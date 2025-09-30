Nacionalinė filharmonija Arvo Pärto 90-metį mini su svečiais iš Estijos

Į Lietuvos nacionalinės filharmonijos (LNF) sceną sugrįžtantis Estijos orkestras „Glasperlenspiel Sinfonietta“ jau yra pelnęs mūsų publikos prielankumą ir nekantriai laukiamas su nauja koncertine programa. Šis kolektyvas ne tik meistriškai atlieka klasikos šedevrus, bet ir aktyviai dalyvauja inovatyviuose projektuose, inicijuoja naujus kūrinius. Orkestro repertuaras apima šimtmečius, senoji muzika susipina su naująja: nuo Bacho iki Piazzollos, Pärto ir Vähi.
Pastaraisiais metais „Glasperlenspiel Sinfonietta“ koncertavo Šveicarijoje, Austrijoje, Italijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Brazilijoje, Čilėje, Argentinoje, Urugvajuje; dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose muzikos festivaliuose, grojo daugelyje garsių Europos scenų, kaip antai Briuselio „Palais des Beaux-Arts“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Kelno filharmonijos salėje ir kitose. Orkestrui vadovauja smuikininkas ir dirigentas Andresas Mustonenas.
Koncerte Vilniuje orkestrui diriguos estų maestro Andresas Kaljuste. Jis baigė orkestrinį dirigavimą Sibelijaus akademijoje Helsinkyje, yra kviestinis Estijos nacionalinės operos, Helsinkio filharmonijos, Talino kamerinio, Tamperės, Odensės, Olborgo, Orhuso simfoninių, „Lahti Sinfonia“ orkestrų dirigentas.
Šis koncertas skiriamas legendinio, geriausiai pasaulyje žinomo estų kompozitoriaus Arvo Pärto 90-mečiui. Sakoma, kad jo muzika hipnotizuoja klausytoją ir tirpdo realaus laiko pojūtį – tai lyg meditatyvinė kelionė po harmonijos sąskambius. Kompozitorius pelnė pripažinimą ir dėl savo unikalaus muzikinio stiliaus „tintinnabuli“ (lot. „varpeliai“), garsinančio jį jau beveik pusę amžiaus. Šį vakarą skambės A. Pärto kūrinys „Orient & Occident“.
Taip pat koncerto programoje – estų jaunesnės kartos atstovo Peeterio Vähi kūrinys „Prayer-Wheel“ kameriniam orkestrui ir vieno įtakingiausių XX a. kūrėjo ir mąstytojo, avangardizmo tėvo Johno Cage’o opusas „4'33''“ (t. y. „Keturios minutės trisdešimt trys sekundės“), kuris tikrai nustebins publiką. Greta XX ir XXI a. muzikos skambės ir nemirtingoji klasika: Wolfgango Amadeus Mozarto Koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 5 A-dur, vadinamas „Turkiškuoju“, ir Simfonija Nr. 29 A-dur. 1774 m. sukurta aštuoniolikmečio Mozarto, ji yra jo brandžių simfonijų pirmtakė.
Koncertą smuikui atliks solistas, Taline gimęs smuikininkas Hansas Christianas Aavikas. Jis yra 2022 m. Carlo Nielseno (Danija, Odensė) tarptautinio smuikininkų konkurso pirmosios vietos ir Uznamo (Uzedomas, Vokietija) festivalio premijos laureatas. Vien tik šiemet jis pasirodo Vienos „Konzerthaus“, Ciuricho „Tonhalle“, Hamburgo Elbės filharmonijos, Niujorko „Carnegie Hall“, George Enescu festivalio salėse; bendradarbiauja su tokiais muzikais kaip Erkki-Svenas Tüüras, Tabea Zimmermann, Julianas Rachlinas, Midori ir kitais.
Koncertas „Arvo Pärto 90-mečiui. „Glasperlenspiel Sinfonietta“, Hans Christian Aavik, Andres Kaljuste“ vyks spalio 11 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Estų muzikų koncertas LNF scenoje iš dalies finansuojamas Kultūros ministerijos Profesionalaus meno sklaidos programos lėšomis. Visą LNF 85-ojo sezono programą rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt. LNF 85-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.
