Lietuvos kamerinis orkestras 65-ąjį sezoną pradeda su Sergejumi Krylovu ir Giovanni Sollima

Ypatingas šventinio vakaro svečias – mūsų publikai gerai pažįstamas ir jos itin mėgstamas italų violončelininkas ir kompozitorius Giovanni Sollima. Jis yra pasirodęs „Carnegie Hall“ Niujorke, „Wigmore Hall“ Londone, „Salle Gaveau“ Paryžiuje, „Teatro alla Scala“ Milane, Sidnėjaus operos teatre, „Suntory Hall“ Tokijuje; yra bendradarbiavęs su tokiais muzikais kaip Yo-Yo Ma, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Martha Argerich, Giovanni Antonini ir daugelis kitų. Violončelininkas yra grojęs Sacharos dykumoje, po vandeniu ar iš ledo pagaminta violončele.
Solistas laukiamas visose pasaulio koncertų salėse, tad didžiulis džiaugsmas bus jo muzikavimu vėl mėgautis Vilniuje. Su LKO G. Sollima atliks Gaetano Ciandelli Koncertą violončelei, styginiams ir dviem valtornoms, o sykiu su S. Krylovu pagrieš ir A. Vivaldi Koncertą smuikui, violončelei ir orkestrui, RV 547
Koncerte G. Sollima pasirodys ne tik solisto, bet ir kompozitoriaus amplua, publika išgirs jo opusą „Tarantulae Cadenzas“. Kaip kompozitorius G. Sollima tyrinėja skirtingus žanrus ir stilistikas, originaliai jungia džiazo ir roko elementus, nebijo agresyvaus griežimo; kūryboje naudoja senuosius, rytietiškus, taip pat elektroninius ar savo paties sukurtus instrumentus.
Koncerte dar skambės A. Vivaldi Koncertas styginiams g-moll, RV 152 ir Niccolò Paganini kūriniai: „Cantabile“ D-dur, op. 17, ir „La Campanella“, op. 7. Čia garso lengvumu bei virtuoziškumu sužėrės ir LKO, ir kolektyvo meno vadovas, smuiko virtuozas S. Krylovas, pelnytai sulaukiantys ir publikos, ir kritikų palankumo. „Šiam skambančiam vaizdiniui orkestro artistai suteikė pribloškiančią raišką ir jėgą. Tad nuo pačios pirmos kvarteto pradžioje suskambančios temos esame įtraukiami į kvapą gniaužiantį emocingą muzikinį naratyvą. (...) Finalo tempas buvo tiesiog fantastiško greičio ir staigios dinaminių ženklų bei niuansų kaitos, tačiau viskas suskambėjo raiškiai ir stebėtinai tiksliai. Taigi, aukščiausio rango interpretacija ir virtuozų orkestras“, – taip muzikologė Živilė Ramoškaitė rašė apie vieną Lietuvos kamerinio orkestro ir jo meno vadovo, smuikininko ir dirigento Sergejaus Krylovo pasirodymą.
LKO 65-ojo sezono atidarymo koncertas su Sergejumi Krylovu ir Giovanni Sollima vyks spalio 4 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje.