KultūraScena

Rugsėjo 27–ąją Ignalinoje linksmai skambėjo festivalis „Šokanti Ignalina 2025“

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:43
Lina Kovalevskienė
Ignalinoje šokis mylimas. Rugsėjo 27–ąją čia linksmai skambėjo festivalio „Šokanti Ignalina 2025“ dainingi ritmai ir džiugino energingi linijiniai šokiai. Anksčiau festivalis būdavo rengiamas vasarą, šįkart – jis rudeninis, skirtas sezono uždarymui. Į svečius atvyko net 12-ka linijinių šokių kolektyvų iš Švenčionių, Zarasų, Molėtų, Rokiškio, Panevėžio, Alytaus, Vilniaus. Žinoma, šoko ir Ignalinos šokėjos. Šiemet šventė buvo labai moteriška.
Daugiau nuotraukų (15)
Šokių pasirodymai priešpiet surengti miesto paplūdimyje, prie Gavio ežero, o pavakary – Laisvės aikštėje. Gera muzika, puiki nuotaika čia sukvietė ir nemažai žiūrovų. Šokių programą pertraukos metu savo dainomis papuošė Ignalinos talentas, solistas Mantas Bendorius (mok. Vida Ksenzovienė). Pasirodė ir Neringos Kirkilienė mažųjų šokėjų grupė. Festivalio dalyviai turėjo laiko pasivaikščioti po miestą, aplankyti jiems nuolaidas suteikusias maitinimo įtaigas. Pagrindinis festivalio organizatorius – Ignalinos rajono meno kūrėjų asociacija.
Ignalinos rajono savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius pasveikino savus ir svečių kolektyvus, penktojo festivalio dalyvius, dėkojo už šokio ir muzikos šventę, dovanotą gerą nuotaiką ir gražias, spalvingas akimirkas. Linijinių šokių kolektyvų vadovėms vicemeras įteikė savivaldybės padėkas, saldžias dovanas, linkėjo sėkmingos kelionės namo ir prašė į savo miestus parvežti kuo geriausius linkėjimus iš Ignalinos. Pasveikinta ir šio festivalio siela, organizatorė, net kelių šokių kolektyvų vadovė Neringa Kirkilienė. Dalijantis įspūdžiais ir smagiai nusifotografavus, atsisveikinta iki kitų metų.
IgnalinaŠokiaiŠokti
