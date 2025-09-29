Transilvanijos teatro festivalyje lietuvių aktoriai perdavė žinutę prezidentui: „Gėda, Nausėda“

O.Koršunovo/Vilniaus miesto teatro aktoriai nusprendė išreikšti savo poziciją ir perduoti žinutę, susijusią su mūsų šalies prezidentu, patvirtinusiu kultūros ministru Ignotą Adomavičių.
„Otelo“ aktorius rumunų publikai pranešė, kad norėtų nusiųsti žinutę Lietuvos prezidentui ir paskatino žiūrovus skanduoti du žodžius „gėda“ ir „Nausėda“.
Primename, kad praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas. Protestuotojai taip pat skandavo „gėda Nausėda“.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių. Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
