose jie atrado balansą, kur  skirtingi stiliai ne papildo vienas kitą, bet greičiau susilieja viename  kūrinyje taip, kad 300 metų senumo melodija tokiame kontekste skamba  natūraliai ir logiškai. Tačiau verta pastebėti, kad gyvos interpretacijos  skyrėsi nuo tų, kurios pateiktos albume. Viena vertus, čia būta daugiau  žaismės, išraiškingesnės instrumentinės muzikos. Kita vertus, dalis  studijoje užfiksuojamo trapumo, nori nenori, paaukojama didžiulėje salėje  prieš gyvą publiką.
Mėgstamiausias atlikėjų kompozitorius „#LetsBaRock“ programoje buvo  Henry Purcellas. Šio išskirtinai angliško stiliaus kūrėjo kūriniai  skambėjo ne iš operų, o iš kitų žanrų kūrinių. Galbūt J.J.Orlińskį  patraukė ne arijų, o dainų forma ir kitokia atlikimo specifika, artimesnė  šiuolaikinei populiariosios muzikos dainai. 
Be H.Purcello, čia dar skambėjo Claudio Monteverdi, Francesco Nicola Fago,  Stanisławo Moniuszkos ir lenkų roko grupės „Hey“ daina „Moja I Twoja  Nadzieja“. Kaip įžanga, interliudai ir pabaiga nuskambėjo A.Dębiczo  autoriniai kūriniai. Prie šių pavardžių būtų galima įrašyti ir Johanno  Sebastiano Bacho pavardę, kadangi pianisto partijose, kontrapunktiškame  skambesyje ir improvizacijose neginčijamai buvo juntama šio kompozitoriaus  įtaka.
Kas sieja barokinę ariją ir džiazo kūrinį? Abiejuose egzistuoja tam tikra  specifinė muzikos kalba, harmoniniai dėsniai, daug dėmesio melodijai, bet  svarbiausia – paliekama daug vietos improvizacijai. A.Dębiczas ir kiti  grupės nariai improvizavo nemažai, tačiau J.J.Orlińskis nebuvo toks dosnus  improvizacijomis ar ornamentika. Daugelis šio vakaro kūrinių reikalavo  subtilumo ir labai švelnaus požiūrio, tad J.J.Orlińskis daugiau dėmesio  skyrė būtent tam. Jis derino barokinio ir populiariosios muzikos dainavimo  stilius.
Publiką muzikantai, o ypač J.J.Orlińskis, be galo sužavėjo. Klausytojai  juos grįžti į sceną kvietė net tris kartus. Dėmesį traukė ne tik atlikėjų  talentas ar naujos kūrinių interpretacijos. J.J.Orlińskis žino, kaip  sužavėti publiką. Jis nuolat pereina per sceną šokio žingsniu, kartais  nenustygsta vietoje, o finale parodė savo, kaip breiko šokėjo, sugebėjimus.
J.J.Orlinskis ir grupė sukūrė labai gražų, šviesų, jaukų vakarą. Jautėsi,  kad tai nebuvo pernelyg įpareigojantis koncertas. Nepaisant to, net man,  tokių perdirbimų skeptikei, koncertas paliko gerą įspūdį. Ir ne tik  J.J.Orlinskis, bet ir A.Dębiczas bei aranžuotės. Kad ir kaip būtų, tai  vis tiek neprigesino noro pamatyti šį dainininką kuriame nors vaidmenyje  – ar tai būtų Otonas G.F.Händelio „Agrippinoje“, ar Christoph'o  Willibaldo Gluck'o Orfėjas. Reikia tikėtis, kad J.J.Orlinskis sugrįš –  juk Lenkija nėra toli.
Būtina pridurti, kad įspūdingą įžanginį pasirodymą šiame koncerte surengė  Vilniaus miesto ansamblis NIKO su dirigentu, kompozitoriumi Gediminu  Gelgotu. 
Koncertasfestivalis GaidaVilniaus festivaliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.