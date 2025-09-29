Rugsėjo 27–ąją Ignalinoje linksmai skambėjo festivalis „Šokanti Ignalina 2025“

Šokių pasirodymai priešpiet surengti miesto paplūdimyje, prie Gavio ežero, o pavakary – Laisvės aikštėje. Gera muzika, puiki nuotaika čia sukvietė ir nemažai žiūrovų. Šokių programą pertraukos metu savo dainomis papuošė Ignalinos talentas, solistas Mantas Bendorius (mok. Vida Ksenzovienė). Pasirodė ir Neringos Kirkilienė mažųjų šokėjų grupė. Festivalio dalyviai turėjo laiko pasivaikščioti po miestą, aplankyti jiems nuolaidas suteikusias maitinimo įtaigas. Pagrindinis festivalio organizatorius – Ignalinos rajono meno kūrėjų asociacija.
Ignalinos rajono savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius pasveikino savus ir svečių kolektyvus, penktojo festivalio dalyvius, dėkojo už šokio ir muzikos šventę, dovanotą gerą nuotaiką ir gražias, spalvingas akimirkas. Linijinių šokių kolektyvų vadovėms vicemeras įteikė savivaldybės padėkas, saldžias dovanas, linkėjo sėkmingos kelionės namo ir prašė į savo miestus parvežti kuo geriausius linkėjimus iš Ignalinos. Pasveikinta ir šio festivalio siela, organizatorė, net kelių šokių kolektyvų vadovė Neringa Kirkilienė. Dalijantis įspūdžiais ir smagiai nusifotografavus, atsisveikinta iki kitų metų.